«Краснодар» и «Рубин» одержали победы в ЛЕ, «Локомотив» проиграл. Дайджест событий дня

<p><em>ЦСКА остался без Игнашевича минимум на неделю. Хомуха отказался от работы в РФС. Спаллетти может оказаться у руля «Ромы». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Гвардиола будет зарабатывать в «Баварии» 24 миллиона</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///coaches/435" target="_blank"><strong>Хосеп Гвардиола</strong></a> готов остаться в немецком клубе, подписав новый контракт на два года. По новому соглашению его ждет увеличение заработной платы: 24 миллиона евро в год против нынешних 19-ти.</p> <p>Напомним, что 44 летний специалист возглавил "Баварию" в 2013 году. Его текущий контракт рассчитан до конца сезона.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">ЦСКА лишился Игнашевича на неделю</span></strong></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <a href="https:///player/150" target="_blank"><strong>Сергей Игнашевич</strong></a>, получивший повреждение во вчерашней встрече пятого тура Лиги чемпионов с "Вольфсбургом", прошел медицинское обследование, по итогам которого 36-летнему игроку был поставлен диагноз: межфасциальное повреждение икроножной мышцы левой голени. Как заявляет медицинский штаб красно-синих, по предварительным прогнозам, на возвращение Игнашевича в общую группу может понадобиться около недели.</p> <p>Напомним, защитник был заменен после первой половины встречи ЦСКА – "Вольфсбург", проходившей 25-го ноября на "Арене Химки" и завершившейся победой гостей со счетом 0:2.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лодыгин установил рекорд ЛЧ по сухими матчам среди российских вратарей</strong></span></p> <p>Голкипер <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <a href="https:///player/28527" target="_blank"><strong>Юрий Лодыгин</strong></a> стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сухих встреч среди российских вратарей, информирует сайт Zenit-history.</p> <p>Не пропустив во встречах четвертого тура с "Лионом" (2:0) и пятого тура "Валенсией" (2:0), Лодыгин достиг отметки в 12 матчей, в которых ему удавалось оставить свои ворота в неприкосновенности.</p> <p>Таким образом, вратарь питерского клуба обошел по этому показателю голкиперов ЦСКА Игоря Акинфеева и "Зенита" Вячеслава Малафеева, которые имеют в своем активе по 10 поединков в Лиге чемпионов, в которых они не пропускали.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хомуха не останется работать в РФС</strong></span></p> <p>Бывший старший тренер <a href="https:///teams/rsm" target="_blank">молодежной сборной России</a> <a href="https:///coaches/2116" target="_blank"><strong>Дмитрий Хомуха</strong></a> сказал, что покидает РФС.</p> <p>"Продолжать работу в РФС я не буду. Решение принято. Я полностью ухожу из РФС", – сказал Хомуха.</p> <p>Ранее сообщалось, что специалисту предложат одну из должностей в РФС.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448569582_Spalletti.jpg" style="width: 720px; height: 460px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Спаллетти может сменить Гарсию на посту наставника «Ромы»</strong></span></p> <p>Руководство <a href="https:///teams/rom" target="_blank">"Ромы"</a> рассматривает возможность расставания с главным тренером <a href="https:///coaches/403" target="_blank"><strong>Руди Гарсией</strong></a>.</p> <p>В клубе недовольны тем, что команда крупно уступила "Барселоне" (1:6) в Лиге чемпионов. Если же "волки" оступятся и в поединке с БАТЭ, то кардинальных мер не удастся избежать.</p> <p>Потенциальными кандидатами на пост наставника "Ромы" являются Вальтера Маццарри и <a href="https:///coaches/161" target="_blank"><strong>Лучано Спаллетти</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Локомотив» поехал на матч со «Спортингом» на метро</strong></span></p> <p>Московским <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотивом"</a> было принято решение, что футболисты и тренерский штаб клуба будут добираться до стадиона "Локомотив", на котором железнодорожниками в пятом туре группового этапа Лиги Европы предстоит принять лиссабонский <a href="https:///teams/spo" target="_blank">"Спортинг"</a>, на метро.</p> <p>О том, что команда решила отказаться от использования клубного автобуса, сообщил спортивный директор красно-зеленых Кирилл Котов.</p> <p><a href="https:///articles/449980" target="_blank"><strong>«Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 450 тысяч рублей</strong></span></p> <p>По итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС на московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> был наложен штраф в размере 450 тысяч рублей. Причиной наказания послужили неправомерные действия зрителей на трибунах "Открытия Арены" во время матча 16 тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и "Краснодаром" (3:2), использование и бросание фанатами пиротехнических изделий.</p> <p>Пермский "Амкар" за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в игре с "Рубином" оштрафован на 60 тысяч рублей. Московское "Динамо" за задержку начала выездной игры с саранской "Мордовией", а также за скандирование зрителями оскорбительных выражений и использование пиротехники оштрафовано на 120 тысяч рублей. Московский "Локомотив" за использование болельщиками пиротехники получил штраф размером в 100 тысяч рублей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Краснодар» обыграл «Боруссию», «Рубин» - «Сьон», а «Спортинг» разобрался с «Локомотивом»</strong></span></p> <p>В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодар"</a> на своем поле оказался сильнее дортмундской "Боруссии". Отметим, что за счет этой победы российский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.</p> <p><a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубин"</a> на своем поле уверенно одолел "Сьон". Мячами отметились Благо и Марко Девич. Напомним, в этой группе также выступают "Ливерпуль" и "Бордо".</p> <p><a href="https:///teams/lom" target="_blank">«Локомотив»</a> не сумел поддержать порыв российских клубов, пропустив на своем поле четыре мяча от «Спортинга» из Лиссабона. Отметим, что железнодорожники первыми открыли счет в противостоянии.</p> <p><strong>Лига Европы. Группа С. 5-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87180" target="_blank"><strong>Краснодар (Россия) – Боруссия (Германия) – 1:0 (1:0) </strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> 1:0 – Мамаев, 3 (с пенальти).</p> <p><strong>Краснодар:</strong> Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Р. Сигурдссон, Мамаев (Лаборде, 83), Ахмедов (Торбинский,84), Перейра (Газинский, 73), Каборе, Ари, Смолов.</p> <p><strong>Боруссия:</strong> Вайденфеллер, Пищек (Гинтер,78), Хуммельс, Шмельцер, Вайгль (Ляйтнер, 85), С. Бендер, Хофманн (Янузай, 67), Гюндоган, Мхитарян, Кастро, Рамос.</p> <p><strong>Группа B. 5-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87183" target="_blank"><strong>Рубин (Россия) – Сьон (Швейцария) – 2:0 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Благо, 72; 2:0 – Девич, 90.</p> <p><strong>Рубин:</strong> Рыжиков, Кверквелия, Устинов, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Билялетдинов, 70), Кисляк (Дядюн, 46), Оздоев, Благо, Девич (Ахметов, 90+2), Канунников.</p> <p><strong>Сьон:</strong> Ванинс, Циглер, Лакруа, Рюфли, Зверотич, Ндойе, Салатич (Муджанги-Биа, 87), Фернандес, Карлитуш, Конате (Карлен, 81), Ассифуа (Фоллонье, 81).</p> <p><strong>Группа Н. 5-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87169" target="_blank"><strong>Локомотив (Россия) – Спортинг (Португалия) – 2:4 (1:3) </strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Майкон, 5; 1:1 – Монтеро, 20; 1:2 – Руис, 38; 1:3 – Ж.Мартиньш, 43; 1:4 – М.Перейра, 60; 2:4 – Ал.Миранчук, 86.</p> <p><strong>Локомотив:</strong> Гилерме, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Фернандеш (Ал.Миранчук, 78), Самедов, Тарасов (Коломейцев, 65), Ндинга, Майкон (Касаев, 81), Ниасс.</p> <p><strong>Спортинг:</strong> Бук, Налдо, Эвертон, Эсгайо, Х.Сильва, А.Силва, Жоао Мариу (Аквилани, 79), Руис, Монтеро (Слимани, 79), Ж.Мартиньш, М.Перейра (А.Мартинш, 67).</p> <p><a href="https:///articles/449910" target="_blank"><strong>Сергей Кисляк: «После жеребьевки не особенно серьезно отнеслись к «Сьону»</strong></a></p>