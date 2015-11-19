Денисова отстранили от тренировок с «Динамо» и собираются продавать. Дайджест событий дня

РФС займется натурализацией футболиста. Ловчев рассказал о конфликте Дзюбы и Карпина. Футболисты не хотят выступать за молодежную сборную России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Месси начнет матч против «Реала» на скамейке запасных

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, оправившийся от травмы, не рискнет начать класико с первых минут, сообщает Cope.

Аргентинец включен в заявку, но не хочет рисковать коленом. С "Реалом" каталонцы встретятся 21 ноября.

Санчес согласовал новый 5-летний контракт с «Арсеналом»

Полузащитник "Арсенала" Алексис Санчес готов заключить с клубом новый 5-летний контракт с окладом 155 тысяч фунтов в неделю.

Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом "Арсенала. Напомним, что полузащитник Месут Озил и нападающий Тео Уолкотт зарабатывают по 140 тысяч фунтов в неделю.

Нынешний контракт Санчеса с "канонирами" истекает летом 2018 года.

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Ловчев: «После отказа продлить контракт Дзюба в свой адрес услышал: «Слышь, ты, щенок»

Экс-спартаковец Евгений Ловчев рассказал, что долгое время нападающий сборной России Артем Дзюба добивался приема у владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Мне известна история с переподписанием контракта Дзюбы. Артем уходил – забивал – приходил – уходил опять в аренду. Точно знаю, что перед очередным уходом от Дзюбы стали требовать переподписания контракта, и в ответ на свой отказ Артем услышал: "Слышь, ты, щенок". И Дзюба потребовал разговора с Федуном. И в конце концов, чтобы разрешить ситуацию и не доводить до Федуна, попросили поговорить с Артемом именно Андрея Тихонова.

Разговор длился два часа, Дзюба все равно попросил – уже в более мягкой форме – о разговоре с владельцем клуба. В итоге телефон дали, разговор состоялся, и Федун, как я слышал, дал гарантии подписания контракта на лучших условиях.

Точно знаю, что каждый раз, когда Дзюба возвращался, Карпин говорил: "Топор войны зарыт". Но все начиналось по новой. Конечно, и Артем не прав в чем-то, но более мудрым в таких делах всегда должен быть тренер", - рассказал Ловчев.

Денисов конфликтует с «Динамо» из-за долгов по зарплате

Хавбек "Динамо" и сборной России Игорь Денисов пошел на конфликт с клубом из-за долгов по зарплате. В связи с этим, игрок может быть отправлен в дублирующий состав бело-голубых.

Ранее заявлялось, что Денисов поссорился с медицинским штабом "Динамо", который не поверил в плохое самочувствие игрока после матчей сборной и направил его на обследование, чем вызвал бурю негативных эмоций со стороны полузащитника. При этом, Денисов даже обратился к генеральному директору клуба Сергею Сысоеву с просьбой уволить эскулапов.

Весной нынешнего года Денисова уже ссылали в дубль "Динамо" по причине конфликта с предыдущим наставником Станиславом Черчесовым. Кроме того, хавбек даже был выставлен на трансфер. Однако, после того, как специалист в июле покинул свой пост, игрок был возвращен в основной состав.

Согласно неофициальным данным, зарплата Денисова в московском клубе составляет пять миллионов евро в год. Соглашение с Денисовым действует до конца июня 2017-го года.

Конфликт: Игорь Денисов против «Динамо». Live

Новыми спонсорами РФС станут банк и лотерейная компания

Российский футбольный союз получит двух новых спонсоров. Об этом заявил глава организации Виталий Мутко. Отметим, что ранее одним из партнеров РФС уже стала компания НОВАТЭК.

"На исполкоме 25-го ноября рассмотрим предложения по развитию футбола. В свой огород мы государство не пустим – только попросим о поддержке. Нам нужны манежи, учебно-тренировочный центр, чтобы команды не ездили по гостиницам в Новогорске.

Первая задача – национальная команда и чемпионат Европы. Вторая – экономическая. Долг РФС составлял 2,2 миллиарда рублей. Основные долги, в том числе перед Капелло, пришлось быстро закрыть. Теперь остался всего миллиард долга. Следующие два контракта после НОВАТЭК мы подпишем с банком и компанией, занимающейся лотерейным бизнесом", – сказал президент РФС.

Мутко: «К чемпионату Европы в сборной России появится натурализованный игрок»

Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко заявил о готовности натурализовать игрока для национальной сборной.

"Это входит в концепцию подготовки национальной команды. Успеем натурализовать игрока для сборной до Евро, но с прицелом на чемпионат мира", – сказал Мутко.

Ранее появлялась информация о возможности получения российского паспорта такими игроками, как: Жоаозиньо, Ари (оба – "Краснодар"), Марио Фернандесом (ЦСКА), а также вратарем "Локомотива" Гилерме.

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«Динамо» отрицает информацию о конфликте Денисова с тренерским и медицинским штабом

Московское "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало заявление о том, что информация о конфликте полузащитника команды Игоря Денисова с тренерским и медицинским штабом клуба не соответствует действительности.

"АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" официально заявляет, что информация о конфликте между футболистом Игорем Денисовым и тренерским и медицинским штабом команды, появившаяся сегодня в ряде СМИ, не соответствует действительности. Игорь Денисов продолжает оставаться игроком нашего клуба. В ближайшее время футболист и клуб в рабочем порядке проведут переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Денисов может покинуть «Динамо» во время зимнего трансферного окна

Хомуха: «Столкнулись с нежеланием игроков выступать за молодежную сборную»

Старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха попробовал найти причины крупному поражению от Азербайджана (0:3) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2017 года.

"Одной причины нет. Но есть ряд факторов. До Азербайджана мы провели два матча – товарищеский с Хорватией и отборочный с Фарерами. Добились положительных результатов. Это и снизило мотивацию у ребят. Они думали, что в игре с Азербайджаном, достаточно приложить прежних усилий. Это нас и подкосило. Нельзя отказать ребятам в старании. Но концентрация внимания в завершении атак была явно не на уровне.

Мы столкнулись с таким фактором, как отсутствие мотивации выступать за молодежную сборную. Это реалии. Завышенная самооценка у ребят и так далее. Не готов озвучивать фамилии, так как всегда даю возможность молодым футболистам пересмотреть свое отношение к делу. Есть вещи, которые я не имею права озвучивать. Проведем тщательный анализ, донесем руководству РФС о сложившейся ситуации. А они уже примут какое-то решение", - сказал Хомуха.

Соколов победил на выборах президента ПФЛ

На состоявшейся в Москве отчетно-выборной конференции ПФЛ был избран президент этой организации. С уверенным отрывом над своим визави Валерием Кучуркиным (52 голоса против двух), победу отпраздновал нынешний руководитель второй лиги Андрей Соколов, который проведет на своем посту еще три года согласно регламенту.