Эдита Зажак - самая сексуальная болельщица «Легии»

Станислав Черчесов тут ни при чем. На Эдите женат защитник клуба Якуб Ржежничак. «Бомбардир» показывает, что еще досталось игроку, кроме ее руки и сердца.

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