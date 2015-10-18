«С такой игрой чего-то добиться сложно». Как «Спартак» оправдывался за поражение в дерби

На «Открытие Арене» случился очередной шедевр русской футбольной мысли. «Локомотив» в напряженной борьбе обыграл «Спартак». «Бомбардир» рассказывает о том, какие слова были сказаны после этой битвы ее участниками.

Дмитрий Аленичев

Когда Дмитрий Аленичев зашел в конференц-зал, было сложно понять, расстроен ли он. Скорее, тренер «Спартака» был задумчив.

- Очередная домашняя игра. Очередное поражение. Мы плохо начали игру, пропустили гол. Затем выглядели неплохо, но во втором тайме наступили на те же грабли. Действительно хорошо мы сыграли в последние 15 минут. Мне очень хочется, чтобы команда всегда играла так, как в этот отрезок времени.

Главным вопросом по игре стало отсутствие на поле в стартовом составе Промеса. Оказалось, что голландец просто не был физически готов к матчу.

- Мы с утра с ним поговорили и решили приберечь Квинси. Был вариант, что я его выпущу в «старте», а через 5-7 минут его придется менять. Только в перерыве, после еще одного разговора, Промес выразил готовность выйти на поле.

Тренер «Спартака» задал тренд большинству высказываний, когда сказал, что «Локомотив» не был лучше «Спартака».

- «Локо» не был лучше нас. Если только в том, что забил на гол больше. Но я не хочу жаловаться. Раз мы проиграли, значит, железнодорожники были сильнее. А что касается оборонительного состава на матч, то важны не номинальные позиции игроков, а то, как они действуют на поле. Очень понравились сегодня действия Комбарова и Паршивлюка на флангах. Единственное, что расстроило, так это иногда появляющаяся в опорной зоне академичность. С такой игрой чего-то добиться было сложно.

Игорь Черевченко

Игорь Черевченко был снова мыслями где-то далеко от журналистов. Но в этот раз у него была веская причина.

- Мои мысли сейчас не о победе, а о травмированных игроках. Тарасов уехал в перерыве на МРТ, а у Неманьи Пейчиновича проблемы с приводящей мышцей. Понравилась ли мне игра? Да, конечно. Мы ведь выиграли. Это, по-моему, логично. Хотя игру лучше вам оценивать. Мне из этой ямы особо и не видно было ничего (в этот момент мир увидел редкий момент, когда Игорь Геннадьевич улыбнулся - прим. автора).

-Какие мысли были в последние 15 минут? Что надо забивать третий. Поэтому и выпустил Григорьева, человека с отличной скоростью. Необходимо было использовать свободные зоны в обороне красно-белых.

Также тренер «Локомотива» вновь подтвердил, что не считает «Спартак» принципиальным соперником.

«Обычная игра. В России «Спартак» считают великой командой. Ну, значит, приятно ее обыграть». И заключительным вопросом было скорее утверждение. «Черевченко постоянно находится в каком-то своем мире. И команда все больше становится похожей на наставника», - сказал журналист. И здесь Игорь Геннадьевич дал ответ, который четко характеризует его подход в работе.

- Каждый должен заниматься своим делом, не обращая внимания на какие-то внешние раздражители. Тогда и результат придет.

«Спартак» - «Локомотив» - 1:2. Фоторепортаж

Микст-зона

В микст-зоне игроки «Локомотива» останавливались почему-то не так охотно. Возможно, это по тому что сразу после матча команда едет в Баковку и начнет готовиться к игре с «Бешикташем». Серьезный подход.

Но один из героев встречи, Александр Коломейцев, все же изыскал возможность подойти к прессе.

- У нас была установка забить быстрый гол. Мы ее исполнили. В моменте с голом верил, что Александр Самедов достанет мяч, но все же думал, что защитник «снимет воздух». Все сложилось очень удачно. В концовке силы вперед бежать были, а вот желания нет. Все-таки не хотелось пропустить второй мяч. Оборона своих ворот была в приоритете.

Также не отказался прокомментировать матч и Алексей Миранчук.

- Ожидал, что выйду на поле сегодня, но не думал, что так быстро. Переполненный стадион совсем не давил. Эта победа стала отличным подарком для нас с братом на День рождения (вчера Миранчукам исполнилось 40 лет - по 20 на брата - прим. автора). А вот особых празднований не было. Просто все партнеры подошли и поздравили. В базе особо не покутишь.

Капитан «Спартака» Артем Ребров после матча в тон своему главному тренеру посетовал на быстрые голы в начале каждого из таймов.

- Быстро пропустили. И только вроде встрепенулись в последние 20-30 минут, как нас опять прихлопнули голом. С голом Ниассе что-то сделать было сложно. Сильный и красивый удар. Почему я не пошел в концовке матча в штрафную «Локомотива»? Я уже побегал по штрафной, и мы пропустили первый гол… Больше желания не было.

После такой игры не мог промолчать один из главных Цицеронов нашего футбола – Роман Широков.

- То, что у нас было пять защитников на поле, ничего не говорит. Мы планировали много атаковать, но долго не могли нащупать свой темп. Можно, конечно, все свалить на раннее начало матча, но какой в этом смысл? Играя дома, мы должны с первых секунд включаться и показывать свой лучший футбол. Мы неудачно выступаем на «Открытие Арене», а ведь нам наоборот должны помогать родные стены. Гол Боккетти перелом в игру не внес. И мы до него играли намного лучше. Должны были сравнивать счет еще при 0:1, но вместо этого пропустили второй. Заслуживает ли «Локомотив» находиться на второй строчке? Ну, раз он там находится – значит, заслуживает. Турнирная таблица - зеркало футбола. Именно она показывает, кто что натренировал.

Почему «Локомотив» может побороться за чемпионство