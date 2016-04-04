Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ломать и строить. Что изменится в «Челси» при Конте

Антонио Конте

В отличие от Моуринью и Симеоне, Конте пропагандирует комбинационный футбол с насыщенным центром поля. Взгляд Антонио на футбол резко контрастирует с тем, что работал в «Челси» на протяжении последних лет. Конте любит играть по схеме 3-4-3 или 3-1-4-2, которую Англия отторгает. Спросите у Луи ван Гаала.

Представить перестроения в защите возможно. Зума, Кэхилл, Иванович или потенциальный новый центральный защитник (Хосе Хименес, к примеру), могут попробовать скооперироваться в тройку, но с полузащитой вопросов куда больше.

Конте раньше в «Ювентусе» и сейчас в сборной Италии играет с двумя латералями. Игроков такого плана в «Челси» просто нет. Однако имеются потенциальные футболисты, из которых латерелей можно слепить: есть Аспиликуэта, заточенный на оборону, Виллиан, игрок атаки, который при Моуринью отрабатывал в защите. Хорош Иванович, хотя в этом сезоне он резко потерял форму. Вероятно, что на эту позицию команде все-таки потребуются игроки иного плана.

Игра в центре поля у итальянца строится на реджисте – опорнике, направляющем атаки из глубины. Таковым в «Юве» был Андреа Пирло, таковым в сборной является Марко Верратти. Игрока такого плана в «Челси» тоже нет. Выхода два – перекупать Верратти у «ПСЖ», либо наигрывать на этой позиции Фабрегаса. Матич таким образом места в основе вероятнее всего лишится или будет переведен ближе к атаке. При другом раскладе Неманья сохранит за собой место чистого опорника, исполняя роль условного Де Росси или Видаля, игрока box-to-box. Однако и в таком случае неизвестно, сумеет ли серб адаптироваться к требованиям нового главного тренера.

С форвардом все понятно – позиции Диего Косты в нынешней команде непоколебимы, и его роль вряд ли изменится. Возможно, летом будет куплен еще один форвард под основной состав, чтобы была возможность играть с двумя нападающими. А вот куда ставить Эдена Азара – проблема, с которой Конте придется справиться. На позиции латераля Азар не эффективен – как показывает опыт, в защите он отрабатывает посредственно, в центре атаки представить его еще труднее. Остается место в центре поля или под нападающим, где Эден пробовал себя два сезона назад, но чувствовал себя не в своей тарелке. Однако если бельгиец не наберет прежнюю форму, его позиции в основе и вовсе подвергнутся сомнению.

Диего Симеоне

Кандидатура тренера «Атлетико» изначально стояла первой в списке «Челси». Темпераментный аргентинец виделся идеальной заменой Жозе Моуринью, не сумевшего справиться с кризисом на старте сезона. Диего придерживается своего стиля в Мадриде на протяжении уже четвертого сезона, и от оборонительной модели игры, где роль каждого футболиста расписана до мельчайших деталей, отказываться не собирается.

За 12 лет правления Романа Абрамовича почти половину этого времени в «Челси» верховодил Моуринью. Его стиль работы устраивает владельца, характер – другое дело. Симеоне во многом является продолжателем идей Жозе. Только его команда может взорваться на определенном отрезке матча и выдать ударную десяти-пятнадцатиминутку, в которой решит исход поединка, после чего запрется на своей половине поля. Для обоих тренеров победить намного важнее, нежели сыграть красиво, и это еще сильнее сближает аргентинца и португальца.

Единственная разница – Симеоне голоден до побед. «Атлетико» уперся в потолок. Моуринью же, кажется, пресытился спортом. Его идеи уже не так свежи, а вдохновить команду не получается – вспомните, как рассыпался «Челси» в этом сезоне. Диего, в отличие от позднего Жозе, как никто другой умеет наладить атмосферу в коллективе. Кадры, когда футболисты «Атлетико» после гола бегут обниматься к тренеру, говорят сами за себя.

Симеоне мог бы дать «Челси» новые эмоции и энергетику, что позволило бы уже в следующем сезоне бороться за титулы (учитывая, что «Челси» останется без Лиги чемпионов), не ломая старых схем Моуринью, а лишь слегка подкрутив детали.

Гус Хиддинк

Сценарий, по которому Хиддинку предложат многолетний контракт, был маловероятен. На примере Авраама Гранта, Роберто Ди Маттео и Рафы Бенитеса видно что большинство наставников, даже несмотря на успехи (например, выход в финал ЛЧ или победа в национальном первенстве или ЛЕ), не рассматриваются Абрамовичем как специалисты, с которыми можно плодотворно сотрудничать на протяжении долгого времени.

Хиддинк – антикризисный менеджер, способный потушить локальный пожар и добиться таких же достижений. При нем «Челси» идет без поражений, Гус серьезно улучшил позиции в турнирной таблице, однако что будет с командой дальше не знает никто. Чего-то нового экс-наставник сборной России в «Челси» не привнес. Просто наладил контакт с футболистами и разрядил атмосферу в коллективе, вследствие чего игроки раскрепостились и показывают тот футбол, на который способны.

Против Хиддинка говорит возраст и желание уйти из большого футбола. Когда у Гуса кончится запал, результаты «Челси» тоже пойдут на спад.

Синяя река. Чем опасен второй заход Хиддинка в «Челси»

«Лучше поражение, чем выиграть ради Моуринью». Что случилось с Эденом Азаром

Англия. Премьер-лига Англия Челси Хиддинк Гус Конте Антонио Симеоне Диего
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sashamsh2013
1456392085
Симеоне-идеальный кандидат для Челси
Ответить
talgatnurzhanov2006
1456392647
конте или семён без разницы, главное чтоб аллегри не было в челси.
Ответить
kachan63
1456393010
У Конте не будет проблем с Азаром. Его просто сплавят в "Реал", главного вредителя этого сезона.
Ответить
3ton
1456407715
автобус станет итальянским
Ответить
Рустам Толпиев
1456550855
Конте в челси! Симеоне в арсенал зае...л это франсуз
Ответить
Рустам Толпиев
1456550906
Каждый год одно и тоже ничего нового в арсенале
Ответить
kurskih
1459844724
При Хиддинке Челси в Чемпионате не проигрывал. Наверное не договорились с ним по деньгам.
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+