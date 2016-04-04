Ломать и строить. Что изменится в «Челси» при Конте

Антонио Конте

В отличие от Моуринью и Симеоне, Конте пропагандирует комбинационный футбол с насыщенным центром поля. Взгляд Антонио на футбол резко контрастирует с тем, что работал в «Челси» на протяжении последних лет. Конте любит играть по схеме 3-4-3 или 3-1-4-2, которую Англия отторгает. Спросите у Луи ван Гаала.

Представить перестроения в защите возможно. Зума, Кэхилл, Иванович или потенциальный новый центральный защитник (Хосе Хименес, к примеру), могут попробовать скооперироваться в тройку, но с полузащитой вопросов куда больше.

Конте раньше в «Ювентусе» и сейчас в сборной Италии играет с двумя латералями. Игроков такого плана в «Челси» просто нет. Однако имеются потенциальные футболисты, из которых латерелей можно слепить: есть Аспиликуэта, заточенный на оборону, Виллиан, игрок атаки, который при Моуринью отрабатывал в защите. Хорош Иванович, хотя в этом сезоне он резко потерял форму. Вероятно, что на эту позицию команде все-таки потребуются игроки иного плана.

Игра в центре поля у итальянца строится на реджисте – опорнике, направляющем атаки из глубины. Таковым в «Юве» был Андреа Пирло, таковым в сборной является Марко Верратти. Игрока такого плана в «Челси» тоже нет. Выхода два – перекупать Верратти у «ПСЖ», либо наигрывать на этой позиции Фабрегаса. Матич таким образом места в основе вероятнее всего лишится или будет переведен ближе к атаке. При другом раскладе Неманья сохранит за собой место чистого опорника, исполняя роль условного Де Росси или Видаля, игрока box-to-box. Однако и в таком случае неизвестно, сумеет ли серб адаптироваться к требованиям нового главного тренера.

С форвардом все понятно – позиции Диего Косты в нынешней команде непоколебимы, и его роль вряд ли изменится. Возможно, летом будет куплен еще один форвард под основной состав, чтобы была возможность играть с двумя нападающими. А вот куда ставить Эдена Азара – проблема, с которой Конте придется справиться. На позиции латераля Азар не эффективен – как показывает опыт, в защите он отрабатывает посредственно, в центре атаки представить его еще труднее. Остается место в центре поля или под нападающим, где Эден пробовал себя два сезона назад, но чувствовал себя не в своей тарелке. Однако если бельгиец не наберет прежнюю форму, его позиции в основе и вовсе подвергнутся сомнению.

Диего Симеоне

Кандидатура тренера «Атлетико» изначально стояла первой в списке «Челси». Темпераментный аргентинец виделся идеальной заменой Жозе Моуринью, не сумевшего справиться с кризисом на старте сезона. Диего придерживается своего стиля в Мадриде на протяжении уже четвертого сезона, и от оборонительной модели игры, где роль каждого футболиста расписана до мельчайших деталей, отказываться не собирается.

За 12 лет правления Романа Абрамовича почти половину этого времени в «Челси» верховодил Моуринью. Его стиль работы устраивает владельца, характер – другое дело. Симеоне во многом является продолжателем идей Жозе. Только его команда может взорваться на определенном отрезке матча и выдать ударную десяти-пятнадцатиминутку, в которой решит исход поединка, после чего запрется на своей половине поля. Для обоих тренеров победить намного важнее, нежели сыграть красиво, и это еще сильнее сближает аргентинца и португальца.

Единственная разница – Симеоне голоден до побед. «Атлетико» уперся в потолок. Моуринью же, кажется, пресытился спортом. Его идеи уже не так свежи, а вдохновить команду не получается – вспомните, как рассыпался «Челси» в этом сезоне. Диего, в отличие от позднего Жозе, как никто другой умеет наладить атмосферу в коллективе. Кадры, когда футболисты «Атлетико» после гола бегут обниматься к тренеру, говорят сами за себя.

Симеоне мог бы дать «Челси» новые эмоции и энергетику, что позволило бы уже в следующем сезоне бороться за титулы (учитывая, что «Челси» останется без Лиги чемпионов), не ломая старых схем Моуринью, а лишь слегка подкрутив детали.

Гус Хиддинк

Сценарий, по которому Хиддинку предложат многолетний контракт, был маловероятен. На примере Авраама Гранта, Роберто Ди Маттео и Рафы Бенитеса видно что большинство наставников, даже несмотря на успехи (например, выход в финал ЛЧ или победа в национальном первенстве или ЛЕ), не рассматриваются Абрамовичем как специалисты, с которыми можно плодотворно сотрудничать на протяжении долгого времени.

Хиддинк – антикризисный менеджер, способный потушить локальный пожар и добиться таких же достижений. При нем «Челси» идет без поражений, Гус серьезно улучшил позиции в турнирной таблице, однако что будет с командой дальше не знает никто. Чего-то нового экс-наставник сборной России в «Челси» не привнес. Просто наладил контакт с футболистами и разрядил атмосферу в коллективе, вследствие чего игроки раскрепостились и показывают тот футбол, на который способны.

Против Хиддинка говорит возраст и желание уйти из большого футбола. Когда у Гуса кончится запал, результаты «Челси» тоже пойдут на спад.

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