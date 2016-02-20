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    Эдита Зажак - самая сексуальная болельщица «Легии»


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    Голосов: 0
    20.02.2016 20:20
    Станислав Черчесов тут ни при чем. На Эдите женат защитник клуба Якуб Ржежничак. «Бомбардир» показывает, что еще досталось игроку, кроме ее руки и сердца.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +115

      rm4612 17 июня 2016, 07:44

      Лицо симпатичное, но худая она. Мне поупитаннее нравятся. Другими словами, стройные.

      0
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      Рейтинг: +29

      asshunter 27 мая 2016, 18:18

      про курву было уже?)

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 мая 2016, 20:23

      Пше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      TAVr_98 26 февраля 2016, 09:53

      я смотрю среди любителей жен появился один любитель "лысого гонять" :-) для таких фото анарексичек в самый раз :-)))?

      0
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      Рейтинг: +14

      tired_man72 21 февраля 2016, 05:21

      такую даже страшно взять за что-нить, вдруг оторвешь...

      1
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 20 февраля 2016, 22:30

      Это футбольный сайт? или как? Каждый день какие то модели,не я только за, когда девочки красивые в трусиках! Но че то много не о том.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 20 февраля 2016, 22:25

      одно желание - накормить

      1
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      Рейтинг: +807

      jet andy 20 февраля 2016, 21:24

      Ужас. И где тут секс? Ее вообще кормят?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > jet andy 2 мая 2016, 20:24

      Польша нищает просто, жрать нечего))))))

      0
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      Рейтинг: +10

      ason29 20 февраля 2016, 21:02

      Где хоть одно фото без футболки)))))))))

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ason29 20 февраля 2016, 22:55

      Без футболки - это уже не футбольный портал, ага.

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 20 февраля 2016, 20:30

      Если болельщица где хоть 1 фото в футболке Легии?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Igorello97 20 февраля 2016, 22:56

      Резонный вопрос! То ли дело у тебя, ага.

      0
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      Рейтинг: +79

      буба спб > 20 февраля 2016, 22:59

      аххаха

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