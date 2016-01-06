Кокорин, Акинфеев, Дзагоев и другие россияне, которые могли уехать в АПЛ

Игорь Акинфеев

Интересовался: "Манчестер Юнайтед"

Кого мог заменить: Эдвин Ван Дер Сар

Осень 2009-го. Закончилась фантастическая встреча "МЮ" и ЦСКА, завершившаяся волевой ничьей хозяев. Игорь Акинфеев в бессильной печали не в состоянии поднять глаз. Семимильными шагами голкипер армейцев шел в раздевалку, где его ждала приятная весть. Английская газета The Sun разразилась сообщением: Акинфеев переедет в Манчестер в январе. Представители вратаря якобы договорились с руководством "Юнайтед", который подыскивал замену Ван Дер Сару. Увы, эта информация дальше слухов так и не зашла. Игорь по сей день защищает цвета ЦСКА и в Англию, скорее всего, уже никогда не уедет.

Сергей Игнашевич

Интересовался: "Арсенал"

Кого мог заменить: Сол Кэмпбелл

Центральный защитник ЦСКА дважды встречался с "канонирами" в групповых этапах ЛЧ. И оба раза очаровывал соперников. "Впервые "Арсенал" заинтересовался мной, когда я играл против них за "Локо". Лондонцы приезжали в Москву на переговоры, но Семин даже разговаривать с ними не стал", – вспоминает Игнашевич. Наставник "Арсенала" Венгер дождался момента, когда Сергей перейдет в ЦСКА, после чего решил действовать через самого защитника и его агента. После матча ЦСКА – "Арсенал" (1-0) в 2006-м, Венгер подтвердил свой интерес к Сергею. Однако затем в карьере Игнашевича наступил определенный спад, и любовь Арсена к надежному русскому защитнику постепенно иссякла.

Георгий Щенников

Интересовался: "Челси"

Кого мог заменить: Эшли Коул

Летом 2014-го Жозе Моуриньо продолжал освежать и доделывать свой новый "Челси". Одно из проржавевших звеньев – Эшли Коул – явно нуждалось в замене. Известный агент Шандор Варга утверждал, что именно молодой защитник ЦСКА – один из реальных кандидатов. Все тут же вспомнили Юрия Жиркова, проигравшего конкуренцию как раз Коулу. Но дальше коротких заметок в разделе "слухи" дело не пошло. "Челси" купил Фелипе Луиса, а Щенников продолжил полгода лечиться и полгода со скрипом играть, уступая место в основе Кириллу Набабкину. Но Георгию только 24, да и сам он признался, что с ним связывался "Шальке"; и отказал только из-за нового стадиона. Ждем, когда в Англии кто-то начнет строить футбольную чашу. Похоже, только так Жору заманить на Альбион.

Эльмир Набиуллин

Интересовался: "Саутгемптон"

Кого может заменить: Жозе Фонте

После домашнего поражения от "Ливерпуля" на лица игроков "Рубина" было больно смотреть. Шансы пройти в плей-офф оставались чисто математическими. С такой мыслью казанские футболисты вышли на восстановительную тренировку на следующий день. Все в порядке с настроением было только у Эльмира Набиуллина. "Сразу после матча с "Ливерпулем" мне позвонили несколько серьезных английских клубов. Они очень хотят видеть защитника в своих командах. Также есть интерес ряда немецких и российских команд", – не без гордости за своего клиента отвечал на вопрос журналистов агент Томас Цорн. Переговоры продолжаются. Возможно, переезд Набиуллина в АПЛ состоится непосредственно перед закрытием зимнего трансферного окна.

Роман Зобнин

Интересовался: "Манчестер Юнайтед"

Кого мог заменить: Майкл Каррик

"Манчестер Юнайтед" интересуется Зобниным" – с такими заголовками весной прошлого года раз за разом выходили российские СМИ. Само описание возможной сделки оказалось еще удивительнее: "манкунианцы" якобы готовы предложить "Динамо" 6 млн евро и права на Чичарито! Российские болельщики в такое развитие событий сразу же не поверили. И предсказуемо оказались правы. Не подтвердил эту информацию и Роман Зобнин. "Узнав об интересе "МЮ", рассмеялся в голос", – заявил талантливый опорник.

Алан Дзагоев

Интересовался: "Ньюкасл"

Кого может заменить: Айосе Перес

"Boxing Day – наша последняя надежда", – слезно выдавливала из себя болельщица "Ньюкасла" в одном из интервью английскому телевидению. По итогам первого круга команда прочно засела в зоне вылета, и все рассчитывали на долгожданное пробуждение самолюбия игроков. Которого не последовало. После безвольного гостевого поражения от "Вест Бромвича" наставник "Ньюкасла" Стив Макларен перешел к действиям. По слухам, одной из главных трансферных целей для него стала покупка Алана Дзагоева. Ради него Макларен готов раскошелиться на 13 млн евро! В "Ньюкасле" осетин, по всей видимости, должен вернуться к позиции плеймейкера и составить пару впереди скучающему Александру Митровичу.

Павел Мамаев

Интересовался: "Манчестер Юнайтед"

Кого мог заменить: Пол Скоулз

Летом 2012-го хавбек ЦСКА как обычно собирался ответить на звонок Зорана Тошича. Мамаев готовился к неспешной дружеской беседе, как вдруг Тошич воскликнул: "Тобой интересуется "Манчестер Юнайтед"! Рядовой разговор сразу превратился в бурное обсуждение. Вскоре эту информацию подтвердило руководство "манкунианцев": по их словам, они просмотрели ряд матчей Мамаева за ЦСКА и остались довольны. Переход в "МЮ" был готов на 80%, как вдруг дело приобрело новый неожиданный оборот. АПЛ не дало разрешения Мамаеву выступать на Туманном Альбионе. Причина банальна и безжалостна: на тот момент у хавбека не было необходимых десяти матчей за сборную.

Александр Кокорин

Интересовался: "Арсенал"

Кого может заменить: Оливье Жиру

Слухи об интересе топ-клубов Европы к форварду "Динамо" гуляют в сети не первый месяц. На ЧМ-2014 просматривать Кокорина ездил наставник "Ромы" Руди Гарсия. Но увидев качество его игры, тренер решил отказаться от затеи с российским форвардом. Новая волна слухов поджидала болельщиков в конце августа прошлого года. В последние дни ТО за Кокорина готовы были подраться "Арсенал" и один из испанских топ-клубов, вот только Александр решил не торопить события и остаться в родном "Динамо". "Арсенал" не отказался от своей мечты и снова пустился в погоню за Кокориным. "Зимой "Арсенал" усилится одним. Максимум – двумя игроками", – категорично заявил Арсен Венгер. Кокорин – тот, ради кого "Арсенал" бросит все свои трансферные силы. В случае переезда в Англию форвард сборной России будет предпринимать попытки вытеснить из основы Оливье Жиру.

Евгений Макеев

Интересовался: "Суонси"

Кого может заменить: Нил Тейлор

Защитник "Спартака" с детства болеет за сборную Англии, а его любовь к АПЛ не знает границ. Пару недель назад Евгений Макеев получил долгожданный рождественский подарок – правда, пока только от российской прессы. По словам наших журналистов, на защитника обратил внимание "Суонси". Валлийский клуб незаметно сползает все ниже по турнирной таблице, а фланги этой команды раз за разом напоминают проходной двор. На дворе – 5 января. Отгремели взрывы петард на новый год, доедены последние оливье, а последние бутылки шампанского перекочевали в мусорку. И только слухи о переходе Макеева в "Суонси" все никак не подтвердятся.

Александр Ташаев

Интересовался: "Манчестер Юнайтед"

Кого может заменить: Эшли Янг

Новость о возможном отъезде Ташаева в "МЮ" появилась неожиданно для простых болельщиков. Но не для самого хавбека. "Помню, летом играл в Монако против Антони Марсьяля. Ничего особенного", – со знанием дела заявил полузащитник "Динамо". В отличие от Романа Зобнина, рассмеявшегося в ответ на слухи об "МЮ", Александр ни к какой иронии не взывал. Впрочем, информация о готовящемся переезде игрока в Манчестер не подтвердилась. Сколь неожиданно появились слухи, столь ожидаемо они и умерли.

Александр Кержаков

Интересовался: один из клубов

Кого может заменить: любого. Как на поле, так и в студии

Выпавший из обоймы "Зенита" Кержаков первую половину сезона провел в обойме "Матч ТВ". Сине-бело-голубую футболку Александр сменил на эстетичный деловой костюм, а на смену голам пришли неплохие ораторские способности. Но долго без футбола Керж прожить не смог. "Все это время я вел переговоры с одним из клубов АПЛ, но, подумав некоторое время, решил, что переезд в "Цюрих" – наиболее оптимальный вариант", – признался Кержаков.

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