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Роуз Бертрам – роскошная девушка защитника «ПСЖ»

Роуз (полное имя – Стефани Роуз Бертрам) родилась в бельгийском Кортрейке 21 год назад. В 13-летнем возрасте девушка начала карьеру модели. «В Бельгии все время говорили, что мне не хватает роста, и 170 см – это очень мало. Зато когда мне исполнилось 18, я уехала в Штаты и подписала там контракт с известным агентством Marilyn», - вспоминала Роуз. Теперь же она живет в Париже вместе с защитником «ПСЖ» и сборной Голландии Грегори ван дер Вилем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роуз родилась в семье бельгийца и сенегало-португалки, так что становится ясно, откуда у девушки эти замечательные африканские кудряшки. Впрочем, не всем такой имидж по душе, да и многим, безусловно, понравится фотка ниже, но вряд ли именно из-за прически.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Зато со своими волосами Роуз может изобретать все что угодно. Инстаграм бельгийки не слишком изобилует разнообразием фотографий и в целом скучноват, так что в качестве развлечения мы решили посмотреть, как подружка ван дер Виля умеет менять себе прическу. Какой же стиль ей больше подойдет?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как-то раз Роуз наткнулась на себя любимую в магазине H&M.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем, известность девушке принесли съемки на кастинге каталога купальников Sports Illustrated Swimsuit 2015.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Был еще и такой эксперимент:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самое свежее видео со съемок – для фанатов и ценителей.

Как-то раз Роуз даже снялась в музыкальном клипе. Песня, правда, сильно на любителя. Как и само видео.

Ну а в этом видео девушка учит пяти важным фразам на французском, и в качестве поощрения занимается своим обычным делом – демонстрацией своей красоты. Наверное, чтобы «ученики» сразу же все забыли.

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[cr]

Франция. Лига 1 Франция ПСЖ ван дер Вил Грегори
Комментарии (2)
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vasiok74
1457124708
не чего так девочка.кудряшками её бог надорил.пусть не портит.
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Igreks
1461749615
Надзвичайно гарна ))
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