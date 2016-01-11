Почему Неймар должен получить «Золотой мяч»

Спойлер. Главные выводы из материала: Неймар перестал быть петухом

Благодаря форварду Бразилию добралась до полуфинала ЧМ-2014

Неймар в 2015 сделал невозможное – изменил ощущение от своей личности

Большинство из нас хоть раз слышали спорное утверждение, что на самом деле Неймар вовсе не футболист, а петух. Действительно, некоторое время молодой бразилец был самым ненавистным игроком на планете. Это было просто модно. Не любить смазливого молодого позера из Бразилии, очередного «наследника Пеле», который носит гребешок на голове и командным достижениям предпочитает покрасоваться собственной техникой. А огромная популярность на YouTube окончательно закрепила за ним прозвище «футбольный Бибер». Его путь после переезда в Европу виделся предрешенным: тусклая игра в парочке грандов и бесславный отъезд на родину. И стал бы он наследником не Пеле, а столь же раскрученного в юности Робиньо. Однако судьба Неймара оказалась другой.

Все изменил домашний чемпионат мира, когда Неймар понял, что он уже не талантливый мальчик, которым все умиляются. Он звезда современного футбола, от которой ждут качественного выступления каждый матч. Только благодаря игре Неймара сборная Бразилии с самым мертвым нападением в истории смогла добраться до полуфинала, и только травма лидера помешала «пентакампеонам» не так позорно проиграть будущим чемпионам мира. Вернувшись в Каталонию и обнаружив себя частью зарождающегося гениального трио MSN, бразилец не стал кукситься и плакать, что не все камеры будут направлены на него. Напротив, 11-й номер начал работать над собой и стараться быть максимально продуктивным в новых условиях. Но и про эффектные приемы он не забывал. Истинный бразилец.

Единственным недостатком Неймара оставались нырки и симуляции. Впрочем, это беда не только бразильца, но и всего современного футбола. Однако картинных падений становилась все меньше, а голов, передач и зрелищных обводок все больше. И если Суарес не вылезал на первый план, а стал просто идеальным завершителем гениального командного творчества (то, что не получилось в свое время у Ибрагимовича), то Неймар был достаточно ярок, чтобы временами выделяться даже на фоне инопланетного Месси.

Вся эта история личностных изменений должна была получить некую пиковую отметку. Она наступила 26 сентября этого года. На 8-й минуте матча с «Лас-Пальмас» тяжелую травму получил Лионель Месси. И с носилок аргентинец вполне мог бы крикнуть Неймару «Теперь это твоя команда! Ты здесь главный…». Своеобразная звездная повязка. Все равно что кинуть ребенка в озеро после уроков плавания в ванной. Выплывет – не выплывет. И Неймар выплыл. И еще как… Бог с ним, что он за три последних месяца года забил 12 голов и сделал 12 голевых передач. Но не так важны цифры, как ощущения от просмотра игры каталонцев. Неймар полностью забрал себе бразды лидерства и играл так хорошо, что закрадывались мысли: а нужен ли такой «Барселоне» Месси?. Еще год назад такую ситуацию представить было просто невозможно.

В последнее время «Золотой мяч» стал наградой за самое большое количество голов и передач. Или просто поиск наиболее успешного рекламного лица мирового футбола на следующий год. А ведь изначально «ЗМ» вручался как приз за прорыв года. Отметка того, что игра футболиста в этом году стала значительно лучше, что помогло его команде выиграть значимые трофеи. Не пришло ли время вернуться к истокам? Роналду в этом году забивал только «мальмям» и «раям вальеканам», Месси был хорош, но явно показывал не лучший свой футбол, а вот Неймар сделал, казалось, невозможное. Он изменил ощущение от своей личности, доказав, что он – действительно классный игрок с лидерскими задатками, а не просто мальчик с хохолком. Такое за всего один год удавалось единицам. И если это не заслуживает «Золотого мяча», то этот приз точно нужно списывать в утиль.

Главное событие 2015 года. Решают читатели «Бомбардира»!