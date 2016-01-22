«Лично знаю каждого члена команды». Как порноактриса стала лицом итальянского клуба

Крохотная коммуна под названием Сан-Бенедетто-деи-Марси из провинции Л’Акуила расположена на востоке от Рима. Едва заметная на карте Италии песчинка настолько мала, что все ее жители могли бы поместиться в нескольких московских многоэтажках. На территории в 20 кв километров ютятся около четырех тысяч человек. Здесь есть собственные органы управления: главой является избираемый народом мэр, а совет и правление коммуны реализуют законодательную и исполнительную власть. Есть в Сан-Бенедетто-деи-Марси и своя футбольная команда - "Маррувиум".

Выступает она в одной из подкатегорий Серии Д. Если быть точнее, то в Seconda Categoria. До титулов и праздничного шампанского далеко, но и здесь есть на что посмотреть: в одном туре футболисты "Маррувиума" могут покрошить в капусту соперника, а уже в следующем – в салат рубят их. Тут как-то невольно вспоминается и скандал Кальчополи, и все эти истории с коррумпированным итальянским футболом.

Сейчас "Маррувиум" занимает четвертую строчку в турнирной таблице (зона плей-офф), на 14 пунктов отстает от лидера, однако имеет все шансы подняться выше. Несмотря на скромность и низкие рейтинги самой команды, амбиции его руководства стоят на две головы выше. Во многом это связано с личностью президента клуба с романтическим именем Ромео Лав. В "Маррувиуме" Лав видит дальнейшую перспективу и потенциальный взлет, и, чтобы повысить его популярность, руководитель пригласил в команду Сару Томмази.

34-летняя уроженка итальянского городка Нарни хорошо известна на Апеннинском полуострове. Выдающиеся внешние данные подталкивали Томмази попробовать себя в модельном бизнесе. В 1998 году она даже участвовала в конкурсе "Мисс Италия", но заняла второе место и решила, что это не для нее. Тем не менее, быть на виду, будоражить мужчин сексуальностью для Сары – равносильно возможности дышать. Неудивительно, почему следующим этапом ее жизни стала карьера на телевидении и кино. Однако работа телеведущей и ви-джеем на итальянском ТВ, участие в реалити-шоу – все это ничто по сравнению с тем, что прославило жгучую итальянку.

Началось все с фотосессии для журнала "Max" в 2006 году, где Томмази в обнаженном виде продемонстрировала себя. По всей видимости, именно съемки топлес вдохновили ее на то, чтобы через несколько лет вынести свою красоту на экраны телевизоров. Эпизод с голой Сарой Томмази в одном из телесериалов вызвал ажиотаж по всей Италии, а девушке добавил скандальности и популярности.

Под впечатлением остался даже тогдашний премьер-министр, а ныне владелец "Милана" Сильвио Берлускони. По словам Томмази, очарованный красотой Берлускони даже предлагал ей начать карьеру в политике. "Он был впечатлен моей внешностью и интеллектом и предлагал пойти в политику, чтобы быть обеспеченной, - улыбается Сара. - Но я предпочла остаться актрисой". Впрочем, с именем Берлускони связаны самые скандальные факты из биографии Томмази. В 2011 году против политика были выдвинуты обвинения в пользовании услугами несовершеннолетних проституток – знаменитое "дело Руби", а также в организации оргий, которые он устраивал на вилле в Аркоре и которые известны под названием "бунга-бунга". Имя Сары Томмази фигурировало в обоих делах, однако сама актриса заявила, что стала жертвой преследований и шантажа.

Как и обещала, Томмази не стала менять карьеру актрисы на политическую деятельность, но теперь ее ремесло приняло несколько иной характер. В 2012 году Сара дебютировала в фильмах для взрослых, но спустя несколько лет поняла, что совершила глупую ошибку. "Что бы я сделала, если бы могла изменить прошлое? Не стала бы сниматься в порнофильмах", – признается она.

Вскоре Сара Томмази все-таки добралась до футбола. Дама крутила романы с футболистами "Милана" – Роналдиньо и скандалистом Марио Балотелли. О взаимоотношениях с последним она вряд ли хочет вспоминать: "Марио был дрянным человеком. Для меня он – маленький мальчик с комплексами". Но любовные отношения не единственное, что связывает Томмази с футболом. Получать предложения о работе в футбольном мире для нее давно не новость. Однако раньше актерская карьера перекрывала любые помыслы о чем-то другом, кроме кино. Сейчас же, по всей видимости, настало самое время.

"Все мое темное прошлое осталось позади. Я занимаюсь спортом, йогой, уделяю много времени семье и, конечно, любимой футбольной команде", – рассказывает Сара. Решив перезагрузить свою жизнь, актриса сделала первый шаг в футбольной индустрии. Теперь она занимает пост директора "Маррувиума". "Лично знаю каждого члена команды: от президента до футболистов. Мне хочется помогать "Маррувиуму", чтобы каждый узнал об этой команде", – признается она.

Об истинных причинах приглашения Томмази на пост директора клуба президент Ромео Лав предпочитает не говорить, однако слова и не нужны. Популярность итальянки настолько высока, что одних только подписчиков в Instagram у актрисы в 10 раз больше, чем жителей в Сан-Бенедетто-деи-Марси. А это просто не может не вызвать интерес к "Маррувиуму". И хочется верить, что этот роман станет для маленькой команды грандиозной сказкой.