Все на Матч. Что нужно знать о запуске нового спортивного канала

Канал "Матч ТВ" начнет вещание 1 ноября. "Бомбардир" рассказывает все самое важное, что следует знать о новом канале, новых и старых ведущих и программах, которые должны вас заново влюбить в спорт.

Главные лица

Тина Канделаки

Генеральным продюсером нового спортивного канала стала Тина Канделаки – личность, по сути своей от спорта далекая. Вряд ли многие из вас так спокойно принимают тот факт, что основные решения будет принимать женщина, ошибающаяся даже в фамилиях собственных работниках. Назвать известного комментатора Кирилла Дементьева Дмитриевым, конечно, может каждый, а у Геннадия Орлова ошибки бывают куда интереснее. Но пока Канделаки выставлена в не самом лучшем свете, потому и сильно хвалить ее еще не за что. Единственное, что Канделаки может занести себе в актив, это приглашение лучших комментаторов страны. Футбольная составляющая на "Матч ТВ" будет вполне себе стоящей. Если даже Василий Уткин, уже успевший поскандалить с Тиной, пошел на мировую, то здесь явно намечается что-то интересное. Канделаки людей убеждать умеет.

Георгий Черданцев

Один из самых важных людей российского комментаторского цеха будет на "Матч ТВ" едва ли не в главной роли. Черданцеву предстоит стать одним из соведущих программы "Все на Матч", которая будет выходить в эфир несколько раз в день. Он же проведет передачу "После футбола с Георгием Черданцевым", где будут подводиться итоги футбольного тура. Из других комментаторов, которые так или иначе будут сотрудничать с "Матч ТВ", отметим Владимира Стогиенко и Василия Уткина. На продвижение футбола в нашей стране брошены лучшие представители комментаторского цеха!

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Дмитрий Губерниев

Признайтесь, что вы даже немного испугались, когда появились сообщения о якобы отказывающемся работать на "Матч ТВ" Дмитрии Губерниеве. Но Губерниев не только будет работать на новом канале, но еще и окажется фактически его основным лицом. Всех вольностей, которые были у Дмитрия на "России 2", у него не окажется, но столь любимый Губерниевым биатлон на "Матч ТВ" будет. Не откажется Дмитрий и от спортивных новостей, а также программы "Все на матч", где будет одним из соведущих. Переходит на "Матч ТВ" и Алексей Попов – большой друг Дмитрия Губерниева. Споры о том, круче ли биатлон, чем Формула-1, по-прежнему будут радовать зрителей. Но уже на новом спортивном канале.

Необычные персоны

Сергей Шнуров

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет главным ведущим программы "Культ тура". Его песни и вырезки из странных реклам мы увидим вряд ли, но предназначение Шнура заключается в "поджоге" зрительского настроения и интереса. Его соведущими станут известный журналист Юрий Дудь и футболист Евгений Савин. "Культ тура" предполагает массовую дискуссию по вопросам событий тура РФПЛ. Интересное сочетание творческих людей должно дать нам чего-то необычное, что на телевидении сейчас является большой редкостью. Из шоу "Удар головой", несколько лет назад выходившего на России 2, уже пытались сделать нечто подобное. А главным ведущим, кстати, тогда был Юрий Дудь.

Татьяна Навка

Знаменитая фигуристка и звезда шоу "Ледниковый период" теперь будет вести собственную передачу на телеканале "Матч ТВ". Тематика программы включает в себя рассказ о семье и занятиях спортсменов за пределами футбольного поля. В задачи Навки входит вдохновлять людей на занятия спортом и на собственном примере показать, как спорт положительно влияет на человеческую жизнь.

Рой Джонс

И боксера привлекли! Новоиспеченный гражданин России Рой Джонс тоже будет сотрудничать с "Матч ТВ". В футбольных шоу мы его не увидим (и хорошо), но помахать кулаками перед камерами Джонсу вполне позволят. Цикл передач о боксе, куда будут входить даже тренировки вместе с российскими спортсменами, должен повысить интерес к этому тяжелому и опасному виду спорта.

Что еще будет необычного?

Тестовые показы НБА, НХЛ и НФЛ – это очень хорошо. Но главное, чем собирается покорить зрителя "Матч ТВ" - это шоу с Виталием Мутко в главной роли. "Мы работаем над концепцией передачи с моим участием. Я хочу рассказывать о различных областях нашего спорта", - поведал сам министр спорта и президент РФС в одном лице. Канделаки, кстати, давно говорила, что сотрудничество с Виталием Мутко является приоритетным пунктом в развитии канала, а программа с ним должна стать одной из самых знаковых.

Конечно, если вы любите не только футбол, то "Матч ТВ" тоже для вас. Мария Командная и большой любитель европейских чемпионатов Сергей Кривохарченко будут вести шоу "Ты можешь больше". Эта программа целиком и полностью посвящена здоровому образу жизни. Врач сборной России Эдуард Безуглый станет ведущим передачи "Спортивная анатомия", что уже само по себе необычно. Никуда не денутся хоккей, баскетбол, биатлон и другие виды спорта. Спорту на общедоступном телевидении быть! И уже 1 ноября мы сможем оценить, насколько хорошо новые задумки воплотятся в жизнь.

Показ футбола на "Матч ТВ"

"Матч ТВ" обещает порадовать телезрителей большим количеством футбольных матчей. Уже по опубликованной программе первой недели вещания ясно, что наряду с матчами РФПЛ мы сможем насладиться играми зарубежных чемпионатов. Появится на общедоступном телевидении и Бундеслига, хотя первые туры немецкого чемпионата прошли без внимания российского зрителя. Российская Премьер-лига – главный футбольный турнир, который будет показываться в размере не менее 45-ти матчей за сезон. Их количество при этом может быть и увеличено. Главные матчи тура теперь не станут назначаться на 13:30, а передвинутся на более удобное для просмотра и игры время. Общедоступным в полном объеме планируется сделать и Кубок России. Показ еврокубковых соревнований тоже целиком и полностью ляжет на плечи сотрудников "Матч ТВ". Пометьте в своих блокнотах, что на других общедоступных каналах Лиги чемпионов больше не будет. Хотя голос Геннадия Орлова на играх "Зенита" мы снова обязательно услышим. Из совершенно нового отметим программу "Особый день", героями которой будут известные российские футболисты.

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

Что еще нужно знать

"Матч ТВ" - канал, который будет работать на частоте "России 2". Про шестую кнопку на пульте забывать не стоит. Именно на ней обоснуется новый спортивный телеканал. Планируется, что каналы "НТВ-Плюс" в будущем будут ликвидированы, однако произойдет это не раньше, чем с 1 января 2016 года. Пока по-прежнему актуальными останутся каналы "Спорт 1" и "Спорт Плюс", контент которых не должен существенно измениться. При этом не исключается, что спорт будет показываться и на других общедоступных каналах. Позиция "Матч ТВ" на словах состоит в том, чтобы не ограничивать доступность других видов спорта, не влезая в политику конкурентов. Футбол, например, мы вполне сможем увидеть на "Первом канале".

Канал "Матч ТВ" создан по убедительной просьбе Владимира Путина. Проект масштабный. Данных по тому, сколько денег потрачено на создание телеканала пока нет, однако известно, что на покупку прав по телетрансляциям в 2016 году затрачено около 6,5 миллиардов рублей. Через три года планируется выход проекта на самоокупаемость, что и является конечной целью развития на ближайшие годы. Известно, что попутно с основной версией канала будут создаваться и его региональные версии, чтобы одновременно можно было вести сразу несколько телетрансляций. Например, если матчи "Зенита" и ЦСКА попадут на одно время, то жители каждой из двух столиц смогут посмотреть игру именно любимой команды.

Телепрограмма передач на 1-8 ноября