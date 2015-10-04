Халк - это мощно. Каким был 11-й тур РФПЛ

О шокирующей мистике в матче «Динамо» - ЦСКА, неудержимом Халке и Садаеве, странном Фримпонге и разочаровывающем Погребняке – в обзоре тура от «Бомбардира».

Матч тура. «Динамо» - ЦСКА

6 лет. 72 месяца. 2205 дней. Столь угрожающее проклятье нависло над московским ЦСКА в противостояниях с «Динамо». За это время в рядах бело-голубых успели поработать Божович, Силкин, Петреску и Черчесов – и далеко не всегда успешно. Но каждый из них бесприкословно выполнял свою миссию в матчах с ЦСКА. В последний раз армейцы побеждали «Динамо», когда тех возглавлял Андрей Кобелев. И на возвращение нового-старого тренера суеверные болельщики красно-синих возлагали большие надежды.

Магия существует. Сторонники этой мысли могут смело брать в пример историю прошедшего матча. Весь первый тайм «Динамо» не слезало с ворот ЦСКА. Лидер чемпионата, команда-победитель смотрелась психологически задавленной. Форвард бело-голубых Павел Погребняк имел три потрясающих момента для взятия ворот, но каждый из них он легкомысленно губил. Устав жаться к своим воротам, во втором тайме ЦСКА попробовал сходить в атаку, и в первой же из них Алан Дзагоев удачно подал с углового на Вернблума – 0:1. Тут-то армейцы вспомнили, кто лидер чемпионата, а кто совсем «зеленая» команда без турнирных задач. Вновь заработала связка Думбия – Муса, окончательно снявшая все вопросы о победителе матча – 0:2. С Кобелева начиналось это проклятье, Кобелевым оно и закончилось.

«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»

Персона тура. Сергей Рыжиков

Нервозная обстановка, преследующая «Рубин» в течение всего сезона, начинает «ломать» даже самое надежное звено команды – вратаря. В 1-ом туре Рыжиков «пархал» на ленточке и едва не добыл для «Рубина» гостевую ничью с ЦСКА. В 11-ом Сергей боязливо сыграл на выходе и дал форварду «Терека» Зауру Садаеву сделать дубль. В дальнейшем Рыжиков два раза вытащит мертвые мячи, но именно его ошибка стала для «Рубина» роковой. 1:2, и призрак Курбана Бердыева над Казанью витает все отчетливее.

Игрок тура. Халк

60 млн евро. Сумма, которая была заплачена за Халка три года назад. Сумма, до сих пор нервно будоражащая общественность. Сумма, которую бразилец полностью оправдывает. На старте сезона, когда «Зенит» понесло в шторм, а безвыигрышные серии порой достигают угрожающих отметок, Халк взял на себя роль лидера. Три голевых паса бразильца принесли питерцам уверенную победу над «Ростовом» - 3:0. Только в трех матчах этого сезона Халк не отмечался голом или результативным пасом! Мощная заявка на звание лучшего игрока чемпионата.

Скандал тура. Эммануэль Фримпонг

Ответственность. Ключевое слово при исполнении своих прямых обязанностей. Слово, напрочь отсутствующее в лексиконе Эммануэля Фримпонга. Хавбек «Уфы» в перерыве матча выпросил у Игоря Колыванова выход на поле во втором тайме, чтобы в течение десяти минут получить два предупреждения. Наставник башкирцев явно жалеет о том, что повелся на уговоры Фримпонга. «Дело в том, что одну из карточек Эммануэль получил за разговоры. Понятное дело, за такое надо наказывать. Неясно, почему человек, который просится выйти, чтобы помочь команде, так себя ведет», - недоумевал после матча Колыванов. Для Фримпонга это удаление стало уже вторым в сезоне. В игре со «Спартаком» экс-хавбек «Арсенала» нарвался на красную карточку спустя полчаса после старта поединка.

Разочарование тура. Павел Погребняк

«Да уж… Не таким я представлял себе свой дебют», - досадовал Погребняк после матча с «Краснодаром». Тогда он с трех метров попал в штангу ворот «быков». Спустя месяц промахи Павла начинают приобретать угрожающий масштаб. В первом тайме матча с ЦСКА форвард «Динамо» обыграл Игоря Акинфеева, но под острым углом не сумел попасть даже в перекладину. Сразу после гола Дзагоева Погребняк обязан был сравнивать счет, но его удар с близкого расстояния парировал Акинфеев. Не забиваешь ты – забивают тебе. 0:2, и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев вместо поздравительных речей вынужден был тщательно подбирать слова оправдания.

«Динамо» - ЦСКА. Фоторепортаж

Открытие тура. Заур Садаев

Форвард «Терека» вместе со своей командой творит чудеса. Грозненцы за весь чемпионат проиграли только одну встречу, а сам Заур в последних пяти матчах забил пять голов! В матче с «Рубином» мяч и Садаев словно искали друг друга: в первом случае снаряд отскочил к форварду от штанги, во втором – ускользнул от рук Рыжикова и приземлился послушно на ногу Зауру. Форвард «Терека» оформляет дубль и уже поглядывает в сторону сборной России.

Результативность тура. 18 голов

На выходных прогремело сообщение о крайне серьезном недовольстве руководство армавирского «Торпедо» работой Валерия Карпина. Но болельщики на это не обратили должного внимания, ведь очередной тур РФПЛ получился зрелищным и результативным. Голов могло быть еще больше, если бы не настоящие геройства ряда вратарей. Артем Ребров вытащил два неберущихся мяча в матче с «Мордовией»; Игорь Акинфеев оставил Погребняка без гола; настоящие чудеса в воротах творил голкипер «Анжи» Сергей Песьяков.

Символическая сборная

Все результаты 11-го тура РФПЛ:

«Урал» - «Крылья Советов» - 1:1 (видео)

«Мордовия» - «Спартак» - 0:1 (видео)

«Зенит» - «Ростов» - 3:0 (видео)

«Кубань» - «Анжи» - 1:1 (видео)

«Динамо» - ЦСКА – 0:2 (видео)

«Уфа» - «Краснодар» - 1:1 (видео)

«Терек» - «Рубин» - 2:1 (видео)

«Локомотив» - «Амкар» - 3:0 (видео)