Тренировки как в «Барселоне». Как живет самая прогрессирующая футбольная школа России

– Сергей Галицкий как-то сказал: "У "Барселоны" школы нет. Приезжают самые талантливые ребята со всего мира – и все. Это маркетинг". А в "Краснодаре" не так?

– Ни в одном клубе ФНЛ или ПФЛ нет таких условий, которые созданы в академии "Краснодара". Там есть абсолютно все, даже барокамеры и криокамеры. Для восстановления мальчишек предусмотрено все. Сейчас я играю в "Балтике", и у нас нет таких условий, процедур. Ладно ФНЛ, даже у некоторых команд Премьер-лиги нет таких возможностей.

– По каким критериям отбирают ребят?

– Когда я туда приехал, мы сдавали различные виды бега, прыжки в длину, работали с мячом, участвовали в матчах. Попасть в академию уже тогда было сложно. Нас приехало человек сто. В несколько этапов ребят отсеивали, и в итоге количество сократилось раз в пять. То есть конкурс большой, каждый год приезжает много людей, но остаются реально сильнейшие.

– Помните первый день в академии?

– В саму академию мы попали не с 12 лет, ее открыли позже. Получается, что сначала нам снимали дома, в которых мы жили, оттуда ездили на тренировки и игры. Помню первый день, когда академию уже открыли: приехали с товарищеских игр в Португалии, все были очень уставшие. Немного поспав и покушав, отправились смотреть товарищескую встречу между "Краснодаром" и "Ростовом".

– Адаптироваться пришлось долго?

– Никаких проблем, я же не совсем издалека приехал. Да и в "Краснодаре" всегда работали и работают хорошие люди, поэтому приняли легко и по-доброму.

– Со стороны кажется, что академия "Краснодара" - сказочное место, где только единорогов не хватает. Неужели тренеры совсем не ругаются?

– Такого, чтобы сильно ругали, не было. Если что-то не понимаешь, тебе доходчиво объясняют. Это если уже совсем не доходит, могут и накричать. Но такое бывает очень редко. А так для тренеров все равны, да и объясняют они простым доступным языком.

– На что в тренировочном процессе делался упор? Тики-така "Барселоны", например?

– Тренеры много внимания уделяют тактике, технике, пасу и его продвижению, налаживанию взаимосвязей. Да, в чем-то напоминает манеру "Барселоны". Такой стиль понравится любой команде, да и мне по душе. Всем нравится владеть преимуществом.

– Ребята с потенциалом будущих звезд в "Краснодаре" есть?

– Могу сказать, что у нас много хороших ребят разных возрастов: 1999-е и 2000-е особо хороши. Растут очень приличные футболисты. Они тренируются по два раза в день, технику им ставят. Когда я туда попал, такого не было. Сейчас же процесс построен иначе, почти как в "Барселоне": тренировки, тренировки и тренировки, поэтому техника у ребят очень достойная.

– Что из себя представляет обычный день воспитанника "Краснодара"?

– С утра в школу. Отсидев пару уроков, отправлялись на тренировку. После тренировки опять в школу. Отучились – снова на тренировку. День был полностью загружен. В свободное время играли в шахматы, которые способствуют развитию мышления. Даже целые турниры по ним проходят, и Галицкий сам играет с детьми.

– Подраться время было?

– Хах, нет, драк не было. В приключения особо не попадешь, мы успевали только учиться и тренироваться, а раз в неделю выходили гулять.

– Успели понять, что за человек Сергей Галицкий?

– Галицкий – грандиозная личность. Попробуй ему что-нибудь сказать! Шучу, но разговаривать удавалось нечасто, в основном слушать. Из общения с ним я многое для себя вынес.

– Первая команда как-то взаимодействовала с академией?

– Да, ребята из первой команды устраивают различные занятия. К примеру, в прошлом году приходил Андреас Гранквист. Он показывал, как правильно играть головой, ребятам помладше – как выбирать позицию.

– Кто вам помогал, когда вы работали с основным составом?

– Кого-то выделить сложно. Каждый что-то подсказывал, очень семейная обстановка. Сначала в основе не понимал, как игроки управляются с мячом. Но больше всего был впечатлен Маратом Измайловым. Тогда он был лучшим. Техника такая, что мяч не отберешь. А еще понравился Одил Ахмедов.

– Коленки тряслись перед дебютом?

– Волновался сильно, но после нескольких минут на поле успокоился. Конечно, если бы нашим соперником была команда из РФПЛ, а не "Долгопрудный", трясся бы сильнее. На поле постоянно подсказывали Евгений Шипицин и Александр Мартынович, но чтобы кто-то пихал или тому подобное, такого не было. Игра за первую команду не сравнится с выступлениями за дубль или второй состав. Там детских ошибок практически не бывает.

– Аренда в "Балтику" – чья это была инициатива?

– Насколько знаю, Галицкий и директор академии приняли обоюдное решение попробовать меня в ФНЛ. На переход согласился сразу. Все-таки тут первая лига, а за "Краснодар-2" я во второй играл. По сравнению с ПФЛ в ФНЛ нужно быстрее думать, борьбы намного больше. Между ними, конечно, не пропасть, но уровень заметно выше.

Что касается РФПЛ, то в первой команде мы используем тактику с доминированием, поставленной игрой в пас. В "Балтике" же мы играем от обороны, практикуем быстрые атаки. Отбились в обороне – побежали.

– Многие молодые русские игроки уезжают в Европу, вам предложения поступали?

– Пока не было, но хотелось бы попробовать себя там. Вообще у меня есть желание вернуться в "Краснодар", в первую команду. Предел мечтаний – Англия. Выступать за какой-нибудь "Лестер", который сейчас мне очень нравится. Все бьются, несутся в атаку – получаешь кайф от их игры. Даже когда их "возят", мне нравится.

[cr]