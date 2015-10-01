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  • «Скендербеу», «Бордо», «Габала»: тактика, составы, сильные и слабые стороны

«Скендербеу», «Бордо», «Габала»: тактика, составы, сильные и слабые стороны

<p><em>Еврокубковая неделя продолжается матчами Лиги Европы, где три российских клуба могут поддержать удачные результаты «Зенита» и ЦСКА в Лиге чемпионов. «Бомбардир» знакомит своих читателей с соперниками «Локомотива», «Рубина» и «Краснодара».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Скендербеу» (Албания)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1925</p> <p><strong>Прозвище:</strong> «Снежные волки»</p> <p><strong>Стадион:</strong> «Скендербеу Стадиум» (5 724), в еврокубках играют на «Эльбасан Арена» (13 000)</p> <p><strong>В Лиге Европы как:</strong> вылет из квалификации ЛЧ</p> <p><strong>Тренер:</strong> Мирел Йоса</p> <p><strong>Звезда:</strong> Питер Олаинка</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Путь в группу</strong></span></p> <p>«Скендербеу» попал в групповой раунд Лиги Европы из раунда плей-офф Лиги чемпионов, где уступил чемпиону Хорватии – загребскому «Динамо». Благодаря реформе Мишеля Платини и так называемому «Пути чемпионов» появились такие пары в решающей квалификации ЛЧ. И у чемпиона Албании был реальный шанс впервые сыграть в групповом раунде самого престижного еврокубка.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443700036_2286138_w2.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p>Перед встречей с «Динамо» албанцы уверенно разобрались с чемпионом Северной Ирландии «Крузейдерс» и лучшей командой Молдовы «Милсами». А вот на то, чтобы пройти соседей-хорватов, силенок не хватило – «Скендербеу» повел в счете в домашнем матче, но дважды пропустил после перерыва, а затем крупно проиграл в Загребе.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>На что команда способна сейчас, сложно сказать, так как уровень чемпионата Албании она давно уже переросла, обыгрывая там всех подряд, и оценивать ее готовность к матчу с «Локо» стоит по матчам еврокубков. С «Бешикташем» на «Эльбасан Арене», где <a href="https:///teams/sh5" target="_blank">«Скендербеу»</a> вынужденно проводит еврокубковые матчи из-за неготовности собственного стадиона, албанцы минимально уступили, нанеся всего один удар в створ ворот.</p> <p>Для «Скендербеу» вообще свойственно обходиться минимумом голевых моментов в еврокубках и становиться в глухую защиту даже дома. Но в этот раз команда Мирела Йосы пыталась сыграть активнее в атаке, судя по схеме 4-3-3, которую использовал албанский тренер, но не преуспела в этом желании.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Схема игры</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1443700130_Schkenderbeu.jpg" style="height:441px; width:337px" /></strong></span></p> <p>Вообще же обычно «Скендербеу» использует схему 4-4-2 или 4-1-4-1 с Лилаем в качестве чистого разрушителя в центре поля. Предположим, что особых турнирных задач у команды Йосы в групповом раунде ЛЕ нет, потому она попытается сыграть в двух нападающих – тем более что раззабивался нигериец Олаинка, а ветерана Салихи убирать из основы Йоса также вряд ли захочет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443705473_largea_olaynka-658x3701440401543.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Главная звезда: Петер Олаинка</strong></span></p> <p>Выделить кого-то в составе «Скендербеу» сложно, так как здесь сплошь и рядом собраны игроки малоизвестные, но мы хотя бы отметим самого перспективного – 19-летнего нигерийского нападающего Олаинку. В Албании он с января 2012 года, но начинал играть в клубе «Былис», где по слухам привлек внимание «Порту», предлагавшего за Питера полмиллиона евро. Тем не менее что-то там с трансфером в Португалию не выгорело, и Олаинка на сезон перебрался в не признанную УЕФА Лигу Северного Кипра, так как появились сложности в отношениях с «Былисом», не желавшим расторгать контракт нападающего. В конце концов, все проблемы на местном уровне решил лидер албанского футбола «Скендербеу», и Олаинка вернулся в большой футбол, забив в этом сезоне уже 4 гола, в том числе один – в ворота бывшего клуба «Былиса».</p> <p><strong><strong><a href="https:///online/87097" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Локомотив" - "Скендербеу"</a></strong></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443702720_20150926_zaf_p34_271.jpg" style="height:450px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Бордо» (Франция)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1881</p> <p><strong>Прозвище:</strong> «Жирондинцы»</p> <p><strong>Стадион:</strong> «Нуве Стад де Бордо» (42 115)</p> <p><strong>В Лиге Европы как:</strong> 6-е место чемпионата Франции</p> <p><strong>Тренер:</strong> Вилли Саньоль</p> <p><strong>Звезда:</strong> Диего Ролан</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Путь в группу</strong></span></p> <p>Для «Бордо» путь в групповой раунд Лиги Европы оказался достаточно сложным. После того как удалось без особых проблем пройти АЕК из Ларнаки, в последней квалификации перед группой на пути жирондинцев встретился алма-атинский «Кайрат» с Анатолием Тимощуком. Во Франции команда из Казахстана проиграла лишь минимально, пропустив на 27-й минуте от Хазри, а вот дома принялась активно отыгрывать фору.</p> <p>Уже на первой минуте счет по сумме двух матчей сравнялся, когда казахи создали условия для автогола Гильбера, а в середине второго тайма Исламбек Куат забил второй гол, который уже выводил «Кайрат» в групповой раунд. Увы, для казахской команды, но играя до этого момента первым номером, она решила сыграть по счету и сохранить устраивающий результат, не преуспев в этом. Энцо Кривелли спас «Бордо», забив тот самый выездной гол, который и обеспечил преимущество французам при равном счете по сумме двух матчей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443702760_20150926_zaf_p34_286.jpg" style="height:464px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>Тогда <a href="https:///teams/bor" target="_blank">«Бордо»</a> был не в лучшей форме в самом начале сезона, а сейчас потихоньку набирает обороты, демонстрируя результаты разной полярности. В сентябре жирондинцы смогли сыграть вничью на поле «ПСЖ», обыграть 3:1 «Лион» и проиграть 1:6 «Ницце», что говорит об их нестабильности.</p> <p>В первом туре Лиги Европы «Бордо» играл дома с «Ливерпулем» и выглядел в том матче очень неплохо. По ходу встречи отыгрываться пришлось французам, но на самом деле гости были довольны ничейным результатом, установившимся после гола Жюсси, так как «Бордо» владел тотальным преимуществом в том поединке и обязан был побеждать.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Схема игры</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1443700410_Bordo.jpg" style="height:429px; width:337px" /></strong></span></p> <p>Чаще всего Вилли Саньоль использует схему 4-2-3-1, хотя были случаи в нынешнем чемпионате Франции (к примеру – с «Тулузой»), когда он играл в трех центральных защитников. Главный тренер жирондинцев – поклонник ротации, потому достаточно сложно предугадать, какой именно состав он выставит против «Рубина». В особенности в линии атаки он постоянно меняет сочетания игроков, так как присутствуют проблемы с результативностью.</p> <p>Так, в нападении может выйти Энцо Кривелли или же швед Телин, а то и Хазри, который универсален настолько, что закроет любую позицию в атаке и полузащите. Справа может появиться Туре или ветеран команды Плашил, а в центре обороны имеет постоянное место в основе лишь Паллуа, а Пабло и Ямбере играют по очереди.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443702779_20150911_zaf_p34_722.jpg" style="height:450px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Главная звезда: Диего Ролан</span></strong></p> <p>Уругвайский нападающий Диего Ролан пока что не забил ни одного гола в нынешнем сезоне, но именно он был лучшим бомбардиром команды в минувшем чемпионате. Вилли Саньоль очень надеется, что Ролан вернет себе бомбардирское чутье и снова станет стабильно забивать. Диего – подвижный и быстрый форвард небольшого роста, который хорош как на острие атаки, так и в подыгрыше, что делает перспективной его связку с более мощным Энцо Кривелли – воспитанником академии «Бордо» и восходящей звездой жирондинцев и сборной Франции.</p> <p><strong><strong><a href="https:///online/87112" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Рубин" - "Бордо"</a></strong></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443706094_11951908_976895642353139_4785067766735342130_n.jpg" style="height:468px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Габала» (Азербайджан)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 2005</p> <p><strong>Прозвище:</strong> «Радары»</p> <p><strong>Стадион:</strong> «Габала Сити» (2 000), в еврокубках играют на «Бакселл Арена» в Баку (7500)</p> <p><strong>В Лиге Европы как:</strong> 3-е место чемпионата Азербайджана</p> <p><strong>Тренер:</strong> Роман Григорчук (Украина)</p> <p><strong>Звезда:</strong> Алексей Гай</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Путь в группу</strong></span></p> <p>«Габала» начинала отбор с первого раунда и сразу же получила достаточно серьезного для такой стадии соперника – тбилисское «Динамо». По устоявшейся для команды Романа Григорчука традиции, «Габала» решает все вопросы дома, а вот на выезде часто играет неудачно. В Тбилиси азербайджанцы проиграли 1:2, но в Баку вырвали победу на последних минутах благодаря удалению Тотадзе и голам Маммадова и Антонова.</p> <p>С сербскими «Чукаричками» все было не так драматично, но по тому же сценарию – минимальное поражение на выезде (на сей раз – 0:1) и победа дома 2:0 с дублем Сергея Зенева. Сербы могли в концовке забить вводивший их в следующий раунд «выездной» гол, но <a href="https:///teams/qbl" target="_blank">«Габале»</a> снова повезло, и вышедший один на один Стойликович упустил убойный момент на последних минутах.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443705939_12043146_988768507832519_1720755245376658768_n.jpg" style="height:486px; width:720px" /></p> <p>Дальше больше – в матче с «Аполлоном» на Кипре «Габале» помог избежать поражения весьма спорный пенальти, назначенный в компенсированное время украинским арбитром Бойко. Напоминать об украинской диаспоре в «Габале», думается, не стоит – вратарь Безотосный, защитник Вернидуб, полузащитники Гай и Флореску, нападающие Зенев и Антонов и главный тренер Роман Григорчук хорошо знакомы Бойко по чемпионату Украины.</p> <p>После повторного матча с «Габалой» команду ждал другой, куда более неприятный и дурно пахнущий скандал. Автор решающего гола с пенальти (на сей раз стопроцентного) Джавид Гусейнов решил отпраздновать победу с турецким флагом («Аполлон» – представитель греческого Кипра) за что был раскритикован журналистом Алиевым в Facebook. На следующий день после угроз со стороны Гусейнова журналиста избили его товарищи. Алиев скончался в больнице, а сам Гусейнов был арестован вместе с участниками избиения.</p> <p>Конечно же, Гусейнов был отчислен из команды и сейчас пребывает под следствием, а «Габала» собралась на решающий бой с «Панатинаикосом» и смогла пройти уже по-настоящему греческую команду со славной историей, но достаточно невзрачным состоянием дел в современности. На сей раз «Габала» прошла соперника за счет ничьей 2:2 на выезде и героической ничьей 0:0 дома.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>«Габала» находится в неплохой форме – как всегда мало пропускает, сыграв три «сухих» матча кряду, в том числе и первый поединок группового раунда ЛЕ с ПАОКом (снова греки!), и занимая третье место в чемпионате. Хорошую форму набрал Алексей Гай, забивавший в двух последних матчах чемпионата, а кроме того – выходит на первые роли автор дубля в матче с «Панатинаикосом» бразилец Додо, который ранее отличался скромной результативностью.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Схема игры</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1443703339_Gabala.jpg" style="height:439px; width:341px" /></strong></span></p> <p>У Романа Григорчука есть два состава – один под Лигу Европы, а другой – для чемпионата, с гораздо меньшим количеством легионеров, чтобы немного снизить градус практически постоянной критики малого использования азербайджанских игроков в команде. Базовая схема – 4-2-3-1, но возможны варианты и с 4-5-1, 4-1-4-1, так как Григорчук готовится к каждому сопернику индивидуально. Но на выезде в Европе он использует 4-2-3-1 практически повсеместно.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Главная звезда: Алексей Гай</strong></span></p> <p>Как бы не возмущались азербайджанские СМИ засильем легионеров в команде, без «украинского легиона» Григорчука «Габала» не смогла бы показывать столь достойные результаты в Европе. Антонов, Вернидуб, Безотосный – это те игроки, которые вместе с Романом Григорчуком совсем недавно были успешны в ЛЕ в «Черноморце», обладают большим еврокубковым опытом и прекрасно понимают задумки тренера.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443705822_12002326_988768837832486_5550744571612604556_n.jpg" style="height:466px; width:720px" /></p> <p>Ну а главным помощником тренера является опытнейший Алексей Гай – бывший капитан «Черноморца» и воспитанник академии «Шахтера», поигравший в групповом раунде Лиги чемпионов, в сборной Украины и пока что не растерявший своих лучших качеств. Гай руководит игрой «Габалы» – выполняет стандарты, раздает голевые передачи, после случившегося с Гусейновым бьет пенальти, часто забивает с игры. Может быть, физические кондиции ветерана и оставляют желать лучшего, чем и объясняется то, что он часто проводит на поле 70-75 минут, но все же без его мастерства и опыта «Габала» не способна показывать достойную игру.</p> <p><a href="https:///online/87107" target="_blank"><strong><strong>Текстовый онлайн матча "Краснодар" - "Габала"</strong></strong></a></p>

Лига Европы Лига Европы Скендербеу Габала Бордо Плашил Ярослав Гай Алексей Хазри Вахби Ролан Диего Олаинка Петер Саньоль Вилли
Комментарии (8)
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dante_voorhees
1443715685
Удачи Габала
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westerose
1443716629
Всех рвать должны
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hayasik
1443730899
besit rubin i krasnodar
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hayasik
1443731047
kak oni bezotvetstvenno igraut
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hayasik
1443731096
rubin voobshe zabit ne mojet
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AZERBAYCAN..
1443800212
габала на сри на краснодар здеся.
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