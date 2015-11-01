Акинфеев обошел Дасаева по сухим матчам. Игнашевич – самый результативный защитник России. Дайджест событий дня

«Зенит» снова потерял очки. Болельщики покупают «Лидс». Варди укрепился в роли лучшего бомбардира Премьер-лиги. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Варди повторил достижение ван Нистелроя и Старриджа

Нападающий "Лестера" Джейми Варди отличился в победном для его команды матче 11-го тура АПЛ против "Вест Бромвича" (3:2).

Таким образом, Варди забивает уже на протяжении восьми игр подряд. Ранее такое достижение в АПЛ покорялось только Рууду ван Нистелрою и Даниэлю Старриджу. Голландец сумел проделать это дважды, а в 2003 году его серия продлилась десять матчей.

Варди в последних восьми встречах забил десять голов.

Алвес стал первым иностранцем, сыгравшим 400 матчей в Примере

Защитник "Барселоны" Даниель Алвес вышел в стартовом составе каталонцев на матч десятого утра Примеры против "Хетафе".Эта встреча стала для бразильца 400-й в чемпионате Испании, что является рекордным достижением для иностранцев. Отметим, что у Алвеса при этом есть и второе гражданство – испанское.

«Лидс» будет продан объединению болельщиков

Массимо Челлино, являющийся владельцем английского "Лидса", достиг принципиальной договоренности о продаже контрольного пакета акций клуба фанатскому объединению Leeds Fans United.

"Я абсолютно точно продам клуб болельщикам, раз они хотят купить его и заботиться о нем. Фанаты - это единственный актив, который есть у этого клуба. Я ужасно расстроен, потому что мечтал сделать все возможное, но не добился ничего", - заявил Челлино.

Акинфеев обошел Дасаева в зачете Клуба Льва Яшина

Не пропустив во встрече 14-го тура российской Премьер-лиги против "Уфы", голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал на свой счет 230-й "сухой" матч. Тем самым по этому показателю основной вратарь сборной России обошел Рината Дасаева, чей рекорд составил 229 игр без пропущенных мячей.

Игнашевич стал самым результативным защитником в истории чемпионатов России

Поразив с пенальти ворота "Уфы" в матче 14-го тура РФПЛ, центрдеф ЦСКА Сергей Игнашевич забил свой 35-й гол в чемпионатах России. Таким образом, Игнашевич обошел по этому показателю Игоря Чугайнова и стал самым результативным защитником в истории первенств страны.

Отметим, что два гола защитник забил в составе "Крыльев Советов", четыре – в составе "Локомотива", 29 – под знаменами ЦСКА.

АПЛ. «Ливерпуль» в гостях переиграл «Челси»

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси" – 3:1. Хозяева первыми открыли счет – уже на 4-й минуте отличился Рамирес. Но затем дубль Филиппе Коутиньо вывел "красных" вперед. А точку в этой встрече поставил Кристиан Бентеке. Результаты других матчей можно посмотреть здесь.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Челси – Ливерпуль – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Рамирес, 4; 1:1 – Коутиньо, 45+3; 1:2 – Коутиньо, 74; 1:3 – Бентеке, 83.

«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Челси» Жозе Моуринью (Видео)

РФПЛ. ЦСКА не оставил шансов «Уфе»

В матче 14-го тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уверенно победил "Уфу" - 2:0. В составе победителей голами отметились Сергей Игнашевич (с пенальти), а также Зоран Тошич.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Игнашевич, 21 (с пенальти); 2:0 – Тошич, 63.

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ

РФПЛ. «Зенит» и «Мордовия» голов не забили

Во встрече 14-го тура петербургский "Зенит" и саранская "Мордовия" так и не сумели огорчить друг друга забитыми мячами, расписав нулевую ничью.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 0:0 Текстовый онлайн матча