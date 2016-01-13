Самострел. За что хотят посадить иранского футболиста

Сочетание "иранские футболисты" в контексте спорта перестало появляться в зарубежной прессе в конце июня 2014 года, когда сборная этой страны завершила выступление на чемпионате мира. А год спустя на ведущие мировые СМИ была сброшена самая настоящая "бомба" – восемь игроков женской сборной Ирана оказались мужчинами! Прошло каких-то три месяца – и вновь Иран, и вновь футбол. Правда, и в этот раз поводов для гордости не очень много.

29-летний голкипер национальной сборной Ирана и местного "Персеполиса" Соша Макани был арестован и заключен под стражу за опубликованные в сети фотографии, на которых он запечатлен в обнимку с двумя девушками. В Иране, как выяснилось, этого достаточно для столь суровых санкций. Причем, с большой долей вероятности, наказаны будут все трое. Сначала – о Макани.

Информационное агентство Mizan со ссылкой на источник в иранской судебной системе сообщает, что футболист был задержан после жалоб частных истцов, одним из которых была девушка с того самого фото. Позже она решила отозвать свою жалобу. Оказалось, что она невеста Соши, на всякий случай, эту информацию подтвердил и сам вратарь. Впрочем, это едва ли является смягчающим обстоятельством – в соответствии с иранским законодательством, обниматься на публике разрешено только лицам, состоящим в браке.

Бехнам Али-Мохаммади, адвокат Макани, утверждает, что аккаунт его клиента в мессенджере Telegram – как в телефоне, так и в компьютере – был взломан двумя злоумышленниками, после чего они разместили скандальные снимки в социальных сетях. Услышав слово "взломан", свое расследование тут же начала киберполиция Ирана. Глава обычной полиции, бригадный генерал Хоссейн Аштари также заявил, что это дело будет рассмотрено судом, специализирующимся на преступлениях против информационной безопасности, а его ребята уже будут действовать на основе принятого решения в судебном порядке.

Прокурор Аббас Джафари Долатабади не стал церемониться и заявил, что вот это вот все "способствует распространению коррупции и проституции в обществе". Долатабади в очередной раз предупредил спортсменов и артистов о недопустимости публикаций в социальных сетях изображений, которые противоречат принципам ислама. Пока расследование не будет завершено, Макани придется коротать время за решеткой. Такая ситуация не устраивает ни Али-Мохаммади, ни его подзащитного. "Судебные органы должны позволить Макани выйти на свободу под залог до окончания расследования, по результатам которого уже будет приниматься решение. Если оно окажется не в пользу Соши, он временно останется под арестом", – заявил адвокат футболиста. Коллега Али-Мохаммади, юрист Хоссейн Раееси и вовсе убежден, что арест Макани является нелегитимным. "Закон о преступлениях в интернете гласит, что преступление совершено лишь в том случае, если кто-то непосредственно размещает неприличные фотографии себя или других в сети. Я склонен верить словам адвоката Соши, а это значит, что вряд ли он опубликовал эти снимки самостоятельно", – считает Раееси.

Если вдруг и Раееси, и Али-Мохаммади ошибаются вратарь может угодить за решетку надолго. "Лицо, публикующее в интернете личные, семейные или фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены другие люди, без их разрешения, в случае, если это наносит вред их репутации, наказывается лишением свободы на срок от 91 дня до двух лет и/или штрафом в размере от 5 (166$) до 40 (1326$) миллионов риалов", – гласит статья 17 закона о киберпреступлениях.

Что касается спутниц Макани, кроме осуждающих взглядов, им ничего не грозит. "Исламская культурная революция" 1980 года тяжело отразилась на их положении в обществе: ограничение профессий, раздельное обучение, запрещение разводов по инициативе женщин, введение многоженства и временного брака "сиге". Также на женщин у них распространялись телесные наказания по шариату за воровство и употребление спиртного и смертная казнь за измену родине, шпионаж, супружескую неверность и наркоманию. Еще одним важным моментом стал запрет, касающийся одежды, который действует и сегодня – женщинам в Иране запрещено покидать дом без платка на голове – хиджаба. Это одно из основных положений шариата, и его нарушение наказывается штрафом или даже тюремным заключением. Помимо Ирана, ношение хиджаба является обязательным в Афганистане, Саудовской Аравии и Йемене.

В прошлом году эти "духовные скрепы" вконец достали местную журналистку Масих Алинеджад, и она запустила в Facebook кампанию "Моя тайная свобода", целью которой было напомнить иранским властям, что хиджаб – не обязательный атрибут одежды, и каждая женщина вправе сама решать, покрывать ей голову или нет. Паблик обрел широкую популярность и собрал почти миллион лайков. Иранские девушки стали массово запиливать свои фотографии без хиджаба и сопровождать их подписями в духе "Мне нравится чувствовать солнце и ветер на моих волосах. Разве это большой грех?".

В "Персеполисе" случившееся считают недоразумением и ждут, когда их игрок вернется в клуб. "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Соша Макани, наконец, был освобожден. Но в то же время мы должны уважать решение суда", – отмечает заместитель председателя клуба Хоссейн Абди. "Соша, как и все мы, – человек. Даже если это фото опубликовал он, то не стоит делать из этого проблему. Любой известный человек однажды ошибается, что касается личной жизни", – прокомментировал случившееся экс-капитан сборной Ирана Мехди Махдавикия.

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