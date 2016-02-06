Авиакатастрофа Мюнхена. Трагедия, которая сделала «МЮ» сильнее

Совместное фото перед самым вылетом из Мюнхена.

Трагедия унесла жизни 23 человек, среди которых было восемь игроков "МЮ" и три представителя тренерского штаба.

Обломки рухнувшего самолета, в котором находилась команда "Манчестер Юнайтед".

Общекомандное фото, сделанное за несколько дней до трагедии.

Билл Фоулкс и Гарри Грегг на месте катастрофы.

Последствия трагедии.

Тела жертв трагедии доставили в Манчестер.

Бобби Чарльтон в госпитале.

Голкипер "МЮ" Рэй Вуд оказался в числе выживших.

Главный тренер команды Мэтт Басби в специальном кислородном куполе.

Деннис Вайоллет навести в больнице своего друга Билла Фоукса.

Первая тренировка команды после авиакатастрофы.

Болельщики "МЮ" почтили память погибших на 50-й годовщине мюнхенской трагедии.

Мемориальная плита на домашней арене команды.

Болельщики в 2008 году подготовили специальный баннер.