«Скендербеу», «Бордо», «Габала»: тактика, составы, сильные и слабые стороны

Еврокубковая неделя продолжается матчами Лиги Европы, где три российских клуба могут поддержать удачные результаты «Зенита» и ЦСКА в Лиге чемпионов. «Бомбардир» знакомит своих читателей с соперниками «Локомотива», «Рубина» и «Краснодара».

«Скендербеу» (Албания)

Год основания: 1925

Прозвище: «Снежные волки»

Стадион: «Скендербеу Стадиум» (5 724), в еврокубках играют на «Эльбасан Арена» (13 000)

В Лиге Европы как: вылет из квалификации ЛЧ

Тренер: Мирел Йоса

Звезда: Питер Олаинка

Путь в группу

«Скендербеу» попал в групповой раунд Лиги Европы из раунда плей-офф Лиги чемпионов, где уступил чемпиону Хорватии – загребскому «Динамо». Благодаря реформе Мишеля Платини и так называемому «Пути чемпионов» появились такие пары в решающей квалификации ЛЧ. И у чемпиона Албании был реальный шанс впервые сыграть в групповом раунде самого престижного еврокубка.

Перед встречей с «Динамо» албанцы уверенно разобрались с чемпионом Северной Ирландии «Крузейдерс» и лучшей командой Молдовы «Милсами». А вот на то, чтобы пройти соседей-хорватов, силенок не хватило – «Скендербеу» повел в счете в домашнем матче, но дважды пропустил после перерыва, а затем крупно проиграл в Загребе.

Текущая форма

На что команда способна сейчас, сложно сказать, так как уровень чемпионата Албании она давно уже переросла, обыгрывая там всех подряд, и оценивать ее готовность к матчу с «Локо» стоит по матчам еврокубков. С «Бешикташем» на «Эльбасан Арене», где «Скендербеу» вынужденно проводит еврокубковые матчи из-за неготовности собственного стадиона, албанцы минимально уступили, нанеся всего один удар в створ ворот.

Для «Скендербеу» вообще свойственно обходиться минимумом голевых моментов в еврокубках и становиться в глухую защиту даже дома. Но в этот раз команда Мирела Йосы пыталась сыграть активнее в атаке, судя по схеме 4-3-3, которую использовал албанский тренер, но не преуспела в этом желании.

Схема игры

Вообще же обычно «Скендербеу» использует схему 4-4-2 или 4-1-4-1 с Лилаем в качестве чистого разрушителя в центре поля. Предположим, что особых турнирных задач у команды Йосы в групповом раунде ЛЕ нет, потому она попытается сыграть в двух нападающих – тем более что раззабивался нигериец Олаинка, а ветерана Салихи убирать из основы Йоса также вряд ли захочет.

Главная звезда: Петер Олаинка

Выделить кого-то в составе «Скендербеу» сложно, так как здесь сплошь и рядом собраны игроки малоизвестные, но мы хотя бы отметим самого перспективного – 19-летнего нигерийского нападающего Олаинку. В Албании он с января 2012 года, но начинал играть в клубе «Былис», где по слухам привлек внимание «Порту», предлагавшего за Питера полмиллиона евро. Тем не менее что-то там с трансфером в Португалию не выгорело, и Олаинка на сезон перебрался в не признанную УЕФА Лигу Северного Кипра, так как появились сложности в отношениях с «Былисом», не желавшим расторгать контракт нападающего. В конце концов, все проблемы на местном уровне решил лидер албанского футбола «Скендербеу», и Олаинка вернулся в большой футбол, забив в этом сезоне уже 4 гола, в том числе один – в ворота бывшего клуба «Былиса».

Текстовый онлайн матча "Локомотив" - "Скендербеу"

«Бордо» (Франция)

Год основания: 1881

Прозвище: «Жирондинцы»

Стадион: «Нуве Стад де Бордо» (42 115)

В Лиге Европы как: 6-е место чемпионата Франции

Тренер: Вилли Саньоль

Звезда: Диего Ролан

Путь в группу

Для «Бордо» путь в групповой раунд Лиги Европы оказался достаточно сложным. После того как удалось без особых проблем пройти АЕК из Ларнаки, в последней квалификации перед группой на пути жирондинцев встретился алма-атинский «Кайрат» с Анатолием Тимощуком. Во Франции команда из Казахстана проиграла лишь минимально, пропустив на 27-й минуте от Хазри, а вот дома принялась активно отыгрывать фору.

Уже на первой минуте счет по сумме двух матчей сравнялся, когда казахи создали условия для автогола Гильбера, а в середине второго тайма Исламбек Куат забил второй гол, который уже выводил «Кайрат» в групповой раунд. Увы, для казахской команды, но играя до этого момента первым номером, она решила сыграть по счету и сохранить устраивающий результат, не преуспев в этом. Энцо Кривелли спас «Бордо», забив тот самый выездной гол, который и обеспечил преимущество французам при равном счете по сумме двух матчей.

Текущая форма

Тогда «Бордо» был не в лучшей форме в самом начале сезона, а сейчас потихоньку набирает обороты, демонстрируя результаты разной полярности. В сентябре жирондинцы смогли сыграть вничью на поле «ПСЖ», обыграть 3:1 «Лион» и проиграть 1:6 «Ницце», что говорит об их нестабильности.

В первом туре Лиги Европы «Бордо» играл дома с «Ливерпулем» и выглядел в том матче очень неплохо. По ходу встречи отыгрываться пришлось французам, но на самом деле гости были довольны ничейным результатом, установившимся после гола Жюсси, так как «Бордо» владел тотальным преимуществом в том поединке и обязан был побеждать.

Схема игры

Чаще всего Вилли Саньоль использует схему 4-2-3-1, хотя были случаи в нынешнем чемпионате Франции (к примеру – с «Тулузой»), когда он играл в трех центральных защитников. Главный тренер жирондинцев – поклонник ротации, потому достаточно сложно предугадать, какой именно состав он выставит против «Рубина». В особенности в линии атаки он постоянно меняет сочетания игроков, так как присутствуют проблемы с результативностью.

Так, в нападении может выйти Энцо Кривелли или же швед Телин, а то и Хазри, который универсален настолько, что закроет любую позицию в атаке и полузащите. Справа может появиться Туре или ветеран команды Плашил, а в центре обороны имеет постоянное место в основе лишь Паллуа, а Пабло и Ямбере играют по очереди.

Главная звезда: Диего Ролан

Уругвайский нападающий Диего Ролан пока что не забил ни одного гола в нынешнем сезоне, но именно он был лучшим бомбардиром команды в минувшем чемпионате. Вилли Саньоль очень надеется, что Ролан вернет себе бомбардирское чутье и снова станет стабильно забивать. Диего – подвижный и быстрый форвард небольшого роста, который хорош как на острие атаки, так и в подыгрыше, что делает перспективной его связку с более мощным Энцо Кривелли – воспитанником академии «Бордо» и восходящей звездой жирондинцев и сборной Франции.

Текстовый онлайн матча "Рубин" - "Бордо"

«Габала» (Азербайджан)

Год основания: 2005

Прозвище: «Радары»

Стадион: «Габала Сити» (2 000), в еврокубках играют на «Бакселл Арена» в Баку (7500)

В Лиге Европы как: 3-е место чемпионата Азербайджана

Тренер: Роман Григорчук (Украина)

Звезда: Алексей Гай

Путь в группу

«Габала» начинала отбор с первого раунда и сразу же получила достаточно серьезного для такой стадии соперника – тбилисское «Динамо». По устоявшейся для команды Романа Григорчука традиции, «Габала» решает все вопросы дома, а вот на выезде часто играет неудачно. В Тбилиси азербайджанцы проиграли 1:2, но в Баку вырвали победу на последних минутах благодаря удалению Тотадзе и голам Маммадова и Антонова.

С сербскими «Чукаричками» все было не так драматично, но по тому же сценарию – минимальное поражение на выезде (на сей раз – 0:1) и победа дома 2:0 с дублем Сергея Зенева. Сербы могли в концовке забить вводивший их в следующий раунд «выездной» гол, но «Габале» снова повезло, и вышедший один на один Стойликович упустил убойный момент на последних минутах.

Дальше больше – в матче с «Аполлоном» на Кипре «Габале» помог избежать поражения весьма спорный пенальти, назначенный в компенсированное время украинским арбитром Бойко. Напоминать об украинской диаспоре в «Габале», думается, не стоит – вратарь Безотосный, защитник Вернидуб, полузащитники Гай и Флореску, нападающие Зенев и Антонов и главный тренер Роман Григорчук хорошо знакомы Бойко по чемпионату Украины.

После повторного матча с «Габалой» команду ждал другой, куда более неприятный и дурно пахнущий скандал. Автор решающего гола с пенальти (на сей раз стопроцентного) Джавид Гусейнов решил отпраздновать победу с турецким флагом («Аполлон» – представитель греческого Кипра) за что был раскритикован журналистом Алиевым в Facebook. На следующий день после угроз со стороны Гусейнова журналиста избили его товарищи. Алиев скончался в больнице, а сам Гусейнов был арестован вместе с участниками избиения.

Конечно же, Гусейнов был отчислен из команды и сейчас пребывает под следствием, а «Габала» собралась на решающий бой с «Панатинаикосом» и смогла пройти уже по-настоящему греческую команду со славной историей, но достаточно невзрачным состоянием дел в современности. На сей раз «Габала» прошла соперника за счет ничьей 2:2 на выезде и героической ничьей 0:0 дома.

Текущая форма

«Габала» находится в неплохой форме – как всегда мало пропускает, сыграв три «сухих» матча кряду, в том числе и первый поединок группового раунда ЛЕ с ПАОКом (снова греки!), и занимая третье место в чемпионате. Хорошую форму набрал Алексей Гай, забивавший в двух последних матчах чемпионата, а кроме того – выходит на первые роли автор дубля в матче с «Панатинаикосом» бразилец Додо, который ранее отличался скромной результативностью.

Схема игры

У Романа Григорчука есть два состава – один под Лигу Европы, а другой – для чемпионата, с гораздо меньшим количеством легионеров, чтобы немного снизить градус практически постоянной критики малого использования азербайджанских игроков в команде. Базовая схема – 4-2-3-1, но возможны варианты и с 4-5-1, 4-1-4-1, так как Григорчук готовится к каждому сопернику индивидуально. Но на выезде в Европе он использует 4-2-3-1 практически повсеместно.

Главная звезда: Алексей Гай

Как бы не возмущались азербайджанские СМИ засильем легионеров в команде, без «украинского легиона» Григорчука «Габала» не смогла бы показывать столь достойные результаты в Европе. Антонов, Вернидуб, Безотосный – это те игроки, которые вместе с Романом Григорчуком совсем недавно были успешны в ЛЕ в «Черноморце», обладают большим еврокубковым опытом и прекрасно понимают задумки тренера.

Ну а главным помощником тренера является опытнейший Алексей Гай – бывший капитан «Черноморца» и воспитанник академии «Шахтера», поигравший в групповом раунде Лиги чемпионов, в сборной Украины и пока что не растерявший своих лучших качеств. Гай руководит игрой «Габалы» – выполняет стандарты, раздает голевые передачи, после случившегося с Гусейновым бьет пенальти, часто забивает с игры. Может быть, физические кондиции ветерана и оставляют желать лучшего, чем и объясняется то, что он часто проводит на поле 70-75 минут, но все же без его мастерства и опыта «Габала» не способна показывать достойную игру.

Текстовый онлайн матча "Краснодар" - "Габала"