Выживший Кокорин, СуперПеп и омерзительная восьмерка. Почему футбольный 2016-й будет не хуже киношного

«Стив Джобс»

Режиссер: Дэнни Бойл

Дата выхода в русском прокате: 1 января

Почему нужно увидеть. Еще раз взгляд на название. А потом на карман. Или просто ниже по монитору. Либо же в телевизионную рекламу. Про человека, изменившего (еще раз проделайте все те же операции, если хотите поспорить) мир, выходит не первый и точно не последний фильм. Только в прошлом не было Майкла Фассбендера. А он крут настолько, что ему даже не нужно быть похожим на Стива Джобса, чтобы данной ролью обставить на «Оскаре» Ди Каприо.

Футбольный аналог: новый проект Юргена Клоппа

По уровню харизмы с самым знаменитым человеком текущего поколения может сравниться разве что Юрген Клопп. Себя и свою команду на пресс-конференциях он презентует едва ли не мощнее, чем Стив Джобс айфоны. И в создании ярчайшей компании из ничего он также как минимум однажды преуспел. Все ждут того же и на новом месте. Новые ростки в виде эстетизирования атакующей игры уже проявились. Но все (не преувеличение – Клопу тяжело не сопереживать, если у вас есть сердце) ждут большего. Очевидно, что немцу нужна полноценная предсезонка и не менее пары трансферных окон, чтобы уже осенью заложить крепчайший фундамент для создания новой силы не только на английской, но и на европейской арене.

«Выживший»

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

Дата выхода в русском прокате: 7 января

Почему нужно увидеть. Фильм от обладателя «Оскара» с участием человека, у которого на почве этой награды уже развился комплекс. Настолько серьезный, что вместо вживания в роль Стива Джобса (именно для него она изначально предназначалась) Ди Каприо носится по лесам без передышки в течение почти десяти минут, борется с медведицей и залезает в труп лошади. Кстати, насчет первого пункта: это и есть главное достоинство картины – сцены, снятые одним планом, длительностью в семь и чуть более минут. Кто-кто, а гениальный оператор Эммануэль Любецки свою третью подряд награду от киноакадемиков точно получит.

Футбольный аналог: переход Кокорина в «Арсенал»

Верится в это до сих пор с трудом. Кокорин в «Арсенале» – это все равно, что Кокорин, ужинающий за одним столом с Марио Гетце. А, стоп. Но даже если самый богатый русский футболист попадет к одному из лучших режиссеров современного футбола, не факт, что он у него заиграет. Вполне возможно, что Венгер и видит в Александре что-то, чего не видим мы. Но даже арсеновские ожидания ограничиваются потолком амплуа футболиста ротации. Чтобы прыгнуть выше, Кокорину необходимо пройти даже более страшные испытания, чем волевому герою Ди Каприо. И пахать на тренировках с таким лицом – не меньше.

«Омерзительная восьмерка»

Режиссер: Квентин Тарантино

Дата выхода в русском прокате: 14 января

Почему нужно увидеть. Квентин Тарантино. Снова снимает вестерн в стиле 60-ых. С участием Сэмуюэла Л. Джексона. Добавлять еще предложение? Ок, просто посмотрите, как один режиссер противостоит махине «Звездных войн», и угадайте, за кого в этой ситуации болеет народ.

Футбольный аналог: борьба за выживание в РФПЛ

Для второй – «омерзительной» – восьмерки чемпионата России можно вновь устраивать отдельный круг. Отставание 16-ой «Мордовии» от 9-го «Рубина» на данный момент составлять шесть очков. В последние сезоны борьба за выживание в РФПЛ и близко не была настолько масштабной и непредсказуемой. За ней наблюдать не менее интересно, чем за столь же маргинальными и простецкими диалогами героев Тарантино. А представляете, какой будет поворот, если «Кубань» и «Мордовия» возродятся под стать воскрешенным Квентином для большого кино Тиму Роту и Майклу Мэдсену!

«Дэдпул»

Режиссер: Тим Миллер

Дата выхода в русском прокате: 11 февраля

Почему нужно увидеть. А в какой еще комикс-экранизации вы услышите фразу вроде «машонка с зубами» или шутку типа «впервые это говорю, но не глотай»? Совершенно безбашенный, кровавый, наполненный, пусть подчас и дебильно-подростковыми, но от того не менее смешными шутками фильм. Да, если что, он именно о том самом герое, популярности которого скоро будет (хотя, возможно, уже) завидовать любой футболист.

Футбольный аналог: Артем Дзюба, не желающий остановиться

Кроме Артема Дзюбы. Ну перестаньте, даже спартаковцы теперь хотят, чтобы он уехал топ-лигу и затмил Месси с Роналду. 2015-й дал нам понять одно – Артем классный. Нет, не такой классный, как классические супергерои с моральным кодексом и выдающимися поступками. А вот как Дэдпул. Репутация главной ударной силы нынешней сборной не мешает ему регулярно вляпываться в мутные ситуации, изменять жене и скандалить с бывшим клубом. И здорово. Идеальные герои никому неинтересны. Их время прошло. Потому и «Джентльмена года» вполне заслуженно дали Артему. В конце концов, он – единственный в российском футболе, кто не затыкается и не перестает шутить подобно «болтливому наемнику» даже перед журналистами. И мы ждем, что в 2016-м Дзюба с прежним задором продолжит рубить соперников направо и налево.

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Режиссер: Зак Снайдер

Дата выхода в русском прокате: 24 марта

Почему нужно увидеть. После выхода на экраны этот фильм, вне всяких сомнений, станет лучшим среди всех когда-либо снятых кино-комиксов. Тут добавлять больше и ничего. Вывеска говорит за себя. Два крутейших персонажа массовой культуры сойдутся в эпической битве. Нашей аудитории особенно интересно будет наблюдать, как человек без каких-либо суперспособностей, но с доведенной до космического уровня хитрожопостью надирает задницу (пардон за каламбур) мужику, обладающему безграничной силой и властью. Отличная иллюстрация подлинно русского коммунизма. И ничего страшного, что олицетворяет ее американский миллиардер в робо-костюме.

Футбольный аналог: борьба за чемпионство в Бундеслиге

Угу-угу. Не смейтесь. Фраза «Бэтмен против Супермена» тоже смешит многих. Дескать, как можно победить бога? Не раз оказывалось, что можно даже и унизить. Впрочем, скоро увидите. Возможно, дважды. «Бавария», безусловно, футбольный Супермен. Соперники по чемпионату для нее сравнимы с местечковыми воришками. Кроме одного. Тухель взбудоражил «Боруссию» и вернул ей блеск клопповских времен. Она только набирает ход и активно ищет слабые места своего главного оппонента. А восемь очков – не такой уж страшный отрыв. Мы видели, что «Бавария» может оступиться – другая «Боруссия» не так давно продемонстрировала. Так что немецким газетам, публикующим таблицу Бундеслиги без команды Гвардиолы, можно возвращать ее назад. Дортмундцы готовы дать отпор и подпортить Пепу последний сезон. Ведь только они из всей лиги имеют шанс перед очной встречей бросить инопланетному сопернику подобную фразу:

«Первый мститель: Противостояние»

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

Дата выхода в русском прокате: 5 мая

Почему нужно увидеть. Май редко обходится без фильмов Marvel. А тут – один из самых ожидаемых. Над которыми наши переводчики успели надругаться. Во все мире он называется «Гражданская война» и отсылает к знаменитому сюжету из комиксов. Но в России по политическим причинам подобные заглавия запрещены. Хотя ничего страшно тут нет – ассоциируемой эпичности ждать вряд ли стоит. Просто посмотрите трейлер. На фоне вышеуказанного фильма о разборках героев DC конкуренты из Marvel показывают детсадовский конфликт: «Он мне друг, а ты больше не друг». Целевая аудитория оценит.

Футбольный аналог: распад MSN

Понимаю-понимаю, самые активные постояльцы комментариев на спортивных сайтах реагируют на такие заявления еще острее, чем на шутки в сторону Marvel. Но в жизни один принцип работает безукоризненно – все хорошее когда-нибудь кончается. Трио Месси-Суарес-Неймар множество раз отправляло нас в другую галактику. Но вечно такое продолжаться не может. И даже просто долго. Всегда случается что-то непредвиденное. От трансфера до громкого скандала. Всем, кроме болельщиков «Реала», меньше всего этого хочется. Но MSN может распасться даже в следующем году. Серьезный прогресс Суареса и Неймара, тщеславие Месси, финансовые проблемы. Почва есть. Нужен лишь сущий пустяк, чтобы сотрудничество превратилось в противостояние. Как распадаются идеальные команды, можно увидеть, что в майских кинотеатрах, что покопавшись в собственной болельщицкой памяти.

«Люди Икс: Апокалипсис»

Режиссеры: Брайан Сингер

Дата выхода в русском прокате: 19 мая

Почему нужно увидеть. Потому что последний фильм серии «Люди Икс». Совсем. Люди, выросшие на нем, уже успели произвести на свет новых людей. Возможно, даже и Икс – чего только не бывает в наше время. Но вечных франшиз не бывает точно (прости, Дисней). Шестнадцать лет – это внушительно. А потом и финал должен быть эпохальным. Злодей выбран соответствующий – всесильный и фактически непобедимый древнейший мутант. С очень пафосной кличкой и репутацией бога. В прямом смысле. Да, в фильме утверждается, что все религии произошли от подвигов этого синего мужчины. Грандиозно, не правда ли? Ребята из Fox, что в случае с «Дэдпулом», что здесь за самым большим куском аудитории не бегут, ставя в приоритет достойный сценарий. Так что пока Marvel Entertainment выкупил права не на всех персонажей за экранизацию их комиксов можно быть спокойным.

Футбольный аналог: возвращение Моуринью

Тоже эпический сценарий, верно? И тут не только сходство с Оскаром Айзеком заставляет сравнивать Жозе с могущественным злодеем. Он тоже велик. Некоторые наверняка его и богом считают. Причем репутацию чистой не назовешь, «подвигов» хватает. А хитрость вкупе с талантом и массой способностей позволяют ему добиваться серьезных результатов. Но, как и старейший на планете мутант, он терпит крах в самых неожиданных ситуациях и по глупым причинам. Но всегда возвращается, чтобы заставить мир трепетать. И новое возвращение уже предчувствуется. Придет в большой клуб, создаст в трансферное окно себе могучих всадников и начнет стирать в пыль врагов. Или же нет? И все закончится для Моуринью полным Апокалипсисом, а команда превратится в руины? Никто не предскажет. Но одно очевидно: сценарий при любом исходе получится славным, а шоу будет зрелищным.

«Отряд самоубийц»

Режиссеры: Дэвид Эйр

Дата выхода в русском прокате: 4 августа

Почему нужно увидеть. Последний фильм по комиксам в нашем списке. Что поделать, 2016-й на них богат и возвещает о наступлении эры, когда огромный сегмент кино-продукта будет относиться именно к этому жанру. Оттого ничуть не удивительно, что «Отряд» лидирует в списке самых ожидаемых картин на «Кинопоиске». Потому что появления Джокера на экране сейчас ждут сильнее, чем чемпионат мира и Олимпийские игры вместе взятые. А тут он еще впервые в кино со своей сексуальной, маняще безумной и просто всеми любимой подругой Харли. А с ней так же около десятка злодеев, которые у DC всегда выходят на славу. Потому и родился феномен команды антагонистов, которая вынуждена геройствовать. Но не их это дело, прямо сказать. Тем интереснее последствия.

Футбольный аналог: сборная России на Евро-2016

Идеально, конечно, было бы оставить тут без текста все. Но шутку придется превратить в оправдание и меткую, смею надеяться, аналогию. Да, к суицидам сборной на больших турнирах (а зачастую и до них) мы давно привыкли. Но тут совсем другая история. Слуцкий сколотил банду, готовую идти на любые миссии даже без принуждений и взрывающихся ошейников. Есть предчувствие, что к лету в национальной команде создастся еще более веселая и сумасшедшая атмосфера, чем в «Отряде». Хотя, как и в случае злодейской компашки, на идеальное взаимодействие и качественную работу рассчитывать сложно. Так что ждем. Ждем так же сильно, как и самый желанный фильм года. В любом случае, будет интересно. Наши парни либо всех перекусают и изобьют битами, добравшись до высоких стадий, либо организуют себе футбольный суицид. А может, вообще на какого Джокера напорются еще в группе и все будет really-really bad.

«Звездные войны: Изгой»

Режиссеры: Гарет Эдвардс

Дата выхода в русском прокате: 15 декабря

Почему нужно увидеть. Не знаю, можно ли это назвать мечтой фанатов, но «Звездные войны» отныне превратились в конвейер. «Дисней» обещает нам каждый год по фильму. Вселенная расширяется, а далеких-далеких галактик становится все больше. «Изгой» же представляет собой спин-офф, повествующий о событиях, происходящих между третьим и четвертым эпизодом. Во много не стыкующиеся трилогии давно пора было объединить. И вот решились. Речь пойдет о повстанцах, пытающихся украсть чертежи «Звезды смерти». В главным ролях гениальный Мадс Миккельсен и перспективная Фелисити Джонс. И да, здесь вас снятием маски точно никто не напугает и не рассмешит.

Футбольный аналог: Хосеп Гвардиола в АПЛ

Футбольным «изгоем» Пеп может быть лишь в одном смысле: как тактический фрик, который давно в когорте топовых тренеров занимает отдельную нишу. Он уже в истории, но чтобы быть в ней самым-самым нужно продолжать сагу и запускать новую трилогию. Непременно в Англии. Что Гвардиола уйдет, мы знаем точно. Что в АПЛ – наверняка. И что в «Сити» – догадываемся. Хотя может переманить и другой клуб из Манчестера. Однако это не так важно. Гораздо интереснее, сработают ли его старые чертежи на английской земле, и создаст ли он там смертельное оружие? Так или иначе, космическое противостояние нам обеспечено. Потому что в 2016-м Английская Премьер-лига соберет практически всех лучших тренеров мира.

«Кредо убийцы»

Режиссеры: Джастин Курзель

Дата выхода в русском прокате: 22 декабря

Почему нужно увидеть. Это наш старый-добрый «Ассасин», которого давно пора было экранизировать. Но никто не решался. Пока не появился Фассбендер и не сделал проект с нуля. Взялся за продвижения и сам же сыграет ведущую роль. А пока снимался в «Макбете», успел окончательно сформировать команду для собственного проекта. После эталонного экранного дуэта прекрасная Марион Котийяр, по ее собственным заявлениям, готова сниматься с Майклом хоть в каждом фильме до конца карьеры. А на режиссерское кресло сядет талантливый и только взявшийся за кино-дело австралиец Джастин Курзель. Да, фильмы по играм зачастую выходят редкостной дрянью. Однако в них еще ни разу не снимался Фассбендер, а режиссером не выступал подлинный эстет.

Футбольный аналог: Квинси Промесс вытаскивает «Спартак» в Лигу чемпионов

Трудно спорить с тем, что Промесс – лучший игрок чемпионата России после Халка. С партнерами только не повезло. Нет, они на футбольном поле тоже убийцы. Убийцы голевых моментов. Квинси же настоящий ассасин. Прекрасно обученный, владеющий множеством приемов и не жалеющий своими разящими ударами никого. Второй год он тащит «Спартак» на себе, оставаясь единственным стабильным игроком команды. И с каждым матчем он становится только лучше. До второй строчки сейчас пустяковые четыре очка. Пара сумасшедших матчей с лидерами для голландца – и Лига чемпионов не покажется уже такой сказкой. Если кто-то и подарит спартаковским болельщикам счастье в новом году, то это Квинси Промес.