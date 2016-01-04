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    Зидан – новый главный тренер «Реала». Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    04.01.2016 23:05
    Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года. «Милан» подписал контракт с Боатенгом. Кокорин не перейдет в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    "Реал" уволил Бенитеса и назначил Зидана

    Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Реала". Об этом сообщил на специальной пресс-конференции президент мадридцев Флорентино Перес. Преемником станет, как и сообщалось ранее, Зинедин Зидан.

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    Думбия не останется в ЦСКА – его интересует Англия

    ЦСКА не станет выкупать у "Ромы" трансфер нападающего Сейду Думбия, соглашение которого истекает 4-го января. "Рома", которой ивуариец принадлежит до 2019-го года, подыскивает ему новый клуб. Среди претендентов – команды из Китая, но Думбия хотел бы продолжить карьеру в Англии.

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    Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии

    Полузащитник казанского "Рубина" Магомед Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии. О событии рассказал отец 23-летнего игрока. "Мой сын перед Новым годом открыл собственную футбольную школу в Ингушетии. Курировать еe буду я, так как заниматься проблемами школы нужно каждый день", — рассказал журналистам Мустафа Оздоев.

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    "Клуб не вел переговоров с лондонским "Арсеналом". Так что вся информация о якобы договоренности между клубами не соответствует действительности. Более того, можно уверенно сказать, что Кокорин в "Арсенал" не перейдет. На данный момент у клуба нет ни одного предложения по Кокорину. Говорить о том, что он точно останется до конца сезона, конечно, тоже нельзя: случиться может всякое", - сообщил источник в клубе.

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    Зимнее трансферное окно. "Интер" готов подписать Лавесси

    Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года

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    Энрике признан лучшим тренером 2015 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила общественности результаты голосования в категории "Лучший клубный тренер года". Безоговорочным лидером рейтинга стал Луис Энрике, работающий с "Барселоной". Испанец набрал 165 очков. Следом за ним в рейтинге разместился тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола (86). Почетное третье место занял наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри (43).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com, РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +49

      dimOK752 5 января 2016, 09:07

      Как минимум в авторитете у игроков будет, а Бенитеса они по моему в х.. не ставили.

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 5 января 2016, 03:10

      Hitman возвращается - будет резать по живому
      ААААА Ха Ха Ха :~))

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 января 2016, 02:03

      Зизу нуна в Юве было идти...В Рыале он один из многих.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 5 января 2016, 01:28

      Зина и 10 туров не продержится, при всем уважении.

      1
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 5 января 2016, 00:34

      Какой ужас. Понимаю, что стал старым, так как помню не только то, как Зидан закончил карьеру игрока, но и то, как он пылил в Ювентусе...

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