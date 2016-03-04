Роуз Бертрам – роскошная девушка защитника «ПСЖ»

Пока Грегори ван дер Виль сидит на скамейке «ПСЖ», его девушка экспериментирует с прическами, делает фотосеты в купальнике для знаменитого каталога, снимается в клипе и помогает игроку учить французский язык. «Бомбардир» знакомится с Роуз Бертрам.

Роуз (полное имя – Стефани Роуз Бертрам) родилась в бельгийском Кортрейке 21 год назад. В 13-летнем возрасте девушка начала карьеру модели. «В Бельгии все время говорили, что мне не хватает роста, и 170 см – это очень мало. Зато когда мне исполнилось 18, я уехала в Штаты и подписала там контракт с известным агентством Marilyn», - вспоминала Роуз. Теперь же она живет в Париже вместе с защитником «ПСЖ» и сборной Голландии Грегори ван дер Вилем.

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Янв 18 2015 в 6:39 PST

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Янв 20 2014 в 11:21 PST

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Май 31 2014 в 2:11 PDT

Роуз родилась в семье бельгийца и сенегало-португалки, так что становится ясно, откуда у девушки эти замечательные африканские кудряшки. Впрочем, не всем такой имидж по душе, да и многим, безусловно, понравится фотка ниже, но вряд ли именно из-за прически.

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Фев 20 2014 в 1:07 PST

Зато со своими волосами Роуз может изобретать все что угодно. Инстаграм бельгийки не слишком изобилует разнообразием фотографий и в целом скучноват, так что в качестве развлечения мы решили посмотреть, как подружка ван дер Виля умеет менять себе прическу. Какой же стиль ей больше подойдет?

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Ноя 30 2013 в 12:51 PST

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Мар 5 2014 в 2:31 PST

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Апр 3 2014 в 2:44 PDT

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Июл 4 2014 в 12:32 PDT

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Авг 22 2014 в 5:17 PDT

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Июл 28 2014 в 2:47 PDT

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Фев 18 2016 в 12:20 PST

Как-то раз Роуз наткнулась на себя любимую в магазине H&M.

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Июн 27 2014 в 9:01 PDT

Впрочем, известность девушке принесли съемки на кастинге каталога купальников Sports Illustrated Swimsuit 2015.

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Фев 2 2015 в 6:15 PST

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Фев 9 2015 в 12:54 PST

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Фев 16 2015 в 10:57 PST

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Фев 24 2015 в 10:28 PST

Был еще и такой эксперимент:

text Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram) Авг 3 2015 в 9:10 PDT

Самое свежее видео со съемок – для фанатов и ценителей.

Как-то раз Роуз даже снялась в музыкальном клипе. Песня, правда, сильно на любителя. Как и само видео.

Ну а в этом видео девушка учит пяти важным фразам на французском, и в качестве поощрения занимается своим обычным делом – демонстрацией своей красоты. Наверное, чтобы «ученики» сразу же все забыли.

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