Русские и тут. «Бомбардир» открывает раздел о российских футболистах за рубежом

Наши футболисты уезжают из России, меняя запас на игровую практику в мировых чемпионатах, даже если это Швейцария или Франция. «Бомбардир» представляет новый раздел, который будет рассказывать о русских игроках, получающих зарплату в евро.

Сидеть на контракте в России теперь невыгодно. Пришибленные кризисом клубы больше не готовы переплачивать. Если пару лет назад молодой русский футболист выбирал условную "Волгу" вместо голландского или бельгийского клуба, то теперь парни готовы ехать даже в низшие лиги. Про них мы и будем рассказывать: например, чем примечательна португальская «Лейрия», собравшая сразу несколько российских футболистов, или зачем Антон Митрюшкин уехал в "Сьон". Будут интервью с игроками, записи огненных пресс-конференций Станислава Черчесова. Без его «Легии» тоже не обойдется.

Поглядим в фотоподборках, как живут в Чехии отданные в аренду футболисты ЦСКА. Не останутся без внимания и топ-клубы Португалии, Италии и Германии, где россияне еще на пути к основе. Последим за прогрессом арендованного «Спортингом» Томаса Рукаса или выступающего за «Шальке» Алексея Гасилина. Особенно будем переживать за Дениса Черышева.

Герои нашей рубрики:

Денис Черышев ("Валенсия", Испания)

Аршак Корян ("Витесс", Голландия)

Махамаднаим Шарифи ("Штурм", Австрия)

Вячеслав Караваев ("Яблонец", Чехия)

Дмитрий Ефремов ("Слован", Чехия)

Джамалдин Ходжаниязов ("Орхус", Дания)

Антон Швец ("Вильярреал", Испания)

Иван Злобин ("Бенфика", Португалия)

Роланд Гиголаев ("Рух", Польша)

Алексей Гасилин ("Шальке", Германия)

Виталий Лысцов ("Бенфика", Португалия)

Роман Нойдштедтер ("Шальке", Германия)

Евгений Тюкалов ("Лейрия", Португалия)

Кирилл Костин ("Лейрия", Португалия)

Андрей Панюков ("Аяччо", Франция)

Томас Рукас ("Спортинг", Португалия)

Артем Макаров ("Фиорентина", Италия)

Андрей Старцев ("Санкт-Паули", Германия)

Анатолие Николаеш ("Лейрия", Португалия)

Сердер Сердеров ("Славия", Болгария)

Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария)

Антон Миранчук ("Левадия", Эстония)

Владислав Ефимов ("Пани", Франция)

Александр Кержаков ("Цюрих", Швейцария)

Александр Тарханов (Тренер, "Славия", Болгария)

Станислав Черчесов (Тренер, "Легия", Польша)

Фото: globallookpress.com