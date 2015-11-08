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Сеск в большом городе #6. Я хочу быть тренером мужской команды

О сексуальности футболистов, главном тренере без платья и на каблуках, дружбе с генеральным директором и самых интересных пресс-конференция в истории футбола – вот об этом материал-фантазия корреспондента "Бомбардира" Ульяны Лукьянченко на тему несбывшейся мечты о тренерской карьере.

В один из тоскливых осенних вечеров, сидя на подоконнике с чашкой кофе в руках и мыслями о футболе, я вспомнила об одной своей мечте, которой, увы, не суждено сбыться. Где-то позади звучит телевизионный рев Лиги чемпионов, а я думаю, почему, собственно, не стала футбольным тренером, как мечтала в детстве? Мужской команды, разумеется. А что? Есть же в Хорватии Тихана Немчич (на заходной фотографии), тренер и очень заметная блондинка. И я была бы очень крутым тренером. Не верите? А я расскажу, почему.

В моей команде играли бы очень сексуальные футболисты

Представляю, как разглядываю портфолио с лучшими снимками игроков (прям, как в модельном агентстве) и отбираю самых-самых красавчиков для своей команды. Ибрагимович, Рамос, Де Хеа, Алонсо, Фабрегас, Роналду, даже Бекхэма заставила бы вернуться в футбольную форму. Это была бы идеальная команда (я бы ее, кстати, так и назвала), смотреть игры которой приходили бы десятки тысяч зрителей. Да тут и девушки стали бы активнее появляться на трибунах. Все красавчики, зачастую, и модники -  поэтому каждый выход команды в свет превращался бы в фэшн-шоу с учетом всех модных тенденций. Великолепие.

Я бы подружилась с генеральным директором клуба

Если гендиректором была бы женщина, то тут вообще отпадают все вопросы. Тратить огромные деньги на сексуальных игроков - тоже в ее интересах. А если гендиректор - мужчина? Здесь немножко сложнее, хотя в запасе любой девушки всегда есть очень емкий ответ на любую претензию - великое и могучее "Ой, все". Ну еще можно поплакать для пущего эффекта.

Я бы привлекала внимание на кромке поля

Ну вы представьте - бегаю я такая по кромке, недовольно высказываюсь в адрес арбитра, подгоняю игроков вперед, улыбаюсь оператору и отвлекаю тренера команды-соперника. Как? Знаете - какого передвигаться на каблуках по газону? Не знаете? Ну, попробуйте. Или понаблюдайте. Зрелище незабываемое. А в качестве финального штриха я бы надевала на игры платья. Чем короче, тем лучше. А потом, может, и вообще без них. Для поддержания командного духа.

Тренировки проходили бы очень продуктивно

Я бы проводила регулярные занятия по йоге для игроков. А что, йога способствует гармонии души и тела. А соответственно, и гармонии в команде. Мир, дружба, жвачка - и в результате идеально слаженный коллектив. Затем, после йоги, непременно следовали бы тренировки актерского мастерства. Мы приглашали бы именитых актеров для постановки сценических движений и отработки различных эмоций, падений, научились бы делать самую естественную симуляцию травмы. Такую, чтобы бабушки переключились с сериалов федеральных каналов на игру нашего клуба, - душераздирающую и слезливую. Ну а в конце отрабатывали бы пенальти. А то зачем нам тогда это актерское искусство.

Пресс-конференции клуба собирали бы больше людей, чем концерты известных музыкальных групп

Девушка-тренер мужской команды - это всегда скандалы, интриги, расследования. А еще слухи и происки желтой прессы. Так и я развлекалась бы тем, что не отвергала бы ни одну из сплетен, а, наоборот, предлагала бы новые. И стали бы мы самым известным и скандальным клубом мира. А по цитатам - я бы не побоялась посоревноваться в остроумии с господином Моуринью. Хотя, разумеется, он опытнее и умнее, но у меня в запасе есть все то же непобедимое "Ой, все". И все.

Так вот, прочитав все это, вы, вероятно, спрашиваете себя: "Зачем я это прочитал?". А еще, наверное, задумались, чего такого я подмешиваю в свой кофе. Про это расскажу когда-нибудь потом. А сейчас все-таки пришла к мысли, что не все наши мечты должны сбываться. И это к лучшему.

 

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Англия. Премьер-лига Англия Рамос Серхио Фабрегас Сеск Алонсо Хаби Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Де Хеа Давид Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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Stepurko Oleg
1446978989
Автор настолько увлеклась собой,что забыла расставить знаки препинания.
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Wayne Rooney 10
1446979223
ТП рассуждает о футболе. Мда.
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viktor_arm
1446984970
Ндааа... Вот блондинки с мозгами ниже пояса еще не было у нас в футболе...
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Bogeerbogeer
1446985428
Сразу видно , баба рулит сайтом...
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killer47
1446993606
Ульяна, кыш на кухню.
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ssspartak
1446997276
простите, а Ульяна Лукьянченко это вообще кто? и почему мы должны на этом сайте читать о её не сбывшихся мечтах?
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compka
1447001805
копирайтинг по Фрейду
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viktor_arm
1447008846
Ребят, а что вы хотели от сеСка в большом городе №6 ??
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borsch123
1447040696
Сложно думать о футболе, когда она в короткой юбке. Почему без шапки?!!! Почему без валенок?!
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Ain_27
1447423920
Мужики, да ладно вам! Должно место и юмору быть на сайте!
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