Италия вышла на Евро-2016. Фоторепортаж

<p><em>Сборная Италии на выезде обыграла Азербайджан (3:1) и досрочно оформила себе путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2016. «Бомбардир» показывает главные моменты этого противостояния через фотообъектив.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444553913_1M0T2C_OEHU.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444553923_1VhnafLYc6k.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444553986_9ndJWt74zJU.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444553996__xHxaZxqHlE.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444554008_Er8COTf9bHo.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444554017_g9TWsyyaJKE.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444554027_GY11cJLibD4.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444554064_K4n17kSu5AA.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444554073_OKLjRn-9xKw.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444554082_ta78iOgisyM.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444554090_x1nC8zPCcdk.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444555916_abV8kL4GiRI.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><a href="https:///video/312" target="_blank">Видеогалерея голов, забитых в этой встрече</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/444942" target="_blank">Спящий режим. Что происходит со сборной Италии</a></strong></p>