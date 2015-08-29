«Спартак» - «Анжи» - 1:2, «Барселона» - «Малага» - 1:0. Онлайн событий дня

«Спартак» принимал «Анжи», «Бавария» играла с «Байером»,«Милан» обыграл «Эмполи». «Бомбардир» следил за главными событиями дня в режиме реального времени.

«Спартак» принимает «Анжи», «Бавария» играет с «Байером»,«Милан» попробует обыграть «Эмполи». «Бомбардир» следит за главными событиями дня в режиме реального времени.

23:40 Для "Милана" и "Барселоны" все закончилось хэппи-эндом. А значит можно прощаться. С нашим онлайном, но не с классным футболом. Для полуночников сегодня отдельный подарок: трансляция матча "Реал" - "Бетис". Наслаждайтесь. И до новых встреч на "Бомбардире"

21:21 "Малага" мужественно держится и уходит в раздевалку с нулем пропущенных мячей. Перерыв

21:32 Если до сих пор не знаете, где смотреть крутые европейские матчи, то вот вам подсказка:

"Барселона" - "Малага"

"Милан" - "Эмполи"

21:30 "Спартак" оглушительно проигрывает вслед за "Зенитом". Странный день сегодня...

21:21 "Спартак" опять проигрывает? 1:2 за 5 минут до конца

20:50 О, сравнивает "Спартак". Вновь Д. Комбаров точен с пенальти

20:42 Стартовый состав "Барселоны"

21:19 Из Москвы в Барселону за полсекунды. Мы можем. Смотрите, как на "Камп Ноу" приезжал Луис Энрике. На позитиве

20:00 "Анжи" забивает. "Открытие Арена" в шоке!

19:26 Поражение "Челси" и "Ливерпуля" сделали турнирную таблицу АПЛ очень веселой

19:12 Чтобы посмотреть или почитать "Спартак" - "Анжи", просто щелкните на это сообщение

18:54 Игроки "Баварии" и "Байера" сегодня на позитиве

18:46 Отвлечемся от России и вспомним о Бундеслиге. "Бавария" сыграет с "Байером", и это будет 200-й матч в чемпионате для Томаса Мюллера. Поздравляем!

18:42 У "Спартака" состав без сюрпризов

18:29 Состав "Анжи" на игру. Обратите внимание на присутствие в воротах спартаковца Песьякова и отсутствие на поле дуэта Максимов-Боли

18:17 Дубль Сергея Корниленко за 4 минуты! "Зенит" без тренера валится на глазах

18:10 "Зенит" не может, Надсон поможет. 1:1 в Питере после автогола Жозе Надсона

17:57 Плавно переносимся на "Открытие Арену". Посмотрите, как Дмитрий Аленичев выступал на пресс-конференции перед "Анжи"

17:35 У Андре Виллаш-Боаша сдали нервы. Удалили со скамейки!

17:19 Самарцы неожиданно выходят вперед. Габулов!

16:52 Лучший способ посмотреть матч "Зенит" - "Крылья" - это наш онлайн. Там же можно и видео посмотреть

16:29 Вот такой приз сегодня дадут Халку за достижение прошлого сезона

16:17 Состав "Крыльев"

16:11 И состав "Зенита"

16:08 После победы "Динамо" турнирная таблица выглядит так

15:47 Уникальная возможность посмотреть, как тренируется чемпион России. Запись открытого занятия "Зенита"!

15:35 Интересный факт. Сегодня на газон "Петровского" могут выйти все три бельгийца РФПЛ: Аксель Витсель, Николас Ломбертс и Жерун Симайес. К тому же у "Крыльев" бельгийский тренер!

15:25 А меж тем в Москве произошло два важных события. Виталий Дьяков с пенальти удвоил счет и на поле появился Эммануэль Фримпонг. Интересно, что сегодня учудит?

15:22 В небесных цветах сегодня сыграют команды. Только вратари не вписываются в общий дресс-код

15:13 Начинаем понемного переходить в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Крылья". Стадион "Петровский" сегодня прекрасен для футбола. Недолго сине-бело-голубым тут играть осталось

14:56 "Динамо" дожимает "Уфу" в самой концовке - 1:0. Смогут ли уфимцы отыграться - гол в раздевалку сильно бьет по психологии

13:59 Напоминаем, что сами игры мы дружно смотрим в наших онлайн-трансляциях. "Динамо" - "Уфа" всего в одном клике от вас

13:40 Еще один ролик. На этот раз о новичке "Динамо" Павле Погребняке. Просто король интервью

13:26 Посмотрите видеосюжет о том, как динамовцы готовились к этой игре

13:15 У "Уфы" все гораздо интернациональнее

«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян (к), Осипов, Сафрониди, Пауревич, Засеев, Стоцкий, Зинченко, Галиулин, Пурие.

13:12 И начнем с матча "Динамо" - "Уфа". Вот с таким патриотичным составом бело-голубые сегодня выйдут на поле

13:10 Добрый день, друзья! Сегодня последняя суббота лета, но футбол спасет вас от грусти. Нас ждет тьма интереснейших игр. Давайте следить за ними вместе