Роуз Бертрам – роскошная девушка защитника «ПСЖ»

Роуз (полное имя – Стефани Роуз Бертрам) родилась в бельгийском Кортрейке 21 год назад. В 13-летнем возрасте девушка начала карьеру модели. «В Бельгии все время говорили, что мне не хватает роста, и 170 см – это очень мало. Зато когда мне исполнилось 18, я уехала в Штаты и подписала там контракт с известным агентством Marilyn», - вспоминала Роуз. Теперь же она живет в Париже вместе с защитником «ПСЖ» и сборной Голландии Грегори ван дер Вилем.
Роуз родилась в семье бельгийца и сенегало-португалки, так что становится ясно, откуда у девушки эти замечательные африканские кудряшки. Впрочем, не всем такой имидж по душе, да и многим, безусловно, понравится фотка ниже, но вряд ли именно из-за прически.
Зато со своими волосами Роуз может изобретать все что угодно. Инстаграм бельгийки не слишком изобилует разнообразием фотографий и в целом скучноват, так что в качестве развлечения мы решили посмотреть, как подружка ван дер Виля умеет менять себе прическу. Какой же стиль ей больше подойдет?
Как-то раз Роуз наткнулась на себя любимую в магазине H&M.
Впрочем, известность девушке принесли съемки на кастинге каталога купальников Sports Illustrated Swimsuit 2015.
Был еще и такой эксперимент:
Самое свежее видео со съемок – для фанатов и ценителей.
Как-то раз Роуз даже снялась в музыкальном клипе. Песня, правда, сильно на любителя. Как и само видео.
Ну а в этом видео девушка учит пяти важным фразам на французском, и в качестве поощрения занимается своим обычным делом – демонстрацией своей красоты. Наверное, чтобы «ученики» сразу же все забыли.
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