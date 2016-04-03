Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Уйти нельзя остаться. Почему Иско оказался не нужен «Реалу»

Уйти нельзя остаться. Почему Иско оказался не нужен «Реалу»

И ведь не скажешь, что он играет плохо. Когда 22-й номер «Реала» получает мяч, мы вправе надеяться, что в ближайшие секунды увидим серию филигранных финтов, которые оставят оппонентов не у дел. Однако с каждой неделей становится очевиднее, что дни Иско в «Реале» сочтены. Он редко попадает в стартовый состав, имеет проблемы с дисциплиной и не вписывается в игровую концепцию Зинедина Зидана. Попробуем разобраться, в чем причина проблем молодого суперталантливого испанца.

Летом 2013 года Франсиско Роман Аларкон Суарес был представлен в качестве новичка мадридского «Реала». Нарезки его фантастической игры в составе «Малаги» собирали миллионы просмотров на YouTube, а болельщики «королевского клуба» с нетерпением ждали, когда юное дарование дебютирует в сливочной футболке. И начал новичок за здравие. В своем первом матче он отметился голом и голевой передачей, спустя две недели оформил дубль в поединке с «Атлетиком» и принес своей команде победу.

Тут же поднялась волна разговоров о том, что на испанских полях выросла равноценная замена Андресу Иньесте. Однако время все расставило по местам. Золотой мальчик пиренейского футбола висит на волоске от того, чтобы быть выставленным на трансфер, а давно уже разменявший третий десяток Иньеста продолжает восхищать своей игрой футбольный мир, помогая Месси, Суаресу и Неймару творить историю.

Причина 1: психологическая неустойчивость

Несмотря на талант, Иско не справился с давлением, которое свалилось на него после перехода в «Реал». В «Малаге» он был звездой, а когда ловил кураж, вытворял поистине невероятные вещи. Однако в Мадриде к футболу отношение как к культу. И здесь никто не посмотрит на твои заслуги и регалии. Если ты ошибешься, будь готов, что фанаты смешают тебя с грязью. Спросите у Касильяса. Похожая история случилась и с Иско. После головокружительного начала полузащитник сбавил требования к себе. Далее – серия не самых удачных матчей, критика со стороны прессы и болельщиков, скамейка запасных. Сейчас Иско способен выдать один выдающийся матч, а в следующих трех раствориться на поле. Ни Бенитес, ни Зидан не раскрепостили молодого футболиста, заставить почувствовать себя своим в звездном коллективе. Это одна из главных причин провала Иско, из которой вытекают две последующие.

Причина 2: Иско не подходит под стиль «Реала»

В 2013 году за молодого хавбека «Малаги» завязалась нешуточная борьба между топ-клубами. Главными фаворитами считались «Барселона», мечтавшая после ухода Тьяго Алькантары позаботиться о приемнике Иньесты, и «Реал», которому просто нужен был Иско. И точка. Первоначально казалось, что «Барса» – то, что нужно подающему надежды игроку. Его манера игры идеально подходила под схемы каталонцев, в «Реале» же он так и не смог показать лучшие качества по одной причине – сливочные играют в другой футбол. Стихия Иско – без скорости обыграть нескольких оппонентов, отыграться в пас с партнером, выдать точную передачу на ход. В Мадриде же игра строится на быстром и атлетичном футболе – для центра поля Иско не хватает умения играть в отборе, в нападении – скорости. Каждый из тренеров «Реала» предпочитал ему реактивных Роналду и Бэйла, забивного Бензема и даже сырого Хесе. Иско же, несмотря на талант, оказывался на скамейке.

Причина 3: конкуренция

Положение ухудшилось после того, как «Реал» подписал Хамеса Родригеса. Герой чемпионата мира набрал огромную популярность. Уже спустя неделю после подписания контракта по Мадриду висели постеры с изображением звездного новичка. На поле колумбиец смотрелся ярко, что заставило «Сантьяго Бернабеу» окончательно позабыть об Иско на позиции плеймейкера. Недолгое время он играл на позиции вингера, однако даже при ужасающей форме Гарета Бэйла место в основе получал именно валлиец. Не зря же за него заплатили 100 миллионов в конце концов?

Уже в летнее трансферное окно Иско может покинуть Мадрид. Благо, претендентов на игрока хватает. Бородатый парень, выходящий на «Сантьяго Бернабеу» под 22-м номером, в этом сезоне наверняка еще покажет, на что способен. Ну, а Флорентино Перес по старой доброй традиции единолично решит, где поставить недостающую запятую в документе «Иско в «Реале». Уйти нельзя остаться».

Символическая сборная Эль Класико

Испания. Примера Испания Реал Иско
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kidd-75
1459671941
Ибо нехуй туда было ходить
Ответить
BoltCX
1459694588
Срочно в Атлетико!!!
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+