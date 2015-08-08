«Челси» упустил победу над «Суонси», «Динамо» вырвало три очка у «Анжи». Онлайн событий дня

«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии, первый тур английской премьер-лиги, два матча российского чемпионата. Следите за событиями субботы вместе с «Бомбардиром».Полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна, которого все чаще сватают в родную Францию, ударом с пенальти принес бело-голубым волевую победу в Махачкале.«Челси» не смог удержать победу в первом туре АПЛ и довольствовался лишь ничьей с «Суонси. Отметим, что в начале второй половины игры Тибо Куртуа был удален.В Махачкале вот-вот начнется вторая половина игры, а пока мы вам представим статистику первого тайма. "Анжи" - "Динамо": удары (в створ ворот): 7 (3+штанга) - 3 (3); угловые: 1-3; предупреждения: 4-1.Какой же бардак у бело-голубых. Максимов вкатил мяч уже в пустые ворота соперника.«Динамо», пропустив быстрый гол в Махачкале, не стушевалось, уже на 19-й минуте защитник Алексей Козлов сравнял счет.

20:00 Матч «Челси» и «Суонси» порадует любого футбольного гурмана. Прошло всего 30 минут, а уже забито три мяча. Пока подопечные Жозе Моуринью впереди.



19:02 «Анжи» и «Динамо» уже определились со стартовыми составами.

«Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Маевский, Аруна, Максимов, Эбесилио, Амаду, Боли.

«Динамо»: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Денисов, Жирков, Зобнин, Соснин, Вальбуэна, Ионов.



16:30 Манджукич!!! Марио выводит свой клуб вперед. Дебютный мяч хорвата в официальных играх за туринцев.







16:22 А вот и дебют Бастиана Швайнштайгера в английском чемпионате. Первый немецкий футболист в «Манчестер Юнайтед».







16:14 В АПЛ пока все без изменений: «Манчестер» ведет с минимальным перевесом. В Шанхае в матче за Суперкубок Италии пока обходится все без забитых мячей.



Манджукич!!! Марио выводит свой клуб вперед. Дебютный мяч хорвата в официальных играх за туринцев.А вот и дебют Бастиана Швайнштайгера в английском чемпионате. Первый немецкий футболист в «Манчестер Юнайтед».В АПЛ пока все без изменений: «Манчестер» ведет с минимальным перевесом. В Шанхае в матче за Суперкубок Италии пока обходится все без забитых мячей.

15:35 В Манчестере пока хозяева поля впереди благодаря автоголу Кайла Уокера. Но у «Тоттенхэма» есть еще 45 минут, чтобы изменить ситуацию на поле.

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