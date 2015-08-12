«Барселона» завоевала Суперкубок УЕФА, Вальбуэна – в «Лионе». Дайджест новостей дня

<p><em>Полузащитник Матье Вальбуэна пополнил состав «Лиона», «Барселона» стала обладателем Суперкубка УЕФА, «Зенит» планирует купить Миранчука. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вальбуэна – игрок «Лиона»</strong></span></p> <p>"Лион" на своем официальном сайте объявил о завершении процедуры перехода полузащитника московского "Динамо" Матье Вальбуэна.</p> <p>Стороны подписали контракт на три года, а "Динамо", как сообщалось ранее, получит за футболиста около 5 миллионов евро.</p> <p>В прошлом сезоне Вальбуэна провел 25 матчей в РФПЛ, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. В четырех турах текущего сезона француз успел дважды поразить ворота соперников и сделать два голевых паса.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Кубань» может сняться с розыгрыша РФПЛ из-за финансовых проблем</strong></span></p> <p>Существует вероятность, что краснодарская "Кубань" прекратит участие в чемпионате России из-за финансовых проблем.</p> <p>Клуб имеет задолженности по зарплате, а также не рассчитался с "Локомотивом" за трансфер Сергея Ткачева. Сообщается, что клубное руководство активно ищет новых инвесторов. Возможно, клуб будет продан.</p> <p>Глава пресс-службы "Кубани" Вячеслав Иванов отказался давать комментарий по этому поводу, подчеркнув лишь, что у клуба задолженности по зарплате отсутствуют.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Роме» нужен Гарай</strong></span></p> <p>Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай стал целью на трансферном рынке итальянской "Ромы". Римляне хотели бы усилить центр обороны, и именно аргентинец является приоритетным вариантом.</p> <p>Однако надо понимать, что россияне вряд ли отдадут свою чуть ли не главную звезду в преддверии старта Лиги чемпионов, если речь не будет идти об очень внушительной сумме.</p> <p>Если приобрести Гарая не удастся, "Рома" переключит внимание на игрока "Интера" Андреа Раноккию.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» хочет приобрести Миранчука</strong></span></p> <p>"Зенит" не оставляет попыток заполучить новых футболистов этим летом. Основными трансферными целями питерского клуба являются нападающий "Динамо" Александр Кокорин и полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук.</p> <p>"Приоритетной трансферной целью "Зенита" на данный момент является нападающий "Динамо" и сборной России Александр Кокорин. Также петербургский клуб с интересом следит за прогрессом атакующего полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука", — цитирует источник в руководстве клуба сайт телеканала "100 ТВ".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Уткин: «Усманова попросили финансировать расходы «Динамо»</strong></span></p> <p>Комментатор и спортивный тележурналист Василий Уткин рассказал о возможном векторе развития московского "Динамо":</p> <p>"Я абсолютно точно знаю, что у "Динамо" огромный долг. Вернее, не долг, а убыток. В частности, как оказалось, Борис Ротенберг, который в какой-то момент возглавил "Динамо", не вкладывал в команду свои деньги.</p> <p>Деньги платил ВТБ. А те деньги, которые выделял Ротенберг, оформлялись в качестве кредита.Так вот, ВТБ вроде как взвыл, сказав: "Ребята, мы больше не можем. У нас масса других дел".</p> <p>Сейчас некоторые значимые люди (они все в погонах в основном) пытаются убедить или заставить, или прогнуть, или упросить, или умолить на коленях, я не знаю точно, Алишера Бурхановича Усманова оплачивать расходы "Динамо".</p> <p>Такой процесс идет. Насколько я знаю, пока для просителей этот процесс безуспешный. Моя информация неофициальная, но моя информация точная".</p> <p><a href="https:///articles/?id=438582"><strong>Олег Яровинский: «Думбия очень хотел вернуться в ЦСКА»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Орещук: «В «Роме» Думбия сразу начали гнобить»</strong></span></p> <p>Известный футбольный агент Роман Орещук оценил возвращение в московский ЦСКА нападающего "Ромы" Сейду Думбия.</p> <p>"Для армейцев данный трансфер – это 100 процентное усиление. Он всего полгода назад покинул Москву, не успел растерять своих лучших качеств. По поводу "Ромы" могу сказать, что Сейду там практически не давали шанса проявить себя, сразу начав гнобить. Для ЦСКА это качественная подмога, и дружина Леонида Слуцкого опять вклинивается в гонку за чемпионство, став сильным конкурентом "Зениту". Красно-синие для меня сейчас являются фаворитами данной гонки".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ломбертс: «Так не может продолжаться слишком долго»</strong></span></p> <p>Защитник "Зенита" Николас Ломбертс прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.</p> <p>Тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш предпочитает ставить в центр обороны Гарая и Нету, и Ломбертс недоволен отсутствием постоянной игровой практики. В нынешнем сезоне игрок провeл всего один раз выходил на поле. Еще в трех матчах РФПЛ он оставался в запасе.</p> <p>Сообщается также, что футболист уже отклонил предложения, поступавшие из "Сандерленда" и "Бешикташа".</p> <p>"После нескольких лет, что я провел здесь, я люблю этот клуб. Хочу, оставить тут свой след, чтобы меня запомнили в Петербурге. Но ситуация сложная. Так не может продолжаться слишком долго", — говорит Ломбертс.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Врачу «Челси» запрещено присутствовать на тренировках и матчах команды</strong></span></p> <p>Врач первой команды "Челси" Ева Карнейро не будет посещать тренировки команды и сидеть на скамейке запасных во время матчей. Более того, ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами.</p> <p>Такое решение в клубе приняли после критики, которой подверг Жозе Моуринью работу врачей в матче против "Суонси" (2:2). Тренера возмутило, что на последних минутах встречи врачи увели Эдена Азара с поля для оказания помощи. По мнению португальца, из-за действий медицинского персонала "Челси" какое-то время играл ввосьмером.</p> <p>"Я не удовлетворен своим медицинским штабом. Будь это секретарь или врач, но находясь на скамейке вместе с командой, он должен понимать игру", — выразил неудовольствие Моуринью.</p> <p>Ева Карнейро будет исполнять обязанности доктора первой команды и дальше, но делать это она сможет только на базе клуба.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439328643_CMKFT2qWcAAhikf.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Суперкубок УЕФА. «Барселона» обыграла «Севилью»</strong></span></p> <p>"Барселона" взяла очередной трофей под руководством Луиса Энрике, обыграв "Севилью" в результативном матче за Суперкубок УЕФА.</p> <p>Команды начали с места в карьер, и уже к 16-ой минуте счет был 2:1 в пользу "Барселоны" : на гол Банеги со штрафного ответил Месси двумя мячами также со штрафных. Затем усилиями Рафиньи и Суареса каталонцы довели свое преимущество до трех мячей, и уже казалось, что судьба матча решена. Но севильцы нашли в себе силы сравнять счет: забили Рейес, Гамейро и вышедший на замену Коноплянка.</p> <p>Встреча перешла в дополнительное время, и победный гол забил Педро, добивший мяч в сетку после очередного великолепного штрафного от Месси.</p> <p><strong>Суперкубок УЕФА</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/79721">Барселона (Испания) – Севилья (Испания) – 5:4 (3:1)</a> <a href="https:///online/79721">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>"Барселона":</strong> тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано (Педро, 93), Матье, Бускетс, Иньеста, Рафинья (Бартра, 78), Ракитич, Месси, Луис Суарес.</p> <p><strong>"Севилья":</strong> Бето, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Крон-Дели, Банега, Рейес (Коноплянка, 68), Иборра (Мариано, 80), Витоло, Гамейро (Иммобиле, 80).</p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Банега, 3; 1:1 – Месси, 7; 2:1 – Месси, 16; 3:1 – Рафинья, 44; 4:1 – Суарес, 52; 4:2 – Рейес, 57; 4:3 – Гамейро (с пенальти), 72; 4:4 - Коноплянка , 81; 5:4 - Педро, 115.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Крыховяк, 15; Матье, 71; Коке, 87; Банега, 90+2; Иммобиле, 92; Педро, 94</p>