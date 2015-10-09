Молдавия – Россия - 1:2. Онлайн событий дня

Сборная России сыграет с Молдавией в самом важном для себя матче отборочного цикла. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях, происходящих вокруг этой встречи.

23:27 Молдавия отыгрывает один мяч.

23:22 Дзюбиньо!!! 2:0!

23:01 Сергей Игнашевич открывает счет! Дождались, ребята!!!

21:40 Ребята, текстовый онлайн матча Молдавия - Россия уже начинает свою работу. Перемещаемся туда!

21:33 Сегодня проходит и много других интересных встреч. Об одном из них вы можете узнать из нашего анонса!

21:21 Мы не постеснялись опросить известных в футбольном мире людей о том, что сегодня ждет сборную России:

Андрей Мовсесьян: «Матч с Молдавией - ключевой для сборной России»

Денис Бояринцев: «Верю, что сборная России попадет на Евро-2016»

21:11 Алана Дзагоева в составе нет. Мы еще несколько дней назад прогнозировали то, как будет Леонид Слуцкий решать проблему отсутствия своего главного креативщика. И один из вариантов действительно оказался правильным!

21:05 Состав сборной Молдавии:

20:55 Давайте порассуждаем. А сколько такой состав сборной забьет в ворота Молдавии?

20:50 Стартовый состав сборной России! Дзагоева нет, Васи Березуцкого тоже!

20:45 Уже скоро мы опубликуем стартовые составы команд!

20:37 Сборной России сегодня придется нелегко. А проблемы наши парни умеют создавать сами себе. Мы подготовили для вас целый материал о том, чего плохого следует сегодня ожидать от российских игроков.

20:30 Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня нашей сборной предстоит очень важная игра, за которой мы будем следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и не забывайте обновлять страницу. Вас ждет много всего интересного!