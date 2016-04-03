Уйти нельзя остаться. Почему Иско оказался не нужен «Реалу»

И ведь не скажешь, что он играет плохо. Когда 22-й номер «Реала» получает мяч, мы вправе надеяться, что в ближайшие секунды увидим серию филигранных финтов, которые оставят оппонентов не у дел. Однако с каждой неделей становится очевиднее, что дни Иско в «Реале» сочтены. Он редко попадает в стартовый состав, имеет проблемы с дисциплиной и не вписывается в игровую концепцию Зинедина Зидана. Попробуем разобраться, в чем причина проблем молодого суперталантливого испанца.

Летом 2013 года Франсиско Роман Аларкон Суарес был представлен в качестве новичка мадридского «Реала». Нарезки его фантастической игры в составе «Малаги» собирали миллионы просмотров на YouTube, а болельщики «королевского клуба» с нетерпением ждали, когда юное дарование дебютирует в сливочной футболке. И начал новичок за здравие. В своем первом матче он отметился голом и голевой передачей, спустя две недели оформил дубль в поединке с «Атлетиком» и принес своей команде победу.

Тут же поднялась волна разговоров о том, что на испанских полях выросла равноценная замена Андресу Иньесте. Однако время все расставило по местам. Золотой мальчик пиренейского футбола висит на волоске от того, чтобы быть выставленным на трансфер, а давно уже разменявший третий десяток Иньеста продолжает восхищать своей игрой футбольный мир, помогая Месси, Суаресу и Неймару творить историю.

Причина 1: психологическая неустойчивость

Несмотря на талант, Иско не справился с давлением, которое свалилось на него после перехода в «Реал». В «Малаге» он был звездой, а когда ловил кураж, вытворял поистине невероятные вещи. Однако в Мадриде к футболу отношение как к культу. И здесь никто не посмотрит на твои заслуги и регалии. Если ты ошибешься, будь готов, что фанаты смешают тебя с грязью. Спросите у Касильяса. Похожая история случилась и с Иско. После головокружительного начала полузащитник сбавил требования к себе. Далее – серия не самых удачных матчей, критика со стороны прессы и болельщиков, скамейка запасных. Сейчас Иско способен выдать один выдающийся матч, а в следующих трех раствориться на поле. Ни Бенитес, ни Зидан не раскрепостили молодого футболиста, заставить почувствовать себя своим в звездном коллективе. Это одна из главных причин провала Иско, из которой вытекают две последующие.

Причина 2: Иско не подходит под стиль «Реала»

В 2013 году за молодого хавбека «Малаги» завязалась нешуточная борьба между топ-клубами. Главными фаворитами считались «Барселона», мечтавшая после ухода Тьяго Алькантары позаботиться о приемнике Иньесты, и «Реал», которому просто нужен был Иско. И точка. Первоначально казалось, что «Барса» – то, что нужно подающему надежды игроку. Его манера игры идеально подходила под схемы каталонцев, в «Реале» же он так и не смог показать лучшие качества по одной причине – сливочные играют в другой футбол. Стихия Иско – без скорости обыграть нескольких оппонентов, отыграться в пас с партнером, выдать точную передачу на ход. В Мадриде же игра строится на быстром и атлетичном футболе – для центра поля Иско не хватает умения играть в отборе, в нападении – скорости. Каждый из тренеров «Реала» предпочитал ему реактивных Роналду и Бэйла, забивного Бензема и даже сырого Хесе. Иско же, несмотря на талант, оказывался на скамейке.

Причина 3: конкуренция

Положение ухудшилось после того, как «Реал» подписал Хамеса Родригеса. Герой чемпионата мира набрал огромную популярность. Уже спустя неделю после подписания контракта по Мадриду висели постеры с изображением звездного новичка. На поле колумбиец смотрелся ярко, что заставило «Сантьяго Бернабеу» окончательно позабыть об Иско на позиции плеймейкера. Недолгое время он играл на позиции вингера, однако даже при ужасающей форме Гарета Бэйла место в основе получал именно валлиец. Не зря же за него заплатили 100 миллионов в конце концов?

Уже в летнее трансферное окно Иско может покинуть Мадрид. Благо, претендентов на игрока хватает. Бородатый парень, выходящий на «Сантьяго Бернабеу» под 22-м номером, в этом сезоне наверняка еще покажет, на что способен. Ну, а Флорентино Перес по старой доброй традиции единолично решит, где поставить недостающую запятую в документе «Иско в «Реале». Уйти нельзя остаться».

Символическая сборная Эль Класико