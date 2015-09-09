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    5 главных выводов из матча Лихтенштейн - Россия


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    Голосов: 0
    09.09.2015 09:42
    Несмотря на слабость соперника и отсутствие должного сопротивления, игра с Лихтенштейном натолкнула на некоторые мысли. «Бомбардир» - о том,  почему сборная России побеждает, и с чем еще осталось разобраться Леониду Слуцкому.

    Несмотря на слабость соперника и отсутствие должного сопротивления, игра с Лихтенштейном (7:0) натолкнула на некоторые мысли. «Бомбардир» - о том, почему сборная России побеждает, и с чем еще осталось разобраться Леониду Слуцкому.

    Вывод №1. Замена Александру Кержакову найдена

    До потери пульса можно обсуждать неудачи Артема Дзюбы на клубном уровне, но объективности ради давайте признаем – в сборной нынче форварда сильнее и, что немаловажно, удачливее просто нет. Капелло пробовал в роли наконечника Александра Кокорина, но тот не убедил – Леонид Слуцкий же сходу отрядил на рожон Дзюбу, и тот пока справляется.

    Не без огрехов. Второй свой мяч на «Райнпарке» Артем оформил из оффсайда, и будь шотландский арбитр поглазастее, круглый сувенир из столицы Лихтенштейна забирать бы не пришлось. Да и пенальти форвард заработал как-то корявенько, и если б не паника в сердце Кауфманна, то незабитый в пустые ворота гол Артему припоминали бы еще долго.

    При желании в игре Дзюбы можно найти минусов гораздо больше, чем вчерашний счет на табло, - они известны всем и каждому. Но до тех пор, пока он приносит команде результат, говорить о них не имеет никакого смысла. На данном этапе Артем делает все, что от него требуется, поэтому его позиции в национальной команде незыблемы.

    Вывод №2. Дзюба и Кокорин могут выходить на поле вместе

    Бытовали в голове Дона Фабио вариации воссоединения двух форвардов вместе. Более того, итальянцу пару раз даже удалось воплотить их в жизнь, да только ж толку не было. Сейчас же ситуация кардинально отличается тем, что отныне для сборной Дзюба и Кокорин больше не нападающий и нападающий, а наконечник и правый хавбек.

    Причем явных недостатков от смены позиции Александра не разглядеть даже вооруженным сверхточной техникой глазом, ведь нашлось наконец-таки применение его скорости и умению оставить в дураках любого защитника. Что и было в матче со шведами, когда Кокорин настолько утомил Ольсона своей активностью, что в решающем для гостей эпизоде у оборонца просто не осталось сил остановить голевую атаку россиян.

    Но не без греха динамовец выступил в Вадуце. С другой стороны, этому тоже можно найти объяснение: целью игры с Лихтенштейном было забить. А учитывая уровень соперника, сделать это можно так, как душе угодно, и необязательно ради этого плести кружева и совершать фланговые набеги. При таком раскладе позиция Кокорина оказалась нивелирована обстоятельствами, так что не спешите рубить с плеча. В следующих матчах с более серьезными соперниками Александр себя покажет. А если ему удастся на время игр в сборной умерить в себе форварда и заставить себя больше действовать на пользу команде, то цены ему не будет.

    Вывод №3. У Слуцкого нет идеального левого защитника

    Ни для кого уже не секрет, что Леонид Слуцкий, тасуя тактические вариации в сборной, нет-нет да поглядывает в исписанный блокнотик с надписью «ЦСКА». В его модели роль фланговых защитников особенно значима в том числе и для выстраивания игры в атаке, при которой на правой располагается челнок, стирающий газон в зеленую пыль от постоянных скоростных рывков вперед-назад. А на противоположном краю находится более вдумчивый и креативный игрок, который при этом не теряет свою зону.

    С вакансией двужильного бегуна разобрались - Смольников героически отпахал игру со шведами и не дал повода усомниться в себе в Лихтенштейне, а вот что делать с его потенциальным коллегой, не знает, видимо, и сам Слуцкий. Но на то есть весомые причины: Жирков не так плох в оборонительных действиях, да только обилие навесов за ворота Исакссона в судьбоносном противостоянии в Москве не позволяет надеяться на него как на идеального кандидата на данную роль.

    Полным антиподом Юрия выступает Дмитрий Комбаров. Вообще, К23 традиционно хорош в двух вещах (стандарты, передачи на спины защитников) и ужасен в одной (игра в обороне). Вот и в Вадуце сегодня спартаковский капитан продемонстрировал свои навыки, сперва по старым связям ассистировав Дзюбе, а затем косвенно помог Смолову, хорошо навесив со штрафного, чем окончательно установил разгром княжеской сборной, а показать себя во всей отрицательной красе у него шансов не было – на своей половине поля Комбаров зачастую скучал. Нет, лихтенштейнцы вряд ли будут на него за это в обиде – большинству из них сегодня на работу к 9 утра, и думать о былом у них просто нет времени, а вот головной боли Слуцкому Дмитрий добавил.

    Ведь наверняка Леонид Викторович осведомлен о том, как небрежно Комбаров порой может сыграть в защите, что зачастую он после контратак просто не успевает вернуться в свою зону. Вот и получается, что здесь «армейские» наработки трещат по швам: по одну руку у наставника Жирков, который лучше обороняется и чуть хуже атакует, а по другую – Комбаров, который ужасен в защите и неплохо проявляет себя в атаке и в контроле мяча. И неизвестно, на кого в итоге падет выбор тренера.

    Вывод №4. Наша сборная умеет обыгрывать на классе

    Уж сколько раз случались эпизоды, когда мы упускали матчи, которые обязаны были выигрывать – чего только стоит трагедия в Словении. Поэтому опасаться заведомо слабых соперников вошло в неприятную привычку, и очень велики были опасения, что с новым главным тренером старая традиция останется неизменной.

    К счастью, разрушение закоренелых мифов звонкой победой на «Открытии Арене» не ограничилось. 7:0 – счет показательный, несмотря даже на то, что в оппонентах были лихтенштейнцы. Мы умеем набирать «свои» очки, и это особенно важно в преддверии игр с Молдавией и с Черногорией.

    Вывод №5. Теперь-то, скорее всего, мы выйдем на Евро

    Радость от вчерашней победы могло перебить лишь вчерашнее поражение. Это шведы звонко оконфузились в матче с австрийцами, что позволило нам выйти на вторую строчку, оторвавшись от скандинавов на 2 очка. Впереди два матча, которые обещают быть непростыми, но должны завершиться положительно. И что-то подсказывает, что на сей раз наша команда болельщиков не подведет.

    Свидетели «покера» Дзюбы. Как сборная России принесла хаос в Лихтенштейн

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +368

      mik1954 10 сентября 2015, 08:24

      Да какие могут быть сделаны выводы после матча с любительской командой. Вот игра с Черногорией и покажет, чего стот сборная Слуцкого. Но даже если мы и попадем на ЕВРО "ловить" там совершенно нечего, уж слишком велика разница между российским и европейским футболом и в тактическом и в техническом смысле, разные лиги....

      0
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      Рейтинг: +8

      feelipok 9 сентября 2015, 18:03

      Печально что на Черышева не удалось посмотреть за эти 2 матча.

      1
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > feelipok 10 сентября 2015, 13:18

      Печально, что на Черышева мы в ближайшее время вообще нигде не посмотрим, судя по всему даже на скамейке Реала, поскольку он даже в заявку на матчи не попадает...

      0
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 9 сентября 2015, 17:31

      Выиграли у Лихтенштейна... Шуму-то подняли... О каких выводах можно говорить после этого!? Ну у Шведов выиграли у себя на поле 1-0 ... этого вобщем-то мы все ждали и было бы удивительно, если бы мы не бились за эту победу. Очень рано отдавать "полцарства" за Слуцкого и выводы тут еще очень рано делать. Да, он неплохой тренер и никогда не был замечен в бредовых высказываниях и действиях - за что ему отдельный респект.
      Дело в другом, у нас нет пока альтернатив.
      Сборная как была при Капелло, так и осталась... То, что Слуцкий - мотиватор, это пока у кого-нибудь в голове не переклинит.
      За Сборную всегда болел и буду болеть.

      5
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > DblMok3 10 сентября 2015, 13:20

      Угу, мы так же все ждали, что выиграем у Австрии дома, но что то пошло не так... От нашей сборной ждать при Капелло можно было последнее время только провала и хорошо(наверное), что все таки его сняли!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 сентября 2015, 14:08

      Ну что значит обыгрывать на классе? Лихтенштейн - это команда любителей, о чем речь? Со слабыми командами мы до сих пор плохо играем, играем вничью с Молдовой, проигрываем Северной Ирландии. Карликов мы всегда обыгрывали, пусть и с разным сценарием...

      2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Nesterenko 10 сентября 2015, 13:22

      Ну карлики карликам рознь, с Лихтенштейном мы всегда играли тяжело, особенно на выезде!

      0
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      Рейтинг: +7

      mad_enis 9 сентября 2015, 13:36

      На левый край Набабкина надо ставить, он даже еще деревянней Анюкова, зато дубовый. А вот Шатов - совсем в сборной ни к чему. И в Зените не особо нужен, в ФНЛ ему надо...

      -2
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      Рейтинг: +36

      корабел > mad_enis 9 сентября 2015, 17:15

      Парень, у тебя, наверно, проблемы со зрением. Причем серьезные.

      1
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      Рейтинг: +33

      Antilimit 9 сентября 2015, 13:22

      Дзюба лох им и останется.Со шведами сыграл позорно а 4 мяча в ворота полицейского...достижением это можно назвать с натяжкой.Менять его есть кем-Федя Смолов давно и незаслуженно полирует лавку.То же можно сказать и про Черышева.

      2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Antilimit 10 сентября 2015, 13:23

      У Лихтенштейна вратарь то как раз профессионал был...

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 9 сентября 2015, 12:52

      насчет вывода №4 - не согласен, рано судить о победах на классе. Все-таки это Лихтенштейн, тут и Капелло бы справился, и без тренера скорее всего свои 3 очка увезли, пусть и не с 7-0. На классе надо побеждать Молдавию и Черногорию, вот это будут победы на классе. А здесь - победа, так сказать, на профессиональном статусе - т.е. за счет того, что у нас играли профессиональные футболисты, а за Лихтенштейн - не совсем.

      4
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Petrak86 10 сентября 2015, 13:26

      Что то я не уверен, что Черногорию нам по силам победить на классе. Мы все же не немцы, чтобы их на классе обыгрывать. А вот насчет Молдавии согласен. Но 7 0 все же хороший результат, 20 лет так не выигрывали, так что народ порадовали, а то у нас люди совсем начали разочаровываться в футболе, а так увидят 7 0, а остальное уже не важно!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 сентября 2015, 11:10

      Ну где найдена что можно обсуждать после игры с любителями

      1
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      Рейтинг: +22

      Volodya44 > slavutiq70 9 сентября 2015, 11:40

      Да мы у этих любителей выиграть в гостях нормально не могли. Никогда. Так что надо радоваться пока пруха такая пошла))))

      -1
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 9 сентября 2015, 11:05

      Комбарик хорош...Жир никакой. Это увидит даже слепой

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Спартак-воин 9 сентября 2015, 21:19

      комбаров и гдушаков оба не очень,спартак ,что очень силен с ними?со спартака хороший игрок только широков

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