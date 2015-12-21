5 лучших голов уик-энда

Прошедшие выходные останутся в памяти любителей футбола большим количеством забитых мячей. «Бомбардир» выбирает самые красивые из них.
Прошедшие выходные останутся в памяти любителей футбола большим количеством забитых мячей. "Бомбардир" выбирает самые красивые из них.
5 место
Игрок: Джакомо Бонавентура
Матч: "Фрозиноне" - "Милан" - 2:4
4 место
Игрок: Пако Алькасер
Матч: "Валенсия" - "Хетафе" - 2:2
3 место
Игрок: Жордан Айю
Матч: "Ньюкасл" - "Астон Вилла" - 1:1
2 место
Игрок: Златан Ибрагимович
Матч: "Кан" - "ПСЖ" - 0:3
1 место
Игрок: Даниэль Дидави
Источник: Бомбардир.ру
Фото: ФК "ПСЖ"