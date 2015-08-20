Трансферные слухи. «ПСЖ» впечатлен игроком «Зенита», Балотелли готова приютить «Севилья»

<p><em>Об отказывающихся выходить на поле Ванкере и Бюттнере, намерении Маскерано уйти из «Барселоны», новом партнере для Кураньи и битве за Мхитаряна – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p>Полузащитник «Динамо» Вильям Ванкер подыскивает себе новый клуб. Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности директора по связям с общественностью Илья Кузенкин. Также из «Динамо», скорее всего, уйдет Александр Бюттнер, который под разными предлогами отказывается выходить на поле.</p> <p>Защитник «Зенита» Кристиан Ансальди может перейти в «ПСЖ». Характеристики аргентинца очень впечатлили наставника парижан Лорана Блана, для которого Ансальди теперь – одна из приоритетных целей. Его коллега Андре Виллаш-Боаш намерен удержать Кристиана в «Зените».</p> <p>«Зенит» окончательно отказал «Интеру» в продаже Доменико Кришито. Миланский клуб не проявил должной хитрости и убедительности в переговорном процессе, из-за чего питерцы прервали все контакты с «нерадзурри». Ранее Кришито заявлял о своем желании перебраться в «Интер».</p> <p>Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко ведет переговоры о возвращении в «Томь». В свое время он перешел в армейский клуб из Томска, но закрепиться в РФПЛ ему не удалось. Также на Панченко претендует «Мордовия».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау дал согласие на переход в «Интер». Игрок расстроен срывом трансфера в «Бенфику» и при этом не хочет оставаться в Мадриде.</p> <p>Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано твердо намерен перебраться в Серию А! Эту информацию подтвердил агент игрока, отметивший, что ради Италии Маскерано отклонил предложения из АПЛ и Бундеслиги. По всей видимости, новым клубом Хавьера станет «Ювентус».</p> <p>Нападающий «Фламенго» Хосе Паоло Герреро близок к возвращению в Европу. Экс-игрок «Гамбурга» дал согласие на переход в «Интер», который, однако не может найти общего языка с бразильским клубом. «Фламенго» просит за Герреро 18 млн евро, миланцы готовы раскошелиться лишь на 13.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p>Нападающий «Наполи» Эдуардо Варгас, проведший прошлый сезон в аренде в «КПР», в шаге от перехода в «Хоффенхайм», сообщает SkySport. В своей новой команде Варгас будет составлять тандем форвардов с Кевином Кураньи.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440103961_Балотелли.jpg" style="height:485px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли заинтересовал один из клубов Примеры! И не просто клуб, а обладателя Лиги Европы «Севилью», где с ним хочет поработать лично Унаи Эмери.</p> <p>Полузащитник «Фиорентины» Хоакин отказывается играть за «фиалок» и требует от руководства продать его в «Бетис». Эту информацию уже подтвердил агент игрока. Отметим, что «Бетис» является для Хоакина родным клубом; c ним хавбек даже играл в Лиге Чемпионов.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко перейдет в «Эвертон». Для этого «ириски» заплатят киевлянам 24 млн евро. Решение Ярмоленко серьезно разочаровало руководство «Сток Сити», которое полгода вело переговоры с игроком и его агентом.</p> <p>«Ливерпуль» намерен перебить предложение «Ювентуса» по Генриху Мхитаряну. За хавбека «Боруссии» англичане готовы предложить 24 млн евро, но нынешний клуб Мхитаряна настаивает минимум на 27.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p>