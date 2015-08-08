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    «Челси» упустил победу над «Суонси», «Динамо» вырвало три очка у «Анжи». Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    08.08.2015 19:02
    «Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии, первый тур АПЛ, два матча российского чемпионата. Следите за событиями субботы вместе с «Бомбардиром».
    «Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии, первый тур английской премьер-лиги, два матча российского чемпионата. Следите за событиями субботы вместе с «Бомбардиром».

    21:53 Полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна, которого все чаще сватают в родную Францию, ударом с пенальти принес бело-голубым волевую победу в Махачкале.



    21:20     «Челси» не смог удержать победу в первом туре АПЛ и довольствовался лишь ничьей с «Суонси. Отметим, что в начале второй половины игры Тибо Куртуа был удален.

    20:56     В Махачкале вот-вот начнется вторая половина игры, а пока мы вам представим статистику первого тайма. "Анжи" - "Динамо": удары (в створ ворот): 7 (3+штанга) - 3 (3); угловые: 1-3; предупреждения: 4-1.

    20:27     Какой же бардак у бело-голубых. Максимов вкатил мяч уже в пустые ворота соперника.



    20:25     «Динамо», пропустив быстрый гол в Махачкале, не стушевалось, уже на 19-й минуте защитник Алексей Козлов сравнял счет.

    20:00 Матч «Челси» и «Суонси» порадует любого футбольного гурмана. Прошло всего 30 минут, а уже забито три мяча. Пока подопечные Жозе Моуринью впереди.

    19:15 Уже через считанные минуты в Премьер-лиге начнется встреча «Челси» и «Суонси». Просим вас в наш онлайн.

    19:13     До матча в Махачкале еще почти час, поэтому представим вашему вниманию третий мяч «Локо».



    19:02     «Анжи» и «Динамо» уже определились со стартовыми составами.
    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Маевский, Аруна, Максимов, Эбесилио, Амаду, Боли.
    «Динамо»: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Денисов, Жирков, Зобнин, Соснин, Вальбуэна, Ионов.

    18:55 Московский «Локомотив» уверенно обыгрывает екатеринбургский «Урал», трижды поразив ворота соперника.

    18:08     Кстати, мы тут забыли об АПЛ, а там «Лестер» уже три гола забил «Сандерленду». «Кристал Пэлас» дважды наказал «Норвич». В этих матчах идет второй тайм.

    17:51     Вот и видео второго гола железнодорожников подоспело. Любуйтесь.




    17:46     «Урал» перед перерывом умудрился пропустить еще один мяч. Ниассе удвоил преимущество гостей.

    17:34     Александр Самедов выводит «Локомотив» вперед. Классный мяч забил хавбек со штрафного удара.




    17:28     Как «МЮ» взял три очка в матче против «Тоттенхэма» - подробная инструкция.




    17:16 Газон в Екатеринбурге, кстати, довольно хорошего качества! Игроки красно- зеленых остались им очень довольны.





    17:00 В Екатеринбурге начался матч местного «Урала» и московского «Локомотива». Приглашаем в нашу трансляцию.

    16:56 «Ювентус» - обладатель Суперкубка Италии. Браво! «Лацио» так и не смог поразить ворота Джанлуиджи Буффона, зато дважды пропустил в свои.



    16:38 «Манчестер Юнайтед» довел свою встречу до победы и должен благодарить Кайла Уокера за этот подарок.

    16:36 Неужели это все?! Пауло Дибала удваивает счет и приближает «Юве» к трофею.



    16:30 Манджукич!!! Марио выводит свой клуб вперед. Дебютный мяч хорвата в официальных играх за туринцев.



    16:22 А вот и дебют Бастиана Швайнштайгера в английском чемпионате. Первый немецкий футболист в «Манчестер Юнайтед».



    16:14 В АПЛ пока все без изменений: «Манчестер» ведет с минимальным перевесом. В Шанхае в матче за Суперкубок Италии пока обходится все без забитых мячей.

    15:35 В Манчестере пока хозяева поля впереди благодаря автоголу Кайла Уокера. Но у «Тоттенхэма» есть еще 45 минут, чтобы изменить ситуацию на поле.

    14:55 Поединок в Манчестере уже в полном разгаре… С началом сезона всех любителей английской Премьер-лиги.



    14:26 А вот и долгожданный состав «Лацио» с вечным форвардом Мирославом Клозе. Кстати, онлайн поединка пройдет здесь.



    14:15 «Ювентус» и без Артуро Видаля выглядит очень серьезно. С первых минут выйдут Стураро и Коман, таранить оборону «Лацио» будет Манджукич. А вот римляне пока не раскрывают своих планов на игру.



    14:03 В Шанхае уже все готово, чтобы принять Суперкубок Италии. Команды уже прибыли на арену и опробовали газон перед встречей. Свежий кадр из раздевалки "Юве".



    13:53 «Шпоры» также не стали затягивать с объявлением составов, оперативно дав его в свой Twitter.



    13:50 «МЮ» уже огласил стартовый состав на предстоящий поединок. Отметим, что Швайнштайгер, Валенсия и Чичарито остались на скамейке запасных.



    13:45 Тур в Англии начнется игрой «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». На «Бомбардире» будет организованная текстовая трансляция поединка. А пока может посмотреть небольшой промо-ролик про «МЮ».


    13:15 Раз Англия все ближе, то стоит обязательно прочесть вторую часть ТОП-100 лучших игроков АПЛ от Ульяны Лукьянченко. А составит вам компанию маскот «Ливерпуля».



    12:50 К старту чемпионата Англии у нас вышел материал Александра Плеханова - Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне. А в интернете появилось просто сумасшедшее превью, которое вы просто обязаны MUST SEE!

    12:28 В пятницу во Франции началась Лига 1. «Бомбардир» подготовил интересное превью, которое вам просто необходимо увидеть. Кстати, в своей первой игре сезона «ПСЖ» с минимальным счетом обыграл «Лилль».
    12:00 Добрый день! Сегодняшняя суббота предстоит очень насыщенной: стартует сезон в Англии, а итальянские «Ювентус» и «Лацио» разыграют Суперкубок страны. Также в чемпионате России пройдут встречи «Урал» - «Локомотив» и «Анжи» - «Динамо», текстовые и видео-трансляции которых вы сможете увидеть на нашем сайте. В стартовавшей в пятницу французской лиге сегодня также состоятся встречи, за которыми мы проследим.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Ювентус"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 8 августа 2015, 22:06

      Даа...пол команды на желтые и красная,а Динамо тоже очень жёстко,и грязно играли,ну почему-то карточки показывали только в одну сторону!еще и удивляются почему наши не судят на европейском арене?потому что продажные шкуры,в прямом смысле этого слова,тьфу на вас....

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 8 августа 2015, 21:27

      Жозе будет сетовать на судейство Оливера 100%

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      Рейтинг: +5776

      ySS 8 августа 2015, 21:08

      У Анжи появился свой Гена Орлов?)

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 8 августа 2015, 21:03

      Админы, с какой радости у вас ЦСКА на вором месте в турнирной таблице?:-)

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      Рейтинг: +132

      weovulf > Grelas 8 августа 2015, 21:33

      А на каком он должен быть?

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas > weovulf 8 августа 2015, 21:58

      Судя по количеству забитых мячей на втором.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas > weovulf 8 августа 2015, 22:01

      Места команд в турнирной таблице в ходе Чемпионата и по его итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных Матчах. За победу в Матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не начисляются. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

      по наибольшему числу побед во всех Матчах;
      по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
      по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
      по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
      по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах. (с) регламент РФПЛ.

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      Рейтинг: +13

      КВИДАК 8 августа 2015, 21:03

      А где Кокорин?Уже в Зените?

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер 8 августа 2015, 20:51

      Помазан,что ты творишь?

      0
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      Рейтинг: +19

      aNOOBis 8 августа 2015, 20:02

      Фабьянски тряпка! Я о нем был лучшего мнения. Даже жалел, что Арсенал его отпустил. 2 таких дурака пустил

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер 8 августа 2015, 19:48

      удачи Анжи!

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      Рейтинг: +154

      mondm 8 августа 2015, 19:13

      Локо еле отскочил

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      Рейтинг: +47

      89388900185 8 августа 2015, 16:58

      юве на победу не наи
      грал

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