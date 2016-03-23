Фабрегас, Ван Перси, Фримпонг и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Арсенале»

Сеск Фабрегас

Период: 2003 – 2011

Статистика: 212 игр (35 голов)

Как создавался:

Сеск переехал в Англию, будучи еще подростком, однако ему понадобилось всего несколько лет, чтобы выйти на уровень Анри, Пиреса, Юнгберга и других непобедимых. В 2006 году, когда «Арсенал» едва не завоевал титул победителя Лиги чемпионов, 19-тилетний Сеск уже был лидером полузащиты «канониров» и самым одаренным молодым футболистом Европы. Пройдет еще пара сезонов, и свой новый, к сожалению, бестрофейный «Арсенал» Венгер будет строить именно вокруг Фабрегаса. Он станет таким же олицетворением красной части Северного Лондона, каким ранее был Анри, однако на горизонте уже маячила «Барселона».

Почему ушел:

Сеск хотел завоевывать трофеи, а «Арсенал» довольствовался лишь попаданием в четверку и стабильной игрой в Лиге чемпионов. Партнеры по сборной Испании долго и усердно зазывали Фабрегаса в Каталонию, и в 2011 году он наконец вернулся туда, где начинался его футбольный путь. Впрочем, с Фабрегасом в составе «Барселоне» никак не покорялась Лига чемпионов, и через три сезона футболист отправился обратно в Лондон, теперь уже в «Челси».

Как сейчас играет:

В свой первый год в новом лондонском клубе Сеск выиграл два трофея – Кубок Лиги и АПЛ. Во время чемпионского сезона у него случился игровой спад, а потом в «Челси» наступило время очередных тренерских перестановок, и Фабрегас, как и многие лидеры «синих», играл из рук вон плохо. Однако в последних матчах он снова демонстрирует уверенный футбол, и можно поручиться, что его возвращение в топ-форму только продолжится при Антонио Конте.

Лукаш Фабиански

Период: 2007 – 2014

Статистика: 32 игры

Как создавался:

Начиная с 2007 года, когда подающий надежды Фабиански перебрался в «Арсенал» из «Легии», он неизменно оставался вторым номером «канониров», подменяя то опытного испанца Альмунию, то своего соотечественника Щесны. Впрочем, это не мешало Лукашу время от времени спасать Арсена Венгера от всяческих неприятностей: так осенью 2010-го Фабиански провел в воротах «Арсенала» ряд впечатляющих игр и вполне мог бы закрепиться в основе, если бы не травмы. Наградой за терпение поляку стала кубковая кампания-2014, когда «канониры» завоевали-таки свой первый за девять лет трофей, а Фабиански совершил ряд замечательных сейвов в полуфинальном матче против «Уигана».

Почему ушел:

Главный конкурент Фабиански в лице Щесны был и моложе, и талантливее. При всех своих достоинствах Лукаш никогда не тянул на роль нового Симэна или Леманна, и нынешние голкиперы «Арсенала» – Чех и Оспина – выглядят на его фоне гораздо внушительнее. Уход Фабиански в более слабую команду был предопределен изначально, однако именно под руководством Арсена Венгера о нем заговорили как о вратаре, способном выступать на уровне АПЛ.

Как сейчас играет:

Сегодня Фабиански является основным голкипером «Суонси», симпатичной команды, фундамент которой некогда заложил Брендан Роджерс, а достраивали ее с попеременным успехом Микаэль Лаудруп и Гарри Монк. В нынешнем сезоне «лебеди» спасаются от вылета под руководством Франческо Гвидолина, но вины Фабиански в этом нет никакой. Свою работу поляк делает исправно, а в некоторых матчах вроде поединка против «Тоттенхэма» – и вовсе сверкает.

Гаэль Клиши

Период: 2003 – 2011

Статистика: 181 игра (1 гол)

Как создавался:

В «Арсенал» Гаэль Клиши приехал молодым, перспективным и никому не известным французом – все, как любит Арсен Венгер. После ухода Эшли Коула в 2006 году Клиши постепенно закрепился в основном составе «канониров» в качестве левого защитника, хотя не всегда выступал без ошибок. Даже собственные болельщики иногда критиковали Гаэля, однако он все играл и играл, а через несколько сезонов уже был одним из главных ветеранов в вечно меняющейся и строящейся команде Венгера. Звездный час Клиши настал в 2011 году, когда он отдал прекрасную голевую передачу на Робина ван Перси в поединке против «Барселоны», ставшую олицетворением лучшего сезона в его арсенальской карьере.

Почему ушел:

Как и многие другие лидеры «канониров», Клиши скучал без трофеев. Поняв, что он вполне соответствует уровню не только «Арсенала», но и более сильных клубов, француз вознамерился уйти – и тут подсуетился «Манчестер Сити», забрав себе очередного, после Коло Туре и Эммануэля Адебайора, воспитанника Венгера. Это случилось летом 2011 года, а менее чем через двенадцать месяцев Клиши в составе «Сити» стал чемпионом Англии, ни разу не пожалев о собственном выборе.

Как сейчас играет:

В 2016 году Клиши все еще входит в обойму основных футболистов «Ман Сити» и, возможно, будет получать определенную порцию игрового времени и в команде Гвардиолы. Гаэля спасает дефицитная позиция: надежных левых защитников в мире не так много, а он – по-прежнему один из таких.

Робин ван Перси

Период: 2004 – 2012

Статистика: 194 игры (96 голов)

Как создавался:

Воспитанник «Фейеноорда» ван Перси с детства мечтал играть за «Арсенал», и в 2004 году эта мечта неожиданно осуществилась – Робин получил приглашение в команду Арсена Венгера, где он начал тренироваться бок о бок с Патриком Виейра и Тьерри Анри. В «Фейеноорде» ван Перси справедливо считался вингером, однако главный тренер «канониров» разглядел в нем задатки центрфорварда и терпеливо ждал, когда голландец избавится от преследовавших его повреждений и станет-таки главным оружием в атаке лондонского клуба. Ждать пришлось едва ли не семь сезонов, зато в 2012 году Ван Перси единолично втащил растерзанный распродажами и травмами «Арсенал» в зону Лиги чемпионов, забив тридцать голов только в рамках АПЛ и став ее лучшим бомбардиром.

Почему ушел:

Как и Клиши с Фабрегасом, ван Перси посчитал, что «Арсенал» – это не та команда, с которой он сможет выигрывать трофеи. Летом 2012-го Робин перебрался в стан злейшего врага «канониров» – «Манчестер Юнайтед», где продолжил красиво и много забивать, а также наконец-таки получил золотую медаль чемпиона Англии.

Как сейчас играет:

После ухода сэра Алекса с поста главного тренера «Ман Юнайтед» Ван Перси постепенно деградировал в своих лучших навыках, как и вся команда «красных дьяволов» в целом. Предполагалось, что новую жизнь в голландца вдохнет Луи ван Гаал, однако этого не случилось, и теперь ван Перси скучает на кладбище рано постаревших звезд европейского футбола – в чемпионате Турции.

Беник Афобе

Период: 2010 – 2015

Статистика: 0 игр в премьер-лиге

Как создавался:

В отличие от многих других птенцов Венгера, Афобе не приехал в «Арсенал» из-за границы – он является воспитанником собственной школы «канониров». Огранка таланта Афобе, еще в юности признанного суперперспективным, происходила согласно привычной схеме: аренды, аренды и еще раз аренды. Испытания суровыми буднями Чемпионшипа и Лиги 1 молодой форвард проходил с попеременным успехом, однако, выстрелив десятью голами в составе «МК Донс», он сумел привлечь к себе внимание «Вулверхэмптона». «Волки» выкупили трансфер Афобе за два миллиона фунтов и не прогадали: всего за один календарный год Беник наколотил в ворота соперников 22 мяча и стал лидером атак команды.

Почему ушел:

Несмотря на весь свой талант, Беник вряд ли мог рассматриваться Арсеном Венгером в качестве игрока основного состава. Впрочем, памятуя о том, сколько шансов французский специалист давал Яя Саного, полное игнорирование одаренного Афобе выглядело как минимум странно.

Как сейчас играет:

В середине этого сезона Афобе перебрался уже в Премьер-Лигу – в «Борнмут», где продолжил забивать и приложил руку к сохранению «вишенками» прописки в элитном дивизионе. Играл Афобе и в матче против «Арсенала», но поразить ворота родного клуба не сумел – в отличие от встреч с «Норвичем», «Сандерлендом», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», в каждой из которых англичанин отмечался голом.

Фран Мерида

Период: 2007 – 2010

Статистика: 6 игр (1 гол)

Как создавался:

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то Мериду всерьез почитали за нового Фабрегаса и предрекали ему не менее яркую, чем у Сеска, карьеру. Еще бы: атакующий полузащитник, воспитанник «Барселоны», переехал в Англию в 16-тилетнем возрасте – все складывалось будто бы под копирку. На деле же сходство Мериды и Фабрегаса оказалось разве что условным. Не отыграв и двух десятков матчей за «канониров», Фран сперва отправился в аренду в «Реал Сосьедад», а спустя пару лет окончательно покинул Лондон. Мериду приютил мадридский «Атлетико», где перед ним, казалось бы, открывались широкие перспективы – однако ни этих, ни каких-либо других надежд испанец не оправдал.

Почему ушел:

Мерида – типичный пример футболиста, на которого водрузили слишком громоздкое бремя ожиданий. Новый Фабрегас, будущий лидер полузащиты – все эти ярлыки только мешали Франу развиваться, и в итоге он потух, даже не успев как следует вспыхнуть.

Как сейчас играет:

Сегодня Мерида с горем пополам выступает на родине, в «Уэске» – клубе, ни разу в своей истории не игравшем в высшем испанском дивизионе. С другой стороны, Мерида хотя бы продолжает заниматься любимым делом, чего не скажешь об условном Квинси Овусу-Абейе – еще одном так и не вылупившемся птенце Венгера, который фактически закончил с футболом в свои 29.

Алекс Сонг

Период: 2005 – 2012

Статистика: 138 игр (7 голов)

Как создавался:

Сонг приехал в «Арсенал» подающим надежды тинейджером, и на протяжении долгих лет Арсен Венгер лепил из него опорного полузащитника экстра-класса. Зачастую не справляясь со своими прямыми разрушительными обязанностями, Алекс, тем не менее, оставался симпатичен Арсену своей креативностью и способностью отдать хороший голевой пас. К сезону-2011/12 Сонг настолько отточил это свое умение, что наиболее яркие голы в той кампании были забиты «канонирами» непременно при участии камерунца. Так, например, один из своих самых запоминающихся мячей в футболке «Арсенала» Робин ван Перси забил именно после фирменного черпачка Сонга в матче против «Эвертона».

Почему ушел:

От предложений «Барселоны» обычно не отказываются, хотя заиграть в Каталонии удалось далеко не всем звездам с «Хайбери» или «Эмирейтс». Летом 2012-го Сонг переехал на «Камп Ноу», однако, подобно Александру Глебу, не сумел стать твердым игроком стартового состава. Впрочем, удивительного тут мало, ведь в полузащите «Барселоны» не закрепился даже Фабрегас.

Как сейчас играет:

На данный момент Сонг выступает за другой лондонский клуб – «Вест Хэм», хотя права на него по-прежнему формально принадлежат «Барселоне». Памятуя о том, как сдал Глеб после вояжа в Каталонию, Сонг еще неплохо держится, однако существует одна проблема: в команде Славена Билича он все чаще остается на скамейке запасных.

Эммануэль Фримпонг

Период: 2010 – 2014

Статистика: 6 игр

Как создавался:

Фримпонг является воспитанником футбольной академии «Арсенала», где он всегда выделялся своей породистой и статной игрой в опорной зоне. Подобравшись к первой команде – сначала к тренировкам, а потом к официальным играм – Фримпонг и тогда выступал неплохо, по крайней мере, на первых порах; сгубили же его лень, ранняя слава и социальные сети. Молодой ганец позиционировал себя как гуннер до мозга костей, строчил забавные, а подчас и провокационные твиты, однако забывал заниматься главным – совершенствованием себя как футболиста. Очень скоро после яркого дебюта пошли многочисленные и бестолковые аренды, а о Фримпонге стали забывать как о перспективном полузащитнике, говоря о нем разве что в шутку.

Почему ушел:

Хоть над «Арсеналом» и частенько смеются, но такие, как Фримпонг, на «Эмирейтс» обыкновенно не задерживаются надолго. Эммануэль словил звезду и перестал следить за собой – с таким отношением к делу его расставание с клубом было предопределено с самого начала.

Как сейчас играет:

После окончательного разрыва с «канонирами» Фримпонга занесло в снежную Уфу. Самое запоминающееся, что пока сделал ганец в России – это попытался дать интервью на русском языке, точнее, выговорить на камеру несколько русских слов. А вот футбол Фримпонга, похоже, уже давно не интересует.

Рио Миячи

Период: 2011 – 2015

Статистика: 1 игра

Как создавался:

На шустрого вингера Рио Миячи в «Арсенале» рассчитывали всерьез: его усердно отдавали в многочисленные аренды, поджидая, когда японцу можно будет достать рабочую визу, и в ответ на любой вопрос об этом новом таланте Арсен Венгер рассыпался в похвалах. Первые аренды действительно были удачными: из «Фейеноорда» (2011) и «Болтона» (2012) Миячи ни за что бы не выпустили без кипы рекомендательных характеристик. Дальше, впрочем, у японца не заладилось: он зачастил с травмами, о нем стали потихоньку забывать, и из разряда перспективных он перешел в когорту тех, от кого лучше было бы избавиться. Последовавшие затем вояжи в «Уиган» и «Твенте» не принесли никаких плодов, и прошлым летом Миячи окончательно покинул Лондон.

Почему ушел:

Все просто – травмы и высочайшая конкуренция в «Арсенале» за место в составе. Даже если бы Миячи отличался крепким здоровьем, соревноваться с Алексисом Санчесом, Данни Уэлбеком и даже Тео Уолкоттом у него никогда бы не получилось.

Как сейчас играет:

В июне 2015-го было объявлено, что Миячи на правах свободного агента перебрался в «Санкт-Паули», клуб из второй Бундеслиги, однако с тех пор о нем ни слуху ни духу. Возможно, он по своему обыкновению лечится, а может быть, подобно Фримпонгу, решил завязать со спортивной карьерой.

Джей Симпсон

Период: 2007 – 2010

Статистика: 0 игр в премьер-лиге

Как создавался:

Находясь с девяти лет в структуре «Арсенала», Симпсон шаг за шагом подбирался к основной команде, и в определенный момент Арсен Венгер обратил внимание на юного нападающего. Тут же начались бесконечные аренды: «Миллуолл», «Вест Бромвич», «КПР» – а в промежутках между ними Симпсон выступал за «канониров» в матчах Кубка Лиги и даже забил несколько голов. Однако, как обычно, высокая конкуренция не позволила талантливому нападающему рассчитывать на нечто больше, и Джею, подобно Афобе, пришлось подыскивать очередной новый клуб – теперь уже на постоянной основе.

Почему ушел:

Симпсон хотел играть стабильно, а в «Арсенале» ему светили разве что редкие выходы на замену в матчах Кубка Лиги, где Венгером обкатывалась уже новая молодежь. Тогда Джей и отправился в «Халл», где отыграл в общей сложности 78 матчей. Потом, правда, снова был «Миллуолл», а затем и вовсе – таиландский «Бурирам Юнайтед», в составе которого англичанин отметился всего одним голом.

Как сейчас играет:

Удивительно, но после, казалось бы, окончательного падения в осклизлую пропасть, сегодня в карьере Симпсон наметился настоящий ренессанс. Спасительным прибежищем для бывшего «канонира» стал «Лейтон Ориент», клуб из четвертого дивизиона, где он пачками забивает голы и бьет всевозможные рекорды. Так, например, еще в начале января Симпсон стал первым с 1977 года футболистом «Ориент», сумевшим в рамках одного сезона забить 20 и более мячей. Достижение не самое великое – однако, как можно было убедиться из всего вышеприведенного списка венгеровских «голден-боев», бывают примеры и хуже.