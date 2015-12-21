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    5 лучших голов уик-энда


    0
    Голосов: 0
    21.12.2015 10:00
    Прошедшие выходные останутся в памяти любителей футбола большим количеством забитых мячей. «Бомбардир» выбирает самые красивые из них.

    Прошедшие выходные останутся в памяти любителей футбола большим количеством забитых мячей. "Бомбардир" выбирает самые красивые из них.

    5 место

    Игрок: Джакомо Бонавентура

    Матч: "Фрозиноне" - "Милан" - 2:4

    4 место

    Игрок: Пако Алькасер

    Матч: "Валенсия" - "Хетафе" - 2:2

    3 место

    Игрок: Жордан Айю

    Матч: "Ньюкасл" - "Астон Вилла" - 1:1

    2 место

    Игрок: Златан Ибрагимович

    Матч: "Кан" - "ПСЖ" - 0:3

    1 место

    Игрок: Даниэль Дидави

    Матч: "Штутгарт" - "Вольфсбург" - 3:1

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "ПСЖ"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 декабря 2015, 07:14

      Златан красава! Вратарь даже руки не поднял!

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 21 декабря 2015, 10:20

      Хорошие голы

      0
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