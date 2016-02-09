Пора валить. 7 игроков, которым нечего делать в РФПЛ

Роман Павлюченко, пока еще "Кубань"

Почему надо уезжать? России самый спящий гигант мирового футбола дал уже все. С натяжкой немного пользы получил "Локомотив", а "Кубань" стала крайней точкой. После такой истории либо заканчивают совсем, либо начинают усердно работать над возвращением в высшую лигу. Павлюченко – 34 года, отличный возраст для форварда, если ты Лука Тони. В России Роману в такой форме, в которой он пребывает последние пару лет (если что — 16 голов за 4 сезона), дел не найдется. Высокая зарплата уже не мотивация, чтобы улыбаться с лавки запасных. Причем Павлюченко будет одинаково вреден и условному "Зениту", и реальному "Амкару".

Куда уехать? В ОАЭ, Катар или где там еще жарко и платят деньги? Другие условия Павлюченко и не нужны: только комфорт и возможность раз в неделю потрясти мышцами.

Артур Юсупов, "Зенит"

Почему надо уезжать? Поддержка Виталия Мутко спасла Юсупова от необходимости изнутри наблюдать, как корежится в муках "Динамо". "Зенит" осознанно покупал "молодого Файзулина", затыкая лимитную дырку. Артур появлялся почти во всех играх, с середняками так вообще играл полные матчи, но так и не стал нужным команде, которая торопится в полуфинал Лиги чемпионов.

Куда уехать? Во Францию. Там уже Андрей Панюков и Владислав Ефимов, который в пятом дивизионе чувствует себя лучше, чем в ФНЛ. Рестораны и магазины ребята посоветуют. Увеличить русскую диаспору мог бы Игорь Денисов, но пусть лучше в "Ренн" (или другой клуб похожего уровня) переедет какой-нибудь талантливый русский полузащитник со скоростью и мозгами, а не заносчивый опорник в годах.

Эммануэль Фримпонг, "Уфа"

Почему надо уезжать? Англичанин, конечно, доставляет: троллит партнеров, фанатов "Спартака", поет "Владимирский централ", да и вообще доказал, что для успешного пиара не обязательно нанимать кучу компаний. Иногда футболисты справляются самостоятельно. Печалит только игра Эммануэля, не воспринявшего "Уфу" как команду, которая вновь возбудит в нем инстинкты футболиста. Фримпонг если и попадает на поле, лениво бродит в опорной зоне, практически не обостряет и ждет, когда снова можно будет подурачиться на камеру.

Куда уехать? В Китай. Пока тут решили, что футбол – отличный способ тратить деньги, нужно залезать в карман любого бизнесмена. Хотя это больше совет для далеко не шикующей "Уфы". Фримпонгу, похоже, уже все равно, из какой страны вести Instagram.

Александр Цауня, ЦСКА

Почему надо уезжать? "Скоростной игрок с плотным ударом" – так опишет латыша любой, кто видел его пару-тройку сезонов назад. Теперь Цауня либо лечится, либо почти в одиночестве сидит на скамейке запасных. За два с половиной сезона Александр сыграл в 16 матчах РФПЛ, в большинстве из которых выходил на замену. С приходом Ткачева и, вероятно, Широкова полузащитнику с иностранным гражданством стоит подумать о переезде.

Куда уехать? В "Легию". К чемпионату Польши будет нетрудно адаптироваться: комфортная страна и Станислав Черчесов помогут.

Джано Ананидзе, "Спартак"

Почему надо уезжать? Щуплый грузин так рано начал, что на пару лет закрепил за собой статус будущей суперзвезды. А время летит, и Джано осенью будет 24 года. Дмитрий Аленичев выпустил Ананидзе лишь в трех матчах этого сезона. Теперь появился Лоренцо Мельгарехо. Вопрос о будущем в "Спартаке" остается без ответа. Особенно странной выглядит позиция Джано, которого, видимо, только особые ингредиенты тарасовского борща заставляют тренироваться в красно-белой форме.

Куда уехать? В Чемпионшип, там тоже есть хорошие деньги. Переезд в теплую страну поближе к малой родине приблизит скоропостижный закат карьеры. Вторая английская лига – идеальная школа для привыкания к жесткости и вообще суровому миру во всех проявлениях.

Илья Максимов, "Анжи"

Почему надо уезжать? Этой осенью в Махачкале вновь не было команды. Набор веселых атакующих ребят, но точно не выстроенная конструкция. Илья Максимов – тот футболист, которому нужна лайт-версия философии Гвардиолы и конкретные обязанности плеймейкера. При Семине и Агаларове Илья стремился в лидеры, часто был лучшим в составе, который тянет "Анжи" обратно в ФНЛ.

Куда уехать? В Серию А. Итальянские коучи любят умных ребят, и даже 29 лет – хороший возраст, чтобы побороться за что-то интересное.

Давид Юрченко, "Уфа"

Почему надо уезжать? Мечущийся в рамке вратарь спасает уфимцев от совсем позорного погружения на дно таблицы. Юрченко быстро осознал, что способен на большее и захотел лучшей жизни. Голкипер рассказал всем, что "Уфа" не хочет его сохранить, читай – повысить зарплату. Давид, конечно, знает о лимите и имеет право на легкий шантаж. Однако хорошо бы помнить, что у всех команд РФПЛ есть хороший русский вратарь. Поэтому Юрченко остается в "Уфе" с риском отправки в запас.

Куда уехать? Поближе к Антону Митрюшкину: Швейцария, Австрия, Бельгия. Есть много европейских стран, где воротам не угрожают Суарес и Варди, зато есть возможность пополнять кошелек более стабильной валютой.

Русские и тут. "Бомбардир" открывает раздел о российских футболистах за рубежом

Таблица зимних трансферов РФПЛ. "Спартак" подписал Мельгарехо

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