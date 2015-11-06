Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 1-8 ноября

    1 ноября начинает вещание телеканал "Матч ТВ". Представляем вашему вниманию телепрограмму на воскресенье и первую неделю работы.

    Воскресенье, 1 ноября
    06:30 - "Матч-ТВ". На старте
    08:00 - Все на Матч! Открытие
    09:00 - Новости
    09:05 - Все на Матч! Открытие
    10:00 - Новости
    10:05 - Все на Матч! Открытие
    11:00 - Новости
    11:05 - Все на Матч! Открытие
    12:00 - Новости
    12:05 - Мама в игре [12+]
    12:30 - Все на Матч! Открытие
    13:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Калев" (Эстония)
    14:50 - Все на Матч! Открытие
    15:30 - Рио ждет [16+]
    16:00 - Все на Матч! Открытие
    16:45 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)
    19:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург)
    21:30 – Документальный фильм "Формула Квята" [16+]
    21:45 - Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
    00:00 - Все на Матч! Открытие
    01:00 - Легендарный [16+]
    03:00 - "Матч-ТВ". На старте
    04:00 - Рио ждет [16+]
    04:30 - Формула Квята [16+]
    05:00 - Мама в игре [12+]
    05:30 - Все на Матч! Открытие [16+]

    Примечание: из-за траура по погибшим в авиакатастрофе в сетке вещания планируются изменения. Сообщается, что в воскресенье решено отказаться от развлекательных программ.

    Понедельник, 2 ноября
    06:30 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
    07:00 - Новости
    07:05 - Все на Матч!
    07:30 - Новости
    07:35 - Все на Матч!
    08:00 - Новости
    08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    09:00 - Новости
    09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    10:00 - Новости
    10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    11:00 - Новости
    11:05 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
    11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
    12:00 - Новости
    12:05 - Документальный фильм "Настоящие мужчины" [16+]
    13:00 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [12+]
    13:30 - Документальный фильм "Формула Квята" [16+]
    14:00 - Новости
    14:05 - Все на Матч. Открытие. Дайджест [16+]
    16:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]
    17:00 - Все на Матч!
    18:00 - "Лучшая игра с мячом" [16+]
    18:30 - "Континентальный вечер"
    19:25 - Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) — "Динамо" (Рига). Прямая трансляция
    22:00 - "Детали спорта" [16+]
    22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Прямая трансляция
    01:00 - Все на Матч!
    02:05 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
    02:35 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [12+]
    03:10 - Документальный фильм "Настоящие мужчины" [16+]
    04:10 - Документальный фильм "Формула Квята" [16+]
    04:40 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    05:40 - Документальный цикл "1+1" [16+]
    06:10 - "Детали спорта" [16+]

    Вторник, 3 ноября
    06:30 - "Лучшая игра с мячом" [16+]
    07:00 - Новости
    07:05 - Все на Матч!
    07:30 - Новости
    07:35 - Все на Матч!
    08:00 - Новости
    08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    09:00 - Новости
    09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    10:00 - Новости
    10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    11:00 - Новости
    11:05 - Документальный цикл "1+1" [16+]
    11:45 - "Детали спорта" [16+]
    12:00 - Новости
    12:05 - Обзор лучших боев. Поветкин & Лебедев [16+]
    13:15 - Документальный цикл "Мама в игре" [12+]
    13:45 - "Удар по мифам " [16+]
    14:00 - Художественный фильм "Хулиганы" [16+]
    16:00 - Новости
    16:05 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
    17:00 - Все на Матч!
    17:40 - Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – Аргентина. Прямая трансляция
    18:40 - "Спортивная династия" [16+]
    18:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) — "Фридрихсхафен" (Германия). Прямая трансляция
    20:30 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]
    20:45 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
    21:15 - "Культ тура с Юрием Дудем" [16+]
    22:00 - "Английский акцент"
    22:30 - Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
    00:45 - Все на Матч!
    01:45 - Обзор лучших боев. Поветкин & Лебедев [16+]
    02:45 - "Спортивная династия" [16+]
    03:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    04:30 - Художественный фильм "Хулиганы" [16+]

    Среда, 4 ноября
    06:30 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
    07:00 - Новости
    07:05 - Все на Матч!
    07:30 - Новости
    07:35 - Все на Матч!
    08:00 - Новости
    08:05 - Художественный сериал "Бой с тенью" [16+]
    11:50 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
    12:00 - Новости
    12:05 - Документальный фильм "Тайсон" [16+]
    13:50 - "Детали спорта" [16+]
    14:00 - Новости
    14:05 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
    15:00 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]
    16:00 - Новости
    16:05 - "Детали спорта" [16+]
    16:15 - "Французский акцент" [16+]
    16:45 - "Особый день с Юрием Лодыгиным " [16+]
    17:00 - Все на Матч!
    18:00 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе. Прямая трансляция
    22:25 - Все на футбол!
    22:30 - Футбол. Лига чемпионов. "Лион" (Франция) – "Зенит" (Россия). Прямая трансляция
    00:45 - Все на Матч!
    01:45 - Обзор Лиги чемпионов УЕФА [16+]
    02:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]
    02:45 - Художественный сериал "Бой с тенью" [16+]

    Четверг, 5 ноября
    06:30 - "Французский акцент" [16+]
    07:00 - Новости
    07:05 - Все на Матч!
    07:30 - Новости
    07:35 - Все на Матч!
    08:00 - Новости
    08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    09:00 - Новости
    09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    10:00 - Новости
    10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    11:00 - Новости
    11:05 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]
    12:00 - Новости
    12:05 - Художественный фильм "Стритрейсеры" [16+]
    14:00 - Новости
    14:05 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе
    15:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
    16:00 - Новости
    16:05 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [16+]
    17:00 - Все на Матч!
    17:40 - Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – ОАЭ. Прямая трансляция
    18:45 - "Детали спорта" [16+]
    19:00 - Все на хоккей!
    19:25 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Финляндия. Прямая трансляция из Финляндии
    21:45 - Футбол. Лига Европы. "Рубин" (Россия) – "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция. Второй тайм
    23:00 - Все на Матч!
    00:00 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
    00:30 - Художественный фильм "Шайбу! Шайбу!" [16+]
    02:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    03:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
    04:00 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]
    05:00 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе

    Пятница, 6 ноября
    06:30 - "Французский акцент" [16+]
    07:00 - Новости
    07:05 - Все на Матч!
    07:30 - Новости
    07:35 - Все на Матч!
    08:00 - Новости
    08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    09:00 - Новости
    09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    10:00 - Новости
    10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    11:00 - Новости
    11:05 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]
    11:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]
    12:00 - Новости
    12:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
    13:30 - Документальный цикл "Рио ждет" [16+]
    14:00 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
    15:35 - "Реальный спорт" [16+]
    16:00 - Новости
    16:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
    17:10 - Все на Матч!
    18:00 - Документальный фильм "Больше, чем игра" [16+]
    20:00 - "Спортивный интерес" [16+]
    21:00 - Художественный фильм "Уимблдон" [16+]
    23:00 - Все на Матч!
    00:00 - Документальный цикл "Рио ждет" [16+]
    00:30 - Документальный фильм "Тайсон" [16+]
    02:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    03:30 - "Уральский Рокки" [16+]
    04:00 - Документальный цикл "1+1" [16+]
    04:45 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]
    05:00 - Документальный фильм "Больше, чем игра" [16+]

    Суббота, 7 ноября
    06:30 - "Удар по мифам" [16+]
    06:45 - "Особый день с Юрием Лодыгиным" [16+]
    07:00 - Новости
    07:05 - Все на Матч!
    08:00 - Новости
    08:05 - Художественный фильм "Уимблдон" [16+]
    10:00 - Новости
    10:05 - "Спортивный интерес" [16+]
    11:00 - Новости
    11:05 - "Ты можешь больше!" [16+]
    12:00 - Новости
    12:05 - "Валерий Харламов. Дополнительное время" [16+]
    13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии
    16:20 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
    17:00 - Все на Матч!
    18:00 - "Дублер" [12+]
    18:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
    19:00 - Все на футбол!
    19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
    21:30 - "Уральский Рокки" [16+]
    22:00 - "Реальный спорт" [16+]
    22:30 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако
    01:00 - Все на Матч!
    02:00 - "Валерий Харламов. Дополнительное время" [16+]
    04:00 - "Дублер" [12+]
    04:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

    Воскресенье, 8 ноября
    06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Бразилии
    09:00 - Новости
    09:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая
    11:05 - "Поверь в себя. Стань человеком" [12+]
    11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
    12:00 - Новости
    12:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
    13:15 - "Удар по мифам" [16+]
    13:30 - Все на хоккей!
    13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии
    16:20 - Все на Матч!
    16:45 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Краснодар" — ЦСКА. Прямая трансляция
    19:00 - Все на Матч!
    19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
    21:30 - "После футбола с Георгием Черданцевым"
    22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" — "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция
    00:30 - Все на Матч!
    01:30 - Волейбол. Суперкубок России. "Зенит-Казань" — "Белогорье" (Белгород)
    03:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
    04:00 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)

    "Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

    Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2015 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии62
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      фигуристка 8 ноября 2015, 16:10

      Показывайте пожалуйста больше фигурного катания и передач о прекрасных наших фигуристах, как современных, так и прошлого. И особенно соревнования.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 6 ноября 2015, 12:43

      Что за ерунда? Тина утром обещала сериалы...Где?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 6 ноября 2015, 10:46

      Молодцы, что выкладываете расписание, удобно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 6 ноября 2015, 10:44

      пятница без футбола(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Агент-008 5 ноября 2015, 16:06

      Для каких целей создали канал, так и не понятно. Россия-2 ничем не отличался и рекламы было меньше. К тому же транслировали Белатор. Футбола как не было, так и нет. Зачем транслировать хоккей, если он идет по отдельному бесплатному каналу? Сыроватый. в общем, канал. Один крик: "Все на матч!" - каждые пятнадцать минут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Любер > Агент-008 10 ноября 2015, 20:16

      Для особо умных-канал ОБЩЕДОСТУПНЫЙ! Не у всех в России есть возможность смотреть КХЛ и НАШ ФУТБОЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      sergeiw63 4 ноября 2015, 22:43

      Вам нужно сделать больше российского футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      max_alimpiev 4 ноября 2015, 21:40

      Хорош,но футбола надо побольше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 4 ноября 2015, 14:23

      интересно сколько раз за год покажут фильм Уимблдон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 4 ноября 2015, 14:21

      не понятно для чего показывать товарищеский матч по хоккею впрямую а футбол из Казани только второй тайм ведь не каждый день Рубин играет в ЛЕ да еще с Ливерпулем но Канденблаки этого не понимает ей по одному месту что хоккей что футбол ей бы спокойной ночи малыши вести а она за спорт взялась я понимаю если бы ЧМ по хоккею был а так не понятный мне лично до сих пор этот евротур где играют вторые и даже третьи сборные европейских стран Маразм

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2015, 19:58

      Тине расти надо. Да и Уткину видимо податься некуда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11