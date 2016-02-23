Йована Гайич – самая сексуальная девушка «армии»

Гайич и Тошич познакомились на одном из известных курортов, после чего сербская любительница тусовок и светского образа жизни перебралась за футболистом в российскую столицу. Москве Йована тоже неоднократно признавалась в любви. Уж тут-то есть, где разгуляться такой девушке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Про Йовану толком ничего не известно – светская львица из Белграда, вот единственное подходящее определение. Ему подружка Тошича полностью соответствует, судя по фотографиям в инстаграме. За книжкой или просмотром научного фильма Гайич вряд ли застанешь, зато для модников, да и просто любителей поглазеть на интересную внешне женщину соцсеть сербки – просто целый клад.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Неудивительно, что сам футболист после переезда своей девушки в Москву выдал великолепный весенний отрезок год назад. ЦСКА с помощью Тошича выдал умопомрачительную победную серию и завоевал вожделенное чемпионство, а Зоран еще и забил "золотой" гол в последнем туре. Гайич же с удовольствием перемеряла чуть ли не все комплекты формы, которые были у клуба в последнее время.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что ж, у личного вдохновителя Зорана Тошича тоже все в порядке и с настроением и с занятиями. Их у Йованы Гайич в Москве – полным-полно, а уж инстаграм девушки просто пылает страстью к разнообразным нарядам и самолюбованию. Ох и тяжело будет парню выбрать для своей девушки подарок на восьмое марта, если ей захочется надеть на себя "что-нибудь новенькое". В этом мы можем убедиться за несколько минут просмотра фотографий. Но мы-то посмотрели и забыли, а Тошичу еще размышлять пару недель.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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