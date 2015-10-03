Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 11-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Михаил Ботвинник.</em></p> <p><a href="https:///online/80999" target="_blank"><strong>«Урал» - «Крылья Советов» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Мне нравится, как играют «Крылья». У них есть своя определенная философия игры, и явно видно, что от футболистов хочет главный тренер. Но «Урал» тоже боевитый коллектив, будет бороться до конца.</p> <p><strong>Михаил Ботвинник</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. «Урал» расцвел под руководством Виктора Скрипченко, выиграв трижды подряд (и это не считая кубковой игры) и оказавшись на шестом месте. Расположившиеся по соседству «Крылья» довольно солидно смотрятся в этом сезоне, что сюрпризом ни для кого не стало. Поставлю на результативную ничью.</p> <p><a href="https:///online/80997" target="_blank"><strong>«Мордовия» - «Спартак» - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:3.</em> Думаю, что после этой встречи в Саранске задумаются о смене рулевого. Не буду удивлен, что в «Мордовии» вернутся к кандидатуре Юрия Семина.</p> <p><strong>М.Б.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. «Мордовия» угодила в пике, и первый тайм против ЦСКА похож на исключение, подтверждающее тенденцию. «Спартак», как всегда, бросает то в жар, то в холод, но в Саранске красно-белые свои очки возьмут. Отсутствие Зе Луиша должен компенсировать вернувшийся в строй Юра Мовсисян.</p> <p><a href="https:///online/80994" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Ростов» - 3:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Ростов» будет упираться до последнего, но в пользу сине-бело-голубых сыграет фактор своего поля, плюс эмоциональный фон после игры Лиги чемпионов. Кроме того, мне кажется, что Михаил Кержаков заслужил право быть первым номером «Зенита» в этой встрече, и он проведет ее «насухо».</p> <p><strong>М.Б.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Плотный график «Зенита» и проблемы в обороне намекают на то, что «Ростову» по зубам уехать из Петербурга с хорошим результатом. Команда Бердыева – идеальный кандидат для того, чтобы безвыигрышная серия сине-бело-голубых в домашних матчах чемпионата продолжилась.</p> <p><a href="https:///online/80996" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Анжи» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong><em> Прогноз: 1:1.</em> Обе команды оказались в не слишком удачном положении, поэтому тут наиболее справедливым исходом будет ничья.</p> <p><strong>М.Б.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Обе команды в кризисе, но «Кубань» со своим подбором игроков дома должна победить «Анжи». Фактор смены тренера может сыграть на руку махачкалинцам, но может оказаться и обоюдоострым оружием.</p> <p><a href="https:///online/80995" target="_blank"><strong>«Динамо» - ЦСКА - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Армейцы много сил оставили в Лиге чемпионов, добыв первые очки в текущем розыгрыше турнира. «Динамо» же во многом непредсказуемая команда, в которой много талантливой молодежи. Думаю, что противостояние завершится в ничью.</p> <p><strong>М.Б.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. Классическое московское дерби останется за армейцами. Несмотря на плотный график, в чемпионате команда похожа на грузовик, сметающий всех на своем пути. А вот молодежи «Динамо» еще есть чему поучиться, и эта игра – отличный шанс.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443707121_57476.jpg" style="height:453px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/81000" target="_blank"><strong>«Терек» - «Рубин» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Грозненцы неплохо выглядят сейчас, а вот в стане их соперника пока ничего не ясно, в том числе и с кандидатурой главного тренера. Плюс сейчас клубу из Татарстана предстоит проверить на прочность «Бордо».</p> <p><strong>М.Б.</strong> <em>Прогноз: 0:0.</em> Обе команды играют слабее, чем от них ждали до начала сезона. Кардинальных перемен ждать не стоит, поэтому куда как вероятна очередная ничья в исполнении грозненцев.</p> <p><a href="https:///online/81001" target="_blank"><strong>«Уфа» - «Краснодар» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2.</em> «Краснодар» чуть получше соперника и должен будет брать очки. Но многое будет зависеть от того, как «быки» выступят в Лиге Европы, сколько потратят там сил. «Уфа» сыграет на родной арене, но вряд ли фактор поля ее спасет.</p> <p><strong>М.Б.</strong> <em>Прогноз: 0:1</em>. «Быки» не такой очевидный фаворит в этой паре, как в прошлом сезоне, но им пора приходить в себя, если их амбиции включают хотя бы попадание в Лигу Европы. «Уфа» мне весьма симпатична, но против «Краснодара» на очки рассчитывать не стоит.</p> <p><a href="https:///online/80998" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Амкар» - 3:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Красно-зеленые должны на классе выиграть у соперника. Подопечные Игоря Черевченко особо не транжирят очки в текущем сезоне, являясь главным кандидатом на попадание в еврокубки по итогам чемпионата.</p> <p><strong>М.Б.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. У «паровозов» будет достаточно времени на отдых после матча в Лиге Европы, поэтому с «Амкаром» главный преследователь ЦСКА должен разобраться довольно уверенно. Вряд ли в этом матче случится что-то неожиданное.</p> <p><u><strong>11-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 17:12</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 76:88</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/443459" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442674" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 9-й тур РФПЛ</strong></a></p>