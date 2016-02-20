Эдита Зажак - самая сексуальная болельщица «Легии»

Станислав Черчесов тут ни при чем. На Эдите женат защитник клуба Якуб Ржежничак. «Бомбардир» показывает, что еще досталось игроку, кроме ее руки и сердца.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram
Лицо симпатичное, но худая она. Мне поупитаннее нравятся. Другими словами, стройные.
про курву было уже?)
Пше
я смотрю среди любителей жен появился один любитель "лысого гонять" :-) для таких фото анарексичек в самый раз :-)))?
такую даже страшно взять за что-нить, вдруг оторвешь...
Это футбольный сайт? или как? Каждый день какие то модели,не я только за, когда девочки красивые в трусиках! Но че то много не о том.
одно желание - накормить
Ужас. И где тут секс? Ее вообще кормят?
Польша нищает просто, жрать нечего))))))
Если болельщица где хоть 1 фото в футболке Легии?
Резонный вопрос! То ли дело у тебя, ага.
аххаха