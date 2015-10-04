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Халк - это мощно. Каким был 11-й тур РФПЛ

<p><em>О шокирующей мистике в матче «Динамо» - ЦСКА, неудержимом Халке и Садаеве, странном Фримпонге и разочаровывающем Погребняке – в обзоре тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч тура. «Динамо» - ЦСКА</strong></span></p> <p>6 лет. 72 месяца. 2205 дней. Столь угрожающее проклятье нависло над московским ЦСКА в противостояниях с «Динамо». За это время в рядах бело-голубых успели поработать Божович, Силкин, Петреску и Черчесов – и далеко не всегда успешно. Но каждый из них бесприкословно выполнял свою миссию в матчах с ЦСКА. В последний раз армейцы побеждали «Динамо», когда тех возглавлял Андрей Кобелев. И на возвращение нового-старого тренера суеверные болельщики красно-синих возлагали большие надежды.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8010494" width="720"></iframe></p> <p>Магия существует. Сторонники этой мысли могут смело брать в пример историю прошедшего матча. Весь первый тайм «Динамо» не слезало с ворот ЦСКА. Лидер чемпионата, команда-победитель смотрелась психологически задавленной. Форвард бело-голубых Павел Погребняк имел три потрясающих момента для взятия ворот, но каждый из них он легкомысленно губил. Устав жаться к своим воротам, во втором тайме ЦСКА попробовал сходить в атаку, и в первой же из них Алан Дзагоев <a href="https:///online/80995" target="_blank">удачно подал с угловог</a>о на Вернблума – 0:1. Тут-то армейцы вспомнили, кто лидер чемпионата, а кто совсем «зеленая» команда без турнирных задач. Вновь заработала связка Думбия – Муса, окончательно снявшая все вопросы о победителе матча – 0:2. С Кобелева начиналось это проклятье, Кобелевым оно и закончилось.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444377" target="_blank">«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Персона тура. Сергей Рыжиков</strong></span></p> <p>Нервозная обстановка, преследующая «Рубин» в течение всего сезона, начинает «ломать» даже самое надежное звено команды – вратаря. В 1-ом туре Рыжиков «пархал» на ленточке и едва не добыл для «Рубина» гостевую ничью с ЦСКА. В 11-ом Сергей боязливо сыграл на выходе и дал форварду «Терека» Зауру Садаеву сделать дубль. В дальнейшем Рыжиков два раза вытащит мертвые мячи, но именно его ошибка стала для «Рубина» роковой. 1:2, и призрак Курбана Бердыева над Казанью витает все отчетливее.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок тура. Халк</strong></span></p> <p>60 млн евро. Сумма, которая была заплачена за Халка три года назад. Сумма, до сих пор нервно будоражащая общественность. Сумма, которую бразилец полностью оправдывает. На старте сезона, когда «Зенит» понесло в шторм, а безвыигрышные серии порой достигают угрожающих отметок, Халк взял на себя роль лидера. Три голевых паса бразильца принесли питерцам уверенную победу над «Ростовом» - 3:0. Только в трех матчах этого сезона Халк не отмечался голом или результативным пасом! Мощная заявка на звание лучшего игрока чемпионата.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8008919" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скандал тура. Эммануэль Фримпонг</strong></span></p> <p>Ответственность. Ключевое слово при исполнении своих прямых обязанностей. Слово, напрочь отсутствующее в лексиконе Эммануэля Фримпонга. Хавбек «Уфы» в перерыве матча выпросил у Игоря Колыванова выход на поле во втором тайме, чтобы в течение десяти минут получить два предупреждения. Наставник башкирцев явно жалеет о том, что повелся на уговоры Фримпонга. «Дело в том, что одну из карточек Эммануэль получил за разговоры. Понятное дело, за такое надо наказывать. Неясно, почему человек, который просится выйти, чтобы помочь команде, так себя ведет», - недоумевал после матча Колыванов. Для Фримпонга это удаление стало уже вторым в сезоне. В игре со «Спартаком» экс-хавбек «Арсенала» нарвался на красную карточку спустя полчаса после старта поединка.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443984768_Паш.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование тура. Павел Погребняк</strong></span></p> <p>«Да уж… Не таким я представлял себе свой дебют», - досадовал Погребняк после матча с «Краснодаром». Тогда он с трех метров попал в штангу ворот «быков». Спустя месяц промахи Павла начинают приобретать угрожающий масштаб. В первом тайме матча с ЦСКА форвард «Динамо» обыграл Игоря Акинфеева, но под острым углом не сумел попасть даже в перекладину. Сразу после гола Дзагоева Погребняк обязан был сравнивать счет, но его удар с близкого расстояния парировал Акинфеев. Не забиваешь ты – забивают тебе. 0:2, и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев вместо поздравительных речей вынужден был тщательно подбирать слова оправдания.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444373" target="_blank">«Динамо» - ЦСКА. Фоторепортаж</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Открытие тура. Заур Садаев</strong></span></p> <p>Форвард «Терека» вместе со своей командой творит чудеса. Грозненцы за весь чемпионат проиграли только одну встречу, а сам Заур в последних пяти матчах забил пять голов! В матче с «Рубином» мяч и Садаев словно искали друг друга: в первом случае снаряд отскочил к форварду от штанги, во втором – ускользнул от рук Рыжикова и приземлился послушно на ногу Зауру. Форвард «Терека» оформляет дубль и уже поглядывает в сторону сборной России.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8010809" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результативность тура. 18 голов</strong></span></p> <p>На выходных прогремело сообщение о крайне серьезном недовольстве руководство армавирского «Торпедо» работой Валерия Карпина. Но болельщики на это не обратили должного внимания, ведь очередной тур РФПЛ получился зрелищным и результативным. Голов могло быть еще больше, если бы не настоящие геройства ряда вратарей. Артем Ребров вытащил два неберущихся мяча в матче с «Мордовией»; Игорь Акинфеев оставил Погребняка без гола; настоящие чудеса в воротах творил голкипер «Анжи» Сергей Песьяков.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1443985220_Схемка.jpg" style="height:554px; width:350px" /></strong></span></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Все результаты 11-го тура РФПЛ:</span></strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80999" target="_blank">«Урал» - «Крылья Советов»</a> - 1:1 (<a href="https:///video/279" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80997" target="_blank">«Мордовия» - «Спартак»</a> - 0:1 (<a href="https:///video/282" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80994" target="_blank">«Зенит» - «Ростов»</a> - 3:0 (<a href="https:///video/286" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80996" target="_blank">«Кубань» - «Анжи»</a> - 1:1 (<a href="https:///video/289" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80995" target="_blank">«Динамо» - ЦСКА</a> – 0:2 (<a href="https:///video/294" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81001" target="_blank">«Уфа» - «Краснодар»</a> - 1:1</strong> <strong>(<a href="https:///video/295" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81000" target="_blank">«Терек» - «Рубин»</a> - 2:1 (<a href="https:///video/296" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80998" target="_blank">«Локомотив» - «Амкар»</a> - 3:0</strong> <strong>(<a href="https:///video/299" target="_blank">видео</a>)</strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Динамо ЦСКА Ахмат Рыжиков Сергей Погребняк Павел Садаев Заур Халк Фримпонг Эммануэль
Комментарии (9)
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Tushok
1443998185
кто это пишет? был на стаде 1й гол забил вернблум с углового , 2й мусса. при чем тут дзагоев?????????
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john31rus
1444025459
Сергей Ребров :))) Кто нибудь статьи перед публикацией на наличие элементарных ошибок вообще проверяет? Soccer.ru рулил
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Измайловский Кочегар
1444039339
> Разочарование тура. Павел Погребняк А это разочарование вообще когда-нибудь в ворота попадало? То есть не чтоб случайно залетело, а так чтоб регулярно забивать?
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Старый Пью
1444052225
Хульк прекрасную форму набрал. До 4 ноября не растерял бы - и потом можно до февраля отдохнуть :)
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starche
1444160017
Нормальная сборная.
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legends
1444166124
У автора проблемы с русским языком - цитирую: "Динамо" не слезало с ворот ЦСКА. Ха! Бык с коровы не слезал - это понятно, а что там делало Динамо - не ясно....
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Doctor Klyde
1444168014
А Шатов? Сколько проделал и не включили. Зеня не очень то чисто победил с разгромом, счёт явно не по игре, жаль видеонарезка не включает попадание в руку и офсайд липовый.
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