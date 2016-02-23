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Йована Гайич – самая сексуальная девушка «армии»

Гайич и Тошич познакомились на одном из известных курортов, после чего сербская любительница тусовок и светского образа жизни перебралась за футболистом в российскую столицу. Москве Йована тоже неоднократно признавалась в любви. Уж тут-то есть, где разгуляться такой девушке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Про Йовану толком ничего не известно – светская львица из Белграда, вот единственное подходящее определение. Ему подружка Тошича полностью соответствует, судя по фотографиям в инстаграме. За книжкой или просмотром научного фильма Гайич вряд ли застанешь, зато для модников, да и просто любителей поглазеть на интересную внешне женщину соцсеть сербки – просто целый клад.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Неудивительно, что сам футболист после переезда своей девушки в Москву выдал великолепный весенний отрезок год назад. ЦСКА с помощью Тошича выдал умопомрачительную победную серию и завоевал вожделенное чемпионство, а Зоран еще и забил "золотой" гол в последнем туре. Гайич же с удовольствием перемеряла чуть ли не все комплекты формы, которые были у клуба в последнее время.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Что ж, у личного вдохновителя Зорана Тошича тоже все в порядке и с настроением и с занятиями. Их у Йованы Гайич в Москве – полным-полно, а уж инстаграм девушки просто пылает страстью к разнообразным нарядам и самолюбованию. Ох и тяжело будет парню выбрать для своей девушки подарок на восьмое марта, если ей захочется надеть на себя "что-нибудь новенькое". В этом мы можем убедиться за несколько минут просмотра фотографий. Но мы-то посмотрели и забыли, а Тошичу еще размышлять пару недель.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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[cr]

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (28)
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ScaryPsycho
1456244684
Зачем впутывать такую желтятину в сайт про футбол?
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AndresLoko
1456245777
кукла, созданная для шмоток и трусов, не более..
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krg-kz
1456246794
Полностью согласен с пользователями данного сайта, насчет того что футбольный сайт превращается в журнал Maxim. Мне лично как человеку которому футбол интересен как спорт, совершенно безразлично у кого, какая девушка. Я посещаю данный сайт исключительно ради футбола и новостей связанных с ним.
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Amo_Pectora
1456247075
Не нравится, не заходите. Крутая тема, эта девочка не очень понравилась, но выкладывайте дальше, недовольные всегда найдутся, но думаю большинству нравится)
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ljrljr0505
1456254220
страшная, но себя показать может. Жаль Зорана. Пока он пашет на поле его шмара с другими тусуется
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compka
1456257648
когда начнёте порнуху показывать? торренты будут?
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ЖОРРО
1456259810
После такой статьи трудно объяснить жене что ты на футбольном сайте))))
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буба спб
1456263970
Стандартная , удачно пристроившая свое тело ТП. У которой с телом все в порядке а вот, видимо, с мозгами не очень- пока муж пашет - она в соц.сетях фотки в трусах постит, тьфу мля у меня бы сразу леща отхватила за такое
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Альтер
1456300862
Красиво жить не запретишь. А вообще, хвалиться надо естественной красотой, а не успешными хирургическими вмешательствами, ну короч вы поняли.
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badzan
1456331434
блядюга,сразу же видно!
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