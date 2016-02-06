Авиакатастрофа Мюнхена. Трагедия, которая сделала «МЮ» сильнее

Совместное фото перед самым вылетом из Мюнхена.
Трагедия унесла жизни 23 человек, среди которых было восемь игроков "МЮ" и три представителя тренерского штаба.
Обломки рухнувшего самолета, в котором находилась команда "Манчестер Юнайтед".
Общекомандное фото, сделанное за несколько дней до трагедии.
Билл Фоулкс и Гарри Грегг на месте катастрофы.
Последствия трагедии.
Тела жертв трагедии доставили в Манчестер.
Бобби Чарльтон в госпитале.
Голкипер "МЮ" Рэй Вуд оказался в числе выживших.
Главный тренер команды Мэтт Басби в специальном кислородном куполе.
Деннис Вайоллет навести в больнице своего друга Билла Фоукса.
Первая тренировка команды после авиакатастрофы.
Болельщики "МЮ" почтили память погибших на 50-й годовщине мюнхенской трагедии.
Мемориальная плита на домашней арене команды.
Болельщики в 2008 году подготовили специальный баннер.