Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роуз Бертрам – роскошная девушка защитника «ПСЖ»


    0
    Голосов: 0
    04.03.2016 18:55
    Пока Грегори ван дер Виль сидит на скамейке «ПСЖ», его девушка экспериментирует с прическами, делает фотосеты в купальнике для знаменитого каталога, снимается в клипе и помогает игроку учить французский язык. «Бомбардир» знакомится с Роуз Бертрам.

    Роуз (полное имя – Стефани Роуз Бертрам) родилась в бельгийском Кортрейке 21 год назад. В 13-летнем возрасте девушка начала карьеру модели. «В Бельгии все время говорили, что мне не хватает роста, и 170 см – это очень мало. Зато когда мне исполнилось 18, я уехала в Штаты и подписала там контракт с известным агентством Marilyn», - вспоминала Роуз. Теперь же она живет в Париже вместе с защитником «ПСЖ» и сборной Голландии Грегори ван дер Вилем.

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    Роуз родилась в семье бельгийца и сенегало-португалки, так что становится ясно, откуда у девушки эти замечательные африканские кудряшки. Впрочем, не всем такой имидж по душе, да и многим, безусловно, понравится фотка ниже, но вряд ли именно из-за прически.

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    Зато со своими волосами Роуз может изобретать все что угодно. Инстаграм бельгийки не слишком изобилует разнообразием фотографий и в целом скучноват, так что в качестве развлечения мы решили посмотреть, как подружка ван дер Виля умеет менять себе прическу. Какой же стиль ей больше подойдет?

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    Как-то раз Роуз наткнулась на себя любимую в магазине H&M.

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    Впрочем, известность девушке принесли съемки на кастинге каталога купальников Sports Illustrated Swimsuit 2015.

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    Был еще и такой эксперимент:

    text

    Фото опубликовано Rose Bertram (@rose_bertram)

    Самое свежее видео со съемок – для фанатов и ценителей.

    Как-то раз Роуз даже снялась в музыкальном клипе. Песня, правда, сильно на любителя. Как и само видео.

    Ну а в этом видео девушка учит пяти важным фразам на французском, и в качестве поощрения занимается своим обычным делом – демонстрацией своей красоты. Наверное, чтобы «ученики» сразу же все забыли.

    Гузель Мухамедьянова – самая сексуальная девушка «Уфы»

    Елена Медведь – красивая футболистка сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Роуз Бертрам
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 27 апреля 2016, 12:33

      Надзвичайно гарна ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 4 марта 2016, 23:51

      не чего так девочка.кудряшками её бог надорил.пусть не портит.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11