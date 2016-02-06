«Вокруг говорили, что самолет «МЮ» разбился. А ночью папа должен был вернуться домой». Семь человек вспоминают, как узнали о трагедии 1958 года

Ронни Коуп

"Моя жена предложила поехать в Манчестер по магазинам, чтобы я отвлекся. Меня очень расстроило, что я не поехал с командой в Белград. Мы были в центре города, когда я услышал, что мужчина закричал: "Самолет разбился! Авиакатастрофа!". Сначала я не обратил на это внимания. Мы шли по центральной улице, затем начало происходить что-то ужасное. Пожилая женщина переходила дорогу и была сбита автобусом. Я впал в ступор. Но сообразил, что надо увезти оттуда моих детей. Только мы поехали домой, я увидел новостную афишу, на которой было написано: "Самолет с "МЮ" на борту разбился".

Дома сосед рассказал мне, что случилось. Понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Джефф Бент жил прямо напротив моего дома. Мы часто гуляли вместе с женами и детьми. Мне было страшно после катастрофы встретить жену Джеффа. Он занял мое место в команде и погиб".

Ронни Коуп был одним из тех, кто помогал "Манчестер Юнайтед" вернуться к жизни. Воспитанник клуба, он действительно уступил место в составе, улетавшем в Белград на матч с "Црвеной Звездой" Джеффу Бенту. Причем сам Бент отправился на игру на всякий случай, если из-за травмы не сможет сыграть Роджер Бирн.

Через четыре месяца после трагедии вдова Бента родила девочку.

Ноэль Макфарлейн

"Моя жена спросила у меня: "Ты слышал новости?" Я сказал: "Какие новости?" Тогда она сказала, что самолет упал: "МЮ" был в нем". Сложно сказать, как я тогда себя чувствовал. Очевидно, я не мог принять тот факт, что погибли мои друзья. Некоторые из них были моими лучшими друзьями. А с другой стороны я почувствовал себя счастливчиком, потому что меня в том самолете не было. Я правда не могу сказать ничего больше".

Свирепые "малыши Басби" - это был первый звездный выпуск академии "МЮ". Ноэль Макфарлейн играл рядом с Дунканом Эдвардсом и другими парнями, чей талант остался нереализованным. Из "Юнайтед" Макфарлейн ушел за два года до трагедии.

Сэр Алекс Фергюсон

"Я занимался в библиотеке в тот вечер, поэтому я узнал о катастрофе только спустя несколько часов. Приехал на тренировку в мой маленький футбольный клуб. Помню, как я смотрел на взрослых мужчин, которые чуть ли не плакали. Тренировка, конечно, была отменена".

На момент трагедии Фергюсону было 16 лет.

Дэвид Мик

"Я работал в газете Manchester Evening News, писал о политике, не о спорте. А потом я узнал о катастрофе, которая произошла. Атмосфера в редакции была очень напряженной. Главный редактор Том Генри понимал, что это должна быть главная тема номера. Но он выгнал всех из редакции, за исключением пары человек, оставшихся делать специальный номер газеты. Они ждали новостей из Мюнхена".

После трагедии Дэвид Мик перешел в спортивный отдел газеты.

Майк Джексон

"Я шел домой из школы, подходил к автобусной остановке, когда услышал, как женщины кричали друг другу: "Самолет "МЮ" разбился!". Был четверг. Я понимал, что ночью папа должен был вернуться домой. "Они ошиблись", - подумал я.

Прибежав домой, я встретил соседей, близких. И маму, которая выглядела обезумевшей. Мы сели к телевизору, чтобы узнать новости. Я помню, как говорил: "То что новостей нет – уже хорошая новость". Я надеялся, что еще есть шанс, что папа останется жив. И тут начали называть имена погибших…".

Том Джексон, отец Майка, был одним из восьми журналистов, погибших в Мюнхене. Восемь изданий потеряли своих репортеров. Майк продолжил дело отца и стал работать в той же газете.

Брайян Хьюджес, болельщик Юнайтед

"Я стоял на автобусной остановке, и леди обратилась ко мне: "Ужасная катастрофа, правда?" А я не мог поверить. Когда добрался до дома, спросил у соседей, о чем говорила та женщина. У нас не было телевизора, поэтому никто ничего не знал. Даже по радио мы не могли услышать нужную информацию. Оставалось лишь спрашивать других людей или ждать вечерней газеты. Когда на обложках появились заголовки, я осознал, что все это правда. Это был один из худших моментов моей жизни. Я чувствовал такую же боль, как когда умерла моя мама. Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя".

Жертвами той авиакатастрофы стали 23 человека: два члена экипажа, три работника тренерского штаба, восемь журналистов, туристический агент, болельщик и восемь игроков. Последним ушел из жизни Дункан Эдвардс. Его молодой организм сражался около двух недель.

Джонни Берри и Джеки Бланчфлауэр оставили футбол из-за полученных травм. Долго боролся с депрессией легендарный тренер Мэтт Басби. Справиться ему помогла жена, однажды сказавшая: "Мэтт, ребята хотят, чтобы ты вернулся".

Сезон-1957/58, впрочем, "Юнайтед" доиграл под руководством помощника Басби Джимми Мерфи. Несчастливый билет ему не достался из-за работы в сборной Уэльса, поэтому об авиакатастрофе он узнал в Манчестере. Пребывая в шоке, "МЮ" кое-как доиграл сезон с наспех собранным составом. 9 место в чемпионате, финал Кубка Англии и полуфинал Кубка европейских чемпионов – все это был характер. Игра за тех парней.

Десять лет спустя второе поколение "малышей Басби" все-таки выиграет Кубок европейских чемпионов. Понятно, кому будет посвящена победа.

По материалам официального сайта "Манчестер Юнайтед".

Авиакатастрофа Мюнхена. Трагедия, которая сделала "МЮ" сильнее