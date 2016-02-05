Кончита Вюрст, Тим Визе и бейсбол. Как игроки «Кельна» разукрасили серые будни

На протяжении недели местные жители и гости города будут в неприличных объемах пить «Кельш», веселиться и принимать участие в традиционном праздничном шествии – естественно, в заранее подготовленных костюмах. Правда, в этом году карнавал рискует пройти с меньшим размахом, нежели обычно: кельнцы крайне настороженно относятся к заполонившим их город мигрантам. Особенно после неприятных инцидентов в Новый год, когда в полицию из-за нападений и грабежей поступило порядка 400 обращений. Для беженцев даже специально выпустили мультиязычную (включая арабский и фарси – чтобы наверняка) памятку, где в деталях описано, как нужно вести себя на мероприятии, чтобы не создавать проблем ни себе, ни окружающим. В прошлом году порядок во время проведения карнавала поддерживали порядка 800 полицейских, в этом – 2500. Из городского бюджета для обеспечения безопасности выделено 360 тысяч евро.

Впрочем, вернемся к куда более позитивной части повествования. До конца недели Кeльн будет купаться в безудержной радости и веселье, но это легко можно назвать разогревом: кульминация праздника запланирована на так называемый «розовый понедельник» (rosenmontag). В этот день в городе проходит шествие, по своим масштабам дающее фору многим демонстрациям – на центральных улицах полностью перекрывается автомобильное движение, и по на протяжении нескольких часов колесят клоуны и шуты, короли и принцессы, оркестры и горячие, несмотря на погоду, девушки в карнавальных платьях. Восторженная публика щедро осыпает проезжающих конфетти и сладостями, после чего действо плавно перетекает в грандиозный концерт на центральной площади города.

Было бы удивительно, если бы местная команда оставила без внимания столь крутое событие. Не оставила – еще накануне карнавала официальный сайт «Кельна» пестрел фотогалереей ряженых футболистов, тренеров и директоров клуба.

В тот вечер главный тренер «Кельна» Петер Штегер пользовался огромным спросом. Нет, у него не спрашивали о тактике на следующий матч или о причинах поражения в предыдущем – каждый банально хотел сфотографироваться с ним и его внушающей страх свитой.

Полузащитник немецкой «молодежки» Янник Герхардт решил попробовать себя в роли центуриона, а датчанин Фредерик Сeренсен сыграл в пирата.

Капитану Маттиасу Леманну не дает покоя самый кассовый хоррор-киносериал всех времен. Вратарь Томас Кесслер передал привет футболисту-бодибилдеру Тиму Визе.

Многие искали источник вдохновения в других видах спорта: Марсель Риссе – в теннисе, Филипп Хозинер – в американском футболе, ну, а бейсболистов собралась целая бригада.

Также карнавал в сопровождении супруги посетил президент «Кельна» Вернер Спиннер.

Главной же звездой вечера стал польский защитник Павел Ольковски, перевоплотившийся в Кончиту Вюрст.