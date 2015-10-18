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  • «С такой игрой чего-то добиться сложно». Как «Спартак» оправдывался за поражение в дерби

«С такой игрой чего-то добиться сложно». Как «Спартак» оправдывался за поражение в дерби

<p><em>На «Открытие Арене» случился очередной шедевр русской футбольной мысли. «Локомотив» в напряженной борьбе <a href="https:///online/81007" target="_blank">обыграл</a> «Спартак». «Бомбардир» рассказывает о том, какие слова были сказаны после этой битвы ее участниками. </em></p> <p><a href="https:///coaches/1410" target="_blank"><strong>Дмитрий Аленичев</strong></a></p> <p>Когда Дмитрий Аленичев зашел в конференц-зал, было сложно понять, расстроен ли он. Скорее, тренер «Спартака» был задумчив.</p> <blockquote> <p><em>- Очередная домашняя игра. Очередное поражение. Мы плохо начали игру, пропустили гол. Затем выглядели неплохо, но во втором тайме наступили на те же грабли. Действительно хорошо мы сыграли в последние 15 минут. Мне очень хочется, чтобы команда всегда играла так, как в этот отрезок времени.</em></p> </blockquote> <p><img alt="" src="/images/upload/1445178480_GOL_4556.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Главным вопросом по игре стало отсутствие на поле в стартовом составе Промеса. Оказалось, что голландец просто не был физически готов к матчу.</p> <blockquote> <p><em>- Мы с утра с ним поговорили и решили приберечь Квинси. Был вариант, что я его выпущу в «старте», а через  5-7 минут его придется менять. Только в перерыве, после еще одного разговора, Промес выразил готовность выйти на поле.</em></p> </blockquote> <p>Тренер «Спартака» задал тренд большинству высказываний, когда сказал, что «Локомотив» не был лучше «Спартака».</p> <blockquote> <p><em>- «Локо» не был лучше нас. Если только в том, что забил на гол больше. Но я не хочу жаловаться. Раз мы проиграли, значит, железнодорожники были сильнее. А что касается оборонительного состава на матч, то важны не номинальные позиции игроков, а то, как они действуют на поле. Очень понравились сегодня действия Комбарова и Паршивлюка на флангах. Единственное, что расстроило, так это иногда появляющаяся в опорной зоне академичность. С такой игрой чего-то добиться было сложно.</em></p> </blockquote> <p><img alt="" src="/images/upload/1445178563_GOL_3772.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///coaches/2392" target="_blank"><strong>Игорь Черевченко</strong></a></p> <p>Игорь Черевченко был снова мыслями где-то далеко от журналистов. Но в этот раз у него была веская причина.</p> <blockquote> <p><em>- Мои мысли сейчас не о победе, а о травмированных игроках. Тарасов уехал в перерыве на МРТ, а у Неманьи Пейчиновича проблемы с приводящей мышцей. Понравилась ли мне игра? Да, конечно. Мы ведь выиграли. Это, по-моему, логично. Хотя игру лучше вам оценивать. Мне из этой ямы особо и не видно было ничего (в этот момент мир увидел редкий момент, когда Игорь Геннадьевич улыбнулся - прим. автора).</em></p> </blockquote> <blockquote> <p><em>-Какие мысли были в последние 15 минут? Что надо забивать третий. Поэтому и выпустил Григорьева, человека с отличной скоростью. Необходимо было использовать свободные зоны в обороне красно-белых.</em></p> </blockquote> <p>Также тренер «Локомотива» вновь подтвердил, что не считает «Спартак» принципиальным соперником.</p> <p>«Обычная игра. В России «Спартак» считают великой командой. Ну, значит, приятно ее обыграть». И заключительным вопросом было скорее утверждение. «Черевченко постоянно находится в каком-то своем мире. И команда все больше становится похожей на наставника», - сказал журналист. И здесь Игорь Геннадьевич дал ответ, который четко характеризует его подход в работе.</p> <blockquote> <p><em>- Каждый должен заниматься своим делом, не обращая внимания на какие-то внешние раздражители. Тогда и результат придет.</em></p> </blockquote> <p><img alt="" src="/images/upload/1445178898_GOL_3824.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445741" target="_blank">«Спартак» - «Локомотив» - 1:2. Фоторепортаж</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Микст-зона</strong></span></p> <p>В микст-зоне игроки «Локомотива» останавливались почему-то не так охотно. Возможно, это по тому что сразу после матча команда едет в Баковку и начнет готовиться к игре с «Бешикташем». Серьезный подход.</p> <p>Но один из героев встречи, <a href="https:///player/7837" target="_blank"><strong>Александр Коломейцев</strong></a>, все же изыскал возможность подойти к прессе.</p> <blockquote> <p><em>- У нас была установка забить быстрый гол. Мы ее исполнили. В моменте с голом верил, что Александр Самедов достанет мяч, но все же думал, что защитник «снимет воздух». Все сложилось очень удачно. В концовке силы вперед бежать были, а вот желания нет. Все-таки не хотелось пропустить второй мяч. Оборона своих ворот была в приоритете.</em></p> </blockquote> <p>Также не отказался прокомментировать матч и <strong><a href="https:///player/25947" target="_blank">Алексей Миранчук</a>.</strong></p> <blockquote> <p><em>- Ожидал, что выйду на поле сегодня, но не думал, что так быстро. Переполненный стадион совсем не давил. Эта победа стала отличным подарком для нас с братом на День рождения (вчера Миранчукам исполнилось 40 лет - по 20 на брата - прим. автора). А вот особых празднований не было. Просто все партнеры подошли и поздравили. В базе особо не покутишь.</em></p> </blockquote> <p><img alt="" src="/images/upload/1445178943_GOL_4520.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Капитан «Спартака» <a href="https:///player/813" target="_blank"><strong>Артем Ребров</strong></a> после матча в тон своему главному тренеру посетовал на быстрые голы в начале каждого из таймов.</p> <blockquote> <p><em>- Быстро пропустили. И только вроде встрепенулись в последние 20-30 минут, как нас опять прихлопнули голом. С голом Ниассе что-то сделать было сложно. Сильный и красивый удар. Почему я не пошел в концовке матча в штрафную «Локомотива»? Я уже побегал по штрафной, и мы пропустили первый гол… Больше желания не было.</em></p> </blockquote> <p>После такой игры не мог промолчать один из главных Цицеронов нашего футбола – <a href="https:///player/6970" target="_blank"><strong>Роман Широков</strong></a>.</p> <blockquote> <p><em>- То, что у нас было пять защитников на поле, ничего не говорит. Мы планировали много атаковать, но долго не могли нащупать свой темп. Можно, конечно, все свалить на раннее начало матча, но какой в этом смысл? Играя дома, мы должны с первых секунд включаться и показывать свой лучший футбол. Мы неудачно выступаем на «Открытие Арене», а ведь нам наоборот должны помогать родные стены. Гол Боккетти перелом в игру не внес. И мы до него играли намного лучше. Должны были сравнивать счет еще при 0:1, но вместо этого пропустили второй. Заслуживает ли «Локомотив» находиться на второй строчке? Ну, раз он там находится – значит, заслуживает. Турнирная таблица - зеркало футбола. Именно она показывает, кто что натренировал.</em></p> </blockquote> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445457" target="_blank">Почему «Локомотив» может побороться за чемпионство</a></strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="4b7ba90f-d32a-488d-9dd9-75f3ddc1d8e4" data-game="/alexandrp10/10-18-2015-3-12-26-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Ребров Артем Широков Роман Коломейцев Александр Миранчук Алексей Промес Квинси Аленичев Дмитрий Черевченко Игорь
Комментарии (11)
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Абанамат
1445184858
"И здесь Игорь Геннадьевич изрек эпитафию всей своей работы в клубе". Эпитафия - это надгробная надпись или стихотворение по случаю смерти. "Локо" закрывают или Черевченко увольняют??? Скорее всего, Федоренко безграмотен.
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ArtMan91
1445187769
Игорь Черевченко был снова мыслями где-то далеко от журналистов. ахахах может это журналисты были далеки? статья не о чем
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spartak_88
1445188169
да какое это дерби??? вот Спартак ЦСКА вот это терби, а так это просто матч тура
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spartak_88
1445188188
Дерби*
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Deuced
1445191034
просто напоминаю текущее место мяса 4 ое - они и так забрались выше крыши. Не думаю что сейчас есть смысл в очередной раз их гнобить
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mgordeev
1445191813
Ну может если нанять тренера, а не дилетанта распиаренного что-то получится. Валера раз в 100 лучше. Бердыев в 1000. Но нет, верим в Диму.
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aviator117
1445239979
Мовсесян давно уже не игрок! Он им и не будет, у него другие задачи.
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