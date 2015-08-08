«Челси» упустил победу над «Суонси», «Динамо» вырвало три очка у «Анжи». Онлайн событий дня

21:53 Полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна, которого все чаще сватают в родную Францию, ударом с пенальти принес бело-голубым волевую победу в Махачкале.
21:20 «Челси» не смог удержать победу в первом туре АПЛ и довольствовался лишь ничьей с «Суонси. Отметим, что в начале второй половины игры Тибо Куртуа был удален.
20:56 В Махачкале вот-вот начнется вторая половина игры, а пока мы вам представим статистику первого тайма. "Анжи" - "Динамо": удары (в створ ворот): 7 (3+штанга) - 3 (3); угловые: 1-3; предупреждения: 4-1.
20:27 Какой же бардак у бело-голубых. Максимов вкатил мяч уже в пустые ворота соперника.
20:25 «Динамо», пропустив быстрый гол в Махачкале, не стушевалось, уже на 19-й минуте защитник Алексей Козлов сравнял счет.
20:00 Матч «Челси» и «Суонси» порадует любого футбольного гурмана. Прошло всего 30 минут, а уже забито три мяча. Пока подопечные Жозе Моуринью впереди.19:15 Уже через считанные минуты в Премьер-лиге начнется встреча «Челси» и «Суонси». Просим вас в наш онлайн.
19:13 До матча в Махачкале еще почти час, поэтому представим вашему вниманию третий мяч «Локо».
19:02 «Анжи» и «Динамо» уже определились со стартовыми составами.
18:55 Московский «Локомотив» уверенно обыгрывает екатеринбургский «Урал», трижды поразив ворота соперника.
18:08 Кстати, мы тут забыли об АПЛ, а там «Лестер» уже три гола забил «Сандерленду». «Кристал Пэлас» дважды наказал «Норвич». В этих матчах идет второй тайм.
17:51 Вот и видео второго гола железнодорожников подоспело. Любуйтесь.
17:46 «Урал» перед перерывом умудрился пропустить еще один мяч. Ниассе удвоил преимущество гостей.
17:34 Александр Самедов выводит «Локомотив» вперед. Классный мяч забил хавбек со штрафного удара.
17:28 Как «МЮ» взял три очка в матче против «Тоттенхэма» - подробная инструкция.
17:16 Газон в Екатеринбурге, кстати, довольно хорошего качества! Игроки красно- зеленых остались им очень довольны.
17:00 В Екатеринбурге начался матч местного «Урала» и московского «Локомотива». Приглашаем в нашу трансляцию.
16:56 «Ювентус» - обладатель Суперкубка Италии. Браво! «Лацио» так и не смог поразить ворота Джанлуиджи Буффона, зато дважды пропустил в свои.
16:38 «Манчестер Юнайтед» довел свою встречу до победы и должен благодарить Кайла Уокера за этот подарок.
16:36 Неужели это все?! Пауло Дибала удваивает счет и приближает «Юве» к трофею.
16:30 Манджукич!!! Марио выводит свой клуб вперед. Дебютный мяч хорвата в официальных играх за туринцев.
16:22 А вот и дебют Бастиана Швайнштайгера в английском чемпионате. Первый немецкий футболист в «Манчестер Юнайтед».
16:14 В АПЛ пока все без изменений: «Манчестер» ведет с минимальным перевесом. В Шанхае в матче за Суперкубок Италии пока обходится все без забитых мячей.
14:55 Поединок в Манчестере уже в полном разгаре… С началом сезона всех любителей английской Премьер-лиги.
14:26 А вот и долгожданный состав «Лацио» с вечным форвардом Мирославом Клозе. Кстати, онлайн поединка пройдет здесь.
14:15 «Ювентус» и без Артуро Видаля выглядит очень серьезно. С первых минут выйдут Стураро и Коман, таранить оборону «Лацио» будет Манджукич. А вот римляне пока не раскрывают своих планов на игру.
14:03 В Шанхае уже все готово, чтобы принять Суперкубок Италии. Команды уже прибыли на арену и опробовали газон перед встречей. Свежий кадр из раздевалки "Юве".
13:53 «Шпоры» также не стали затягивать с объявлением составов, оперативно дав его в свой Twitter.
13:50 «МЮ» уже огласил стартовый состав на предстоящий поединок. Отметим, что Швайнштайгер, Валенсия и Чичарито остались на скамейке запасных.
13:45 Тур в Англии начнется игрой «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». На «Бомбардире» будет организованная текстовая трансляция поединка. А пока может посмотреть небольшой промо-ролик про «МЮ».
13:15 Раз Англия все ближе, то стоит обязательно прочесть вторую часть ТОП-100 лучших игроков АПЛ от Ульяны Лукьянченко. А составит вам компанию маскот «Ливерпуля».
12:50 К старту чемпионата Англии у нас вышел материал Александра Плеханова - Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне. А в интернете появилось просто сумасшедшее превью, которое вы просто обязаны MUST SEE!
12:28 В пятницу во Франции началась Лига 1. «Бомбардир» подготовил интересное превью, которое вам просто необходимо увидеть. Кстати, в своей первой игре сезона «ПСЖ» с минимальным счетом обыграл «Лилль».