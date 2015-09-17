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  • «Боруссия», «Сьон», «Спортинг»: против кого сегодня будут биться наши клубы в Лиге Европы

«Боруссия», «Сьон», «Спортинг»: против кого сегодня будут биться наши клубы в Лиге Европы

<p><em>После разудалых баталий в Лиге чемпионов сегодня стартует групповой этап и в Лиге Европы, где сразу три российских клуба будут гостить у команд, с которыми «Бомбардир» готов познакомить своих читателей.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Боруссия" (Дортмунд, Германия)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1909</p> <p><strong>Прозвище:</strong> Die Schwarzgelben ("Желто-черные")</p> <p><strong>Стадион:</strong> "Сигнал Идуна Парк" (81 359)</p> <p><strong>В Лиге Европы как:</strong> 7-е место чемпионата Германии</p> <p><strong>Тренер:</strong> Томас Тухель</p> <p><strong>Звезда:</strong> Генрих Мхитарян</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Путь в группу</strong></span></p> <p>"Боруссия", как команда, которая попала в Лигу Европы с седьмого места чемпионата Германии, ввиду того, что кубок страны выиграл играющий в ЛЧ "Вольфсбург", начинала квалификационный отбор еще в июле.</p> <p>Первым соперником команды Тухеля стал австрийский "Вольфсбергер". В гостевом матче, который открывал сезон для "Боруссии", немцы одержали неубедительную победу 1:0 со спорным голом Хофманна. Но на "Сигнал Идуне" при 65-тысячной поддержке трибун австрийцы были поставлены на колени Генрихом Мхитаряном, чей вклад в итоговую победу (5:0) был наиболее весомым – хет-трик и голевая передача.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442487834_Боруссия.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Чтобы как-то развлечь собственных болельщиков в первом матче со следующим соперником, норвежским "Оддом", "Боруссия" проспала полчаса, пропустив три гола.  Но чересчур волноваться не стоило – последний акт этого яркого спектакля был за "желто-черными". Трио Мхитарян-Обамеянг-Кагава разошлось не на шутку. И после шквала ударов на ворота молодого голкипера норвежцев Россбаха счет стал 4:3 в пользу немцев.</p> <p>В Дортмунде "Боруссия" снова пропустила первой, чтобы затем забить семь мячей – на сей раз хет-триком отличился Марко Ройс, дубль был на счету Кагавы, а Генрих Мхитарян забил гол и отдал две результативных передачи.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>"Боруссия" находится в ужасающе великолепной форме на старте сезона. Возможно, именно по причине того, что вынуждена была рано открывать сезон в Лиге Европы. В чемпионате были разорваны на куски одноклубники из Менхенгладбаха, дебютант Бундеслиги "Ингольштадт", "Герта». Только "Ганноверу" в четвертом туре удалось сохранить интригу в матче с «Боруссией" хотя бы до середины второго тайма.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Схема игры</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442487887_Бор.jpg" style="width:350px" /></strong></span></p> <p>В большинстве матчей Томас Тухель пользуется схемой 4-2-3-1, но иногда может видоизменять ее.  В матче с "Гертой" он отодвинул Кагаву в центр поля, отправил Мхитаряна направо, а Ройса –налево, получив классические 4-3-3. Против "Ганновера" Тухель снова использовал японца чуть глубже, чем обычно, видоизменив схему на  4-3-2-1. Но практически всегда у него есть чистый разрушитель Вайгль, отвечающий за доставку мяча к штрафной соперника Гюндоган, и трио творческих полузащитников, которое можно составить из пятерки Мхитарян-Ройс-Кагава-Хофманн-Янузай практически в любом сочетании. Все атакующие футболисты универсальны – могут играть как в центре, так и на фланге, так что привязка их к конкретным игровым позициям условна.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442487909_Мики.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Главная звезда: Генрих Мхитарян</strong></span></p> <p>Выделить лучшего в составе "Боруссии" с ее-то подбором игроков в атаке сложно, но сейчас лидером команды можно назвать Генриха Мхитаряна. В текущем сезоне на его счету уже восемь голов и пять голевых передач во всех турнирах, но полезность Мхитаряна сложно измерить одним только статистическими показателями.</p> <p>Генрих прогрессирует с каждым сезоном, и сейчас он умеет на поле практически все – с "Оддом" даже головой забивал, хотя этот компонент игры никогда не был его коронкой. У Мхитаряна отличное видение поля, понимание игры, пас, точный удар со средней дистанции, голевое чутье – на данный момент его по праву можно назвать сильнейшим игроком на постсоветском пространстве.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/87068" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Боруссия Д" - "Краснодар"</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442488211_Сьон.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Сьон" (Швейцария)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1909</p> <p><strong>Стадион:</strong> "Турбийон" (14 500)</p> <p><strong>В Лиге Европы как:</strong> обладатель Кубка Швейцарии</p> <p><strong>Тренер:</strong> Дидье Толо</p> <p><strong>Звезда:</strong> Мусса Конате</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Путь в группу</strong></span></p> <p>"Сьон", как победитель Кубка Швейцарии, квалификацию не проходил. Есть большие  сомнения, что эта команда добралась бы до группового раунда Лиги Европы. Впрочем, "красно-белых" как раз и можно назвать кубковым бойцом.  В матчах на вылет они могли бы удивить всю Европу.</p> <p>А вот в группе неизвестно, чего ждать от этой команды. Но, учитывая историческую неудобность для российских клубов представителей страны сыров и банков, эта "темная лошадка" может попить крови у "Рубина", который и сам сейчас не блещет.</p> <p>Заслуживает уважения то, как "Сьон" разделал в финале Кубка Швейцарии чемпиона страны "Базель" – 3:0 с голами Конате, Эдимилсона и Карлитоса уже к 60-й минуте матча.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442488082_сьон.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>В какой форме команда находится сейчас? Стоит сказать, что в достаточно неплохой. После восьми туров "Сьон" занимает в национальном чемпионате третье место в 14-ю очками. Но отрыв "Базеля" таков, что "красно-белым" остается только мечтать о том, что удастся удержать призовое место. Чемпион в Швейцарии известен в последние годы заранее.</p> <p>В последнем туре с аутсайдером "Лугано" пришлось помучаться – прорвало "Сьон" только после удаления итальянца Урбано и пенальти, реализованного Салатичем. Уставшие гости рассыпались на последних минутах и свеженькие Эдимилсон и Муджанги Биа, вышедшие на замену в концовке, довели счет до разгромных 3:0. Вот чего стоит опасаться у "Сьона" – у Дидье Толо есть игроки, способные усилить игру по ходу матча. Кроме названных авторов голов в матче с "Лугано", это также чех Земан и игрок сборной Венесуэлы Сичеро.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Схема игры</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442488043_Сьорн.jpg" style="width:350px" /></strong></span></p> <p>"Сьон" играет по схеме 4-2-3-1 с достаточно стабильным составом, где универсальностью отличаются лишь атакующие полузащитники и защитник Зверотич, который может сыграть на любом из флангов или в центре обороны.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Главная звезда: Мусса Конате</strong></span></p> <p>Но главная звезда "Сьона" это все же хорошо нам знакомый  22-летний сенегальский форвард Мусса Конате. Это тот самый Конате, который пытался закрепиться в "Краснодаре", но не стал там основным игроком и перебрался сначала в "Дженоа" на правах аренды, а потом и в "Сьон". Скаутов "Краснодара" он впечатлил на летних ОИ-2012, где забил 5 голов за сборную Сенегала. Но оказалось, что хорош Конате был только в сборной.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442488010_Конате.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Впрочем, в "Сьоне" сенегалец нашел себя и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды с 16-ю мячами. Быстрый, пластичный игрок с приличной техникой считается будущим сборной Сенегала и в скором времени вполне может снова попытаться пойти на повышение. Тот же "Базель", собирающий коллекцию лучших игроков чемпионата Швейцарии мог бы усилить линию нападения приобретением Конате.</p> <p>Из других игроков, игравших в чемпионате России, стоит выделить защитника Рето Циглера, игравшего за «Локомотив», а также голкипера Андриса Ванинса. Он одно время числился в составе несуществующего ныне ФК "Москва".</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/87076" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн матча "Сьон" - "Рубин" </strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442488680_Cпортинг.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Спортинг" (Лиссабон, Португалия)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1906</p> <p><strong>Прозвище:</strong> "Львы"</p> <p><strong>Стадион:</strong> "Жозе Алваладе" (50 095)</p> <p><strong>В Лиге Европы как:</strong> вылетевшая из квалификации ЛЧ команда</p> <p><strong>Тренер:</strong> Жорже Жезуш</p> <p><strong>Звезда:</strong> Ислам Слимани</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Путь в группу</strong></span></p> <p>Меньше всего нуждается в представлении лиссабонский "Спортинг". Еще совсем недавно эта команда играла в раунде плей-офф Лиги чемпионов с ЦСКА и была успешно бита армейцами. Именно в тех матчах и начался путь "Спортинга" в Лигу Европы, хоть мечтали "львы", конечно, совсем о другом групповом раунде.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>По матчам с ЦСКА мы видели, что команда у Жорже Жезуша хорошая – с отличной линией атаки и грозной парой нападающих Слимани-Гутиеррес, но достаточно уязвимой обороной. В принципе, ничего удивительного в этом нет – "Спортинг" в Португалии всегда выделялся тем, что делал ставку на атаку. Именно потому академия этой команды со стабильной продуктивностью производит на свет игроков атакующей направленности.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442488641_Спортинг.jpg" style="width:720px" /></p> <p>После противостояния с ЦСКА "Спортинг" сыграл в чемпионате два матча – с "Академикой" и "Риу Аве". Обе игры проходили в гостях, но это не помешало "львам" набрать шесть очков и укрепиться вместе с "Порту" на вершине турнирной таблицы. «Бенфика" отстает на один зачетный пункт.</p> <p>По традиции в каждом из матчей отличился Ислам Слимани. Интересно, что с "Академикой" Адриен Силва не реализовал пенальти, но это не помешало ему подойти к "точке" в следующей встрече и забить гол в ворота "Риу Аве". Вообще, складывается такое впечатление, что ЦСКА повезло с тем, что "Спортинг" в тех матчах только набирал оптимальную форму.  Сейчас команда выглядит мощно!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Схема игры</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442488623_спортинг.jpg" style="width:350px" /></strong></span></p> <p>С момента ответного матча с ЦСКА у "Спортинга" изменилось немногое – на правом фланге обороны вместо Жоау Перейры в последних матчах играет Рикардо Эсгайо, не давая поводов для критики. В тройке атакующих полузащитников место Жоао Мариу занял Альберто Аквилани. В этом есть и практический смысл перед матчем с "Локомотивом", так как получивший на последней минуте матча с армейцами красную карточку Мариу сыграть в сегодняшнем матче не сможет.</p> <p>Вряд ли "Спортинг" будет играть против "Локо" с двумя опорниками, как это было в ответном матче с ЦСКА.  На острие атаки стоит ждать Тео Гутиерреса и Ислама Слимани. Алжирец традиционно выполняет функции наконечника атак, а колумбиец привык действовать из глубины.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Главная звезда: Ислам Слимани</strong></span></p> <p>Но главной звездой "Спортинга" остается алжирец Ислам Слимани – Жорже Жезуш очень облегчил жизнь ЦСКА, когда решил оставить его на скамейке в Химках. Но сейчас совершенно точно мощный нападающий выйдет в основе и защите "Локомотива" придется ощутить на себе все "прелести" игры против этого форварда.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442488603_Слимани.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Слимани – типичный таранный нападающий, отлично играющий головой. В то же время он достаточно подвижен для того, чтобы искать мяч по всему фронту атаки и создавать моменты для партнеров. Обычно Слимани действует с креном в сторону левого фланга, где у него отлажено взаимодействие с Андре Каррильо и Жефферсоном – они чаще других игроков снабжают алжирца результативными передачами.</p> <p>Партнерские отношения в линии атаки с Тео Гутиерресом у Слимани только налаживаются. Но есть в «Спортинге» и другой колумбиец. Фредди Монтеро, конечно, даже быстрее Гутиерреса, но Жезуш предпочитает оставлять его на скамейке запасных. Есть еще такой же резвый Каррильо, Брайан Руис – они также всегда готовы помочь атаке и не тушуются, оказавшись на позиции центрфорварда.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/87087" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Спортинг" - "Локомотив"</a></strong></p>

Лига Европы Лига Европы Спортинг Боруссия Д Сьон Мхитарян Генрих Обамеянг Пьер-Эмерик Каррильо Андре Конате Мусса Слимани Ислам
Комментарии (8)
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CSKA №1
1442493434
Ну Краснодар в пролете сегодня,а вот Локо и Рубину необходимо набирать очки!!!
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Lakhamu
1442499167
После восьми туров "Сьон" занимает в национальном чемпионате третье место в 14-ю очками.
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Shinra
1442506296
Борода Краснодару конечно, тут уже исход практически предрешён.
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Вомбат
1442513794
Кацапские команды не победят, а вот команды российской премьер-лиги выиграть могут.
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