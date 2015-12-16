Карасев будет судить матчи Евро-2016. Сборная России сыграет с Францией. Дайджест событий дня

Халк и Гранквист попали в символические сборные еврокубков. С "Динамо" снят запрет на регистрацию новичков. "Лестер" не планирует расставаться с лидерами. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Ткачев может оказаться в "Рубине" или "Краснодаре"

Полузащитник "Кубани" Сергей Ткачев может сменить место работы этой зимой.

Сообщается, что интерес к футболисту проявляют "Рубин" и "Краснодар", и именно один из этих клубов, вероятнее всего, подпишет Ткачева.

В нынешнем сезоне РФПЛ Ткачев провел 16 матчей и отметился в них тремя забитыми голами. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

Сборные России и Франции проведут товарищеский матч

В рамках подготовки к Евро-2016 сборная России сыграет товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщает сайт французской федерации футбола.

Игра запланирована на 29 марта и должна пройти на "Стад де Франс", начало – в 23.00 по московскому времени. Билеты на эту встречу уже поступили в продажу.

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Халк и Гранквист включены в символические сборные групповых этапов ЛЕ и ЛЧ

Форвард "Зенита" Халк оказался в составе символической сборной Лиги чемпионов по итогам группового этапа турнира.

Полный состав команды выглядит так:

Вратарь: Кевин Трапп ("ПСЖ");

Защитники: Диего Годин ("Атлетико"), Давид Алаба ("Бавария"), Тиаго Силва ("ПСЖ"), Андреа Барцальи ("Ювентус");

Полузащитники: Виллиан ("Челси"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Свен Кумс ("Гент");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Халк ("Зенит"), Томас Мюллер ("Бавария").

Также УЕФА составил символическую сборную из лучших игроков группового этапа Лиги Европы. В составе этой команды оказался защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

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Карасев вошел в число судей, которые будут обслуживать матчи Евро-2016

Российский арбитр Сергей Карасев вошел в список судей, которым следующим летом предстоит работать на матчах чемпионата Европы 2016-го года во Франции.

Полный перечень арбитров выглядит так:

Мартин Аткинсон (Англия), Феликc Брих (Германия), Джюнейт Чакир (Турция), Марк Клаттенбург (Англия), Уильям Коллам (Шотландия), Йонас Эрикссон (Швеция), Овидиу Хацеган (Румыния), Сергей Карасев (Россия), Виктор Кошшои (Венгрия), Павел Краловец (Чехия), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Милорад Мажич (Сербия), Свейн Моэн (Норвегия), Никола Риццоли (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция), Карлос Веласко Карбальо (Испания).

Раньери: "Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что нападающие Джейми Варди и Рияд Марез не покинут клуб этой зимой.

"Никто не сможет купить Варди и Мареза в январе. Ни у кого нет таких денег, а у самих игроков нет цены", – заверил Раньери.

В нынешнем сезоне АПЛ Варди забил 15 мячей и сделал две голевые передачи, а на счету Мареза 11 голов и семь результативных пасов. Таким образом, 26 голов из 34-х, забитых "Лестером" в лиге, принадлежат этим двум футболистам.

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Мельгарехо может уехать из России, Игнатьева ждут в "Динамо"

Полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо, которого СМИ активно отправляют в столичный "Спартак" в ближайшее трансферное окно, может оказаться в одном из трех иностранных клубов, предложения от которых он имеет.

В текущем сезоне 25-летний парагваец принял участие в 17-ти поединках и забил девять мячей.

"Динамо" в зимнее трансферное окно планирует пополниться другим хавбеком "Кубани" Владиславом Игнатьевым. Недавно краснодарский клуб получил жалобу от игрока по поводу несвоевременной выплаты заработной платы, а сегодня Игнатьев вместе с Ткачевым и Беленовым подал обращения в Палату по разрешению споров РФС.

В случае, если "Кубань" не выполнит финансовых обязательств по отношению к Игнатьеву, действующее соглашение с футболистом может быть расторгнуто до окончания своего срока. Если такая ситуация возникнет, то полузащитник получит возможность сменить желто-зеленую футболку на бело-голубую в качестве свободного агента уже в январе.

Фред дисквалифицирован за употребление допинга до лета 2016 года

Полузащитник "Шахтера" Фред дисквалифицирован до 26 июня 2016 года за употребление допинга. Такое решение было принято КОНМЕБОЛ.

Как известно, допинг-проба футболиста дала положительный результат после одного из матчей в рамках Кубка Америки в составе сборной Бразилии. В связи с решением о дисквалификации, Фред не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой южноамериканской конфедерации. Кроме того, КОНМЕБОЛ передала дело игрока в ФИФА, которая определит, будет ли дисквалификация Фреда распространяться и на другие соревнования. Представители игрока намерены подать апелляцию.

С "Динамо" снят запрет на регистрацию новых футболистов

"Динамо" получило от Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза разрешение на регистрацию новых игроков в ближайшее трансферное окно.

"Все ранее наложенные в качестве обеспечительной меры запреты с "Динамо" были сняты в связи с надлежащим исполнением клубом решений, принятых палатой", – сказал председатель палаты Константин Ляхов.

В понедельник "Динамо" объявило о том, что долги перед "Зенитом", "Анжи" и Черчесовым погашены.