Проездной на «Локомотив». Как «Спортинг» одержал первую победу в России

<p><em><a href="https:///news/449981" target="_blank">«Локомотив» неудачно проехался на метро перед матчем Лиги Европы</a> и пропустил четыре мяча от «Спортинга». «Бомбардир» посетил Черкизово и увидел, как команда Черевченко становится все более непредсказуемой.</em></p> <p>«Спортинг» в России любят. Статистика португальцев в играх против наших команд совсем не впечатляет – 5 поражений в 7 матчах, включая проигранный домашний финал Кубка УЕФА 10 сезонов назад и вылете из Лиги чемпионов в этом. Еще и поражение от «Скендербеу» явно не должно было порадовать Жорже Жезуша и всех, кто сопереживает бело-зеленой команде. Впрочем, жизнерадостные португальские болельщики (конечно, в шапках-ушанках), дававшие интервью своему телевидению, явно не выглядели недовольными. А ведь парни пролетели почти 4000 километров! Однако на стадионе создалось ощущение, что флагов они привезли с собой чуть ли не больше, чем приехало фанатов – болельщиков гостей было около полутора десятков.</p> <p><a href="https:///photogallery/1317" target="_blank"><strong>Фоторепортаж: «Локомотив» готовится к «Спортингу»</strong></a></p> <p>«Локомотив» подошел к матчу с португальцами в очень странном состоянии. Дела команды в Лиге Европы шли прекрасно, но в чемпионате через раз происходили неожиданные поражения, вроде последнего в игре с «Анжи» или пресловутого фиаско в Краснодаре. При этом команда в состоянии уверенно обыгрывать «Зенит». В чем же загадка парней Черевченко?</p> <p>Сегодняшний матч должен был дать хоть какие-то ответы на этот вопрос – или очередную пищу для размышлений. Ответов он оставил мало, а вот подумать есть над чем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448572489_orig (1).jpg" style="height: 475px;" /></p> <p>«Локомотив» здорово начал, в чем ему немало помогли трибуны. Точнее, одна из них. На полупустом стадионе акустика отличная, и весь первый тайм Южная трибуна создавала атмосферу, вполне достойную большого европейского вечера, не говоря уже о прекрасном баннере с Черевченко, вывешенном перед матчем.</p> <p>Гол Майкона показался идеальным началом для «паровозов» - Черевченко не скрывает, что команде довольно комфортно играть вторым номером (среднее владение мячом до этого матча в Лиге Европы, например, составляло 45%), и быстрый гол должен был помочь эффективно кусать противника в контратаках.</p> <p>После быстрого гола железнодорожники немногое позволяли своим визави, но ближе к середине первого тайма начались проблемы. Гол Монтеро совсем не следовал из логики игры – красно-зеленые здорово оборонялись, Денисов выглядел настоящим лидером и командовал остальным оборонцами и Майконом, заставляя его плотнее играть в обороне, и все вроде бы шло своим чередом.</p> <p>Как оказалось, ошибка Дюрицы стала первой снежинкой большого кома – «Локомотив» начал допускать большое количество моментов у своих ворот, а дальше все развалилось за 5 минут. Может, дело в полной луне, и игроки «Локомотива» - оборотни, которые в одном обличье играют лучше, чем в другом? Или все дело в предматчевой поездке на метро из-за пробок?</p> <p>Сначала коллективно ошиблись Гилерме и все тот же Дюрица, а потом Желсон Мартиньш убежал один на один и в третий раз за вечер огорчил новоиспеченного российского голкипера. Маринато вообще, кажется, излишне волновался, чуть не пропустив гол с практически нулевого угла в начале второго тайма. Черкизовский стадион, впрочем, молчать не стал и снова погнал хозяев вперед. Это дало свои плоды, на второй тайм «Локо» явно вышел с желанием отыграться и дважды чуть не сократил разрыв за первые восемь минут.</p> <p>Но гол Перейры окончательно снял вопросы о победителе (и снова после выхода один на один!), так что мяч Миранчука выглядел скорее как утешительный приз. Что же случилось с «Локо» на этот раз?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448572460_orig (3).jpg" style=" height: 473px;" /></p> <p>Ответ на этот вопрос не находится на поверхности. Конечно, пара центральных защитников, один из которых работает пожарным, оперативно затыкая дыры в составе, а другой пропустил очень много времени, явно не прибавила шансов на общий удачный результат. Но в целом команда периодами выглядела довольно неплохо и могла добиться более соответствующего турнирным задачам результата. Но ошибки оборонцев поставили крест даже на минимальных шансах «Локомотива» оформить досрочный выход из группы. Сегодня «Спортинг» был быстрее и мастеровитее.</p> <p>На послематчевой пресс-конференции Черевченко посетовал на несыгранность центральных защитников и слабую игру в центре поля в первом тайме. «У нас была несыгранная пара. Самое главное, что провалили первый тайм, не только центр обороны, а вся центральная ось», - сказал главный тренер команды.</p> <p>Впрочем, болельщики «Локомотива» должны сохранять оптимизм – победа над «Скендербеу» (а при определенных обстоятельствах и ничья в Албании) гарантирует москвичам еврокубковую весну, причем шансы на выход с первого места из группы есть по-прежнему. Остается надеяться, что на эту игру не повлияет полная луна и прочие мистические вещи.</p> <p><a href="https:///articles/449980" target="_blank"><strong>«Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)</strong></a></p>