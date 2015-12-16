Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Карасев будет судить матчи Евро-2016. Сборная России сыграет с Францией. Дайджест событий дня

Карасев будет судить матчи Евро-2016. Сборная России сыграет с Францией. Дайджест событий дня

Халк и Гранквист попали в символические сборные еврокубков. С "Динамо" снят запрет на регистрацию новичков. "Лестер" не планирует расставаться с лидерами. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Ткачев может оказаться в "Рубине" или "Краснодаре"

Полузащитник "Кубани" Сергей Ткачев может сменить место работы этой зимой.

Сообщается, что интерес к футболисту проявляют "Рубин" и "Краснодар", и именно один из этих клубов, вероятнее всего, подпишет Ткачева.

В нынешнем сезоне РФПЛ Ткачев провел 16 матчей и отметился в них тремя забитыми голами. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

Сборные России и Франции проведут товарищеский матч

В рамках подготовки к Евро-2016 сборная России сыграет товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщает сайт французской федерации футбола.

Игра запланирована на 29 марта и должна пройти на "Стад де Франс", начало – в 23.00 по московскому времени. Билеты на эту встречу уже поступили в продажу.

Группы жизни и веселья. О чем говорят результаты жеребьевки Евро-2016

Халк и Гранквист включены в символические сборные групповых этапов ЛЕ и ЛЧ

Форвард "Зенита" Халк оказался в составе символической сборной Лиги чемпионов по итогам группового этапа турнира.

Полный состав команды выглядит так:

Вратарь: Кевин Трапп ("ПСЖ");

Защитники: Диего Годин ("Атлетико"), Давид Алаба ("Бавария"), Тиаго Силва ("ПСЖ"), Андреа Барцальи ("Ювентус");

Полузащитники: Виллиан ("Челси"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Свен Кумс ("Гент");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Халк ("Зенит"), Томас Мюллер ("Бавария").

Также УЕФА составил символическую сборную из лучших игроков группового этапа Лиги Европы. В составе этой команды оказался защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

Лига чемпионов: кто попадет в четвертьфинал?

Карасев вошел в число судей, которые будут обслуживать матчи Евро-2016

Российский арбитр Сергей Карасев вошел в список судей, которым следующим летом предстоит работать на матчах чемпионата Европы 2016-го года во Франции.

Полный перечень арбитров выглядит так:

Мартин Аткинсон (Англия), Феликc Брих (Германия), Джюнейт Чакир (Турция), Марк Клаттенбург (Англия), Уильям Коллам (Шотландия), Йонас Эрикссон (Швеция), Овидиу Хацеган (Румыния), Сергей Карасев (Россия), Виктор Кошшои (Венгрия), Павел Краловец (Чехия), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Милорад Мажич (Сербия), Свейн Моэн (Норвегия), Никола Риццоли (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция), Карлос Веласко Карбальо (Испания).

Раньери: "Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что нападающие Джейми Варди и Рияд Марез не покинут клуб этой зимой.

"Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе. Ни у кого нет таких денег, а у самих игроков нет цены", – заверил Раньери.

В нынешнем сезоне АПЛ Варди забил 15 мячей и сделал две голевые передачи, а на счету Мареза 11 голов и семь результативных пасов. Таким образом, 26 голов из 34-х, забитых "Лестером" в лиге, принадлежат этим двум футболистам.

Джейми Варди: кого хотят купить "Барселона" и "Реал Мадрид"

Мельгарехо может уехать из России, Игнатьева ждут в "Динамо"

Полузащитник  "Кубани" Лоренцо Мельгарехо, которого СМИ активно отправляют в столичный "Спартак" в ближайшее трансферное окно, может оказаться в одном из трех иностранных клубов, предложения от которых он имеет.

В текущем сезоне 25-летний парагваец принял участие в 17-ти поединках и забил девять мячей.

"Динамо" в зимнее трансферное окно планирует пополниться другим хавбеком "Кубани" Владиславом Игнатьевым. Недавно краснодарский клуб получил жалобу от игрока по поводу несвоевременной выплаты заработной платы, а сегодня Игнатьев вместе с Ткачевым и Беленовым подал обращения в Палату по разрешению споров РФС.

В случае, если "Кубань" не выполнит финансовых обязательств по отношению к Игнатьеву, действующее соглашение с футболистом может быть расторгнуто до окончания своего срока. Если такая ситуация возникнет, то полузащитник получит возможность сменить желто-зеленую футболку на бело-голубую в качестве свободного агента уже в январе.

Фред дисквалифицирован за употребление допинга до лета 2016 года

Полузащитник "Шахтера" Фред дисквалифицирован до 26 июня 2016 года за употребление допинга. Такое решение было принято КОНМЕБОЛ.

Как известно, допинг-проба футболиста дала положительный результат после одного из матчей в рамках Кубка Америки в составе сборной Бразилии. В связи с решением о дисквалификации, Фред не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой южноамериканской конфедерации. Кроме того, КОНМЕБОЛ передала дело игрока в ФИФА, которая определит, будет ли дисквалификация Фреда распространяться и на другие соревнования. Представители игрока намерены подать апелляцию.

С "Динамо" снят запрет на регистрацию новых футболистов

"Динамо" получило от Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза разрешение на регистрацию новых игроков в ближайшее трансферное окно.

"Все ранее наложенные в качестве обеспечительной меры запреты с "Динамо" были сняты в связи с надлежащим исполнением клубом решений, принятых палатой", – сказал председатель палаты Константин Ляхов.

В понедельник "Динамо" объявило о том, что долги перед "Зенитом", "Анжи" и Черчесовым погашены.

Чемпионат Европы Россия Динамо Зенит Лестер Игнатьев Владислав Гранквист Андреас Халк Ткачев Сергей Мельгарехо Лоренцо Варди Джейми Марез Рияд Раньери Клаудио Карасев Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дима1960
1450215243
Ура,ура,ура Карасев будет показывать уровень рос.судейства на евр.первкнстве.
Ответить
vgarakh
1450255969
Боже мой, кто рекомендовал карасева на лигу Европы? Это нулевый и самый предвзятый судья России. Будет стыдно за страну.
Ответить
Главные новости
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+