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    Текучка кадров. 10 футболистов, которые переехали из Франции в Англию этим летом


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    Голосов: 0
    01.08.2015 11:36
    Английская Премьер-лига постепенно делает из французской Лиги 1 свою академию по воспитанию талантов. «Бомбардир» показывает десятку игроков, которые этим летом уж успели пересечь Ла-Манш.
    Английская Премьер-Лига постепенно делает из французской Лиги 1 свою академию по воспитанию талантов. «Бомбардир» показывает десятку игроков, которые этим летом уж успели пересечь Ла-Манш.

    Димитри Пайет



    "Марсель" - "Вест Хэм" (15 млн евро)

    Лучший распасовщик Лиги 1 прошлого сезона. Раскрылся благодаря приезду во Францию аргентинского тренера Марсело Бьелсы, который придумал передвинуть Пайета с фланга в центр и сделать плеймейкером с большой свободой перемещения. В начале лета игрок уверял болельщиков "Марселя", что останется в клубе, однако, получив приглашение из Лондона, быстро собрал вещи. Руководство провансальцев даже радо - команде очень пригодятся эти 15 млн для нормального существования.

    Йоан Кабай



    "ПСЖ" - "Кристал Пэлас" (13,9 млн евро)

    "Никогда не думал об уходе из "ПСЖ", - говорил Кабай еще первого февраля. Спустя несколько месяцев он полностью изменил свои мысли и уже в открытую заявлял о готовности уехать в Англию, пусть даже в более слабую команду. Полузащитник просто отчаялся пробиться в основу парижского клуба. Из "Ньюкасла" он переходил в ранге лучшего игрока команды, но здесь быстро наткнулся на конкуренцию со стороне трио Тиаго Мотта - Марко Верратти - Блез Матюиди.

    Джордан Айю



    "Лорьян" - "Астон Вилла" (12 млн евро)

    Джордан Айю долго пытался стать звездой родного "Марселя", но в клубе постоянно находился кто-то, кто оказывался лучше него. Тогда он начал ездить по арендам и не пожалел. В одной из них - в "Лорьяне" - Айю-младший получил главную роль и сыграл ее блестяще, умудряясь забивать за команду-середняк на уровне нападающего топ-клуба. Это не могло остаться без внимания не только со стороны более сильных коллективом Лиги 1, но и вездесущих гигантов АПЛ. Джордан долго убеждал "Лорьян" отпустить его в Бирмингем, и те, увидев цифру в предложенном чеке, все-таки согласились. Теперь Айю предстоит стать для "Астон Виллы" новым Бентеке.

    Жордан Амави



    "Ницца" - "Астон Вилла" (11 млн евро)

    Один из лучших игроков мира в возрастной категории не старше 21 года. Амави появился в большом футболе из ниоткуда, точнее из недр академии клуба "Тулон", и почти сразу принялся зажигать. В минувшем чемпионате он был самым ярким человеком в составе "Ниццы" и чуть ли не единственным светлым пятном в ее очередном блеклом сезоне. Считается, что Жордан - наследник Патриса Эвра на место левого защитника в сборной Франции. Однако, судя по его успешным попыткам играть впереди, в плане развития он способен пойти еще дальше.

    Жордан Верету



    "Нант" - "Астон Вилла" (9,90 млн евро)

    Потрясающий подбор от менеджмента "Астон Виллы". "Вилланы" купили во Франции трех игроков, каждого из которых зовут Жордан (или Джордан на иностранный манер), причем каждого в разные линии. Вот Жордан Верету, например, будет держать порядок в центре поля, помогая партнерам в созидании на начальных стадиях атак и жестко входя в отбор с соперниками. Все это он уже отлично показывал в "Нанте", который, безусловно, слишком мал для его перспектив.

    Идрисса Гуйе



    "Лилль" - "Астон Вилла" (9 млн евро)

    "Астон Вилла" - любимый клиент французских команд. Из 10 трансферов этой подборки 4 оформились в офисе бирмингемцев. Некоторые довольно неожиданно. 25-летний полузащитник Идрисса Гуйе узнал о возможности начать новый сезон на "Олд Траффорд" и на всякий случай сказал, что болеет за "Манчестер Юнайтед". Но у Луи ван Гала сейчас покупки совершенно иного уровня, поэтому Гуйе пришлось умерить аппетит и полюбить "Астон Виллу", где сделали все, чтобы новички из Лиги 1 чувствовали себя тут, как дома.

    Франк Табану



    "Сент-Этьен" - "Суонси" (4,9 млн евро)

    Переезд в Англию предрекали другой звезде "Сент-Этьена" - Максу Граделю. Но неожиданно на первый план вышел его партнер Франк Табану. Табану уже 26, и времени на то, чтобы построить карьеру в Европе, осталось совсем немного. АПЛ этот игрок должен понравиться - там любят защитников, способных помимо своих прямых обязанностей качественно подключаться вперед. А Табану умеет не только бегать по всей длине бровки, но и точно исполнять стандарты.

    Жонатан Коджиа



    "Анжер" - "Бристоль" (3 млн евро)

    Самый странный переезд этого лета. Жонатан Коджиа был главным бомбардиром "Анжера" в Лиги 2 и в прошлом сезоне забил 15 голов, что стало третьим результатом турнира. Зимой игроком очень интересовался целый ряд клубов из Лиги 1, но Коджиа остался в "Анжере", чтобы помочь ему пробиться в элиту. И вот теперь, когда цель достигнута, он неожиданно подписывает контракт с "Бристоль Сити", который играет всего лишь в Чемпионшипе. Может, это такая боязнь высших дивизионов?

    Бенгали-Фоде Койта



    "Кан" - "Блэкберн" (бесплатно)

    Койта живет жизнью типичного футболиста среднего звена. В "Монпелье" числился в высшем дивизионе, но почти не играл. Перешел в "Ланс", но застрял в Лиге 2 на три долгих года, перебираясь из одного клуба в другой. В составе "Кана" поднялся в элиту и сыграл тут один неплохой сезон, но тут же повелся на сомнительное приглашение из Англии. В "Блэкберне" он вряд ли сумеет забить больше 5-6 голов за сезон, поэтому нет смысла следить за его выступлениями слишком часто.

    Андре Айю



    "Марсель" - "Суонси" (бесплатно)

    Перед началом прошлого сезона Айю честно заявил "Марселю", что хочет отработать контракт и найти себе новый клуб. Руководство несколько раз предлагало пролонгировать отношения, но Андре был настойчив в своем решении. По выходным он выдавал классные матчи за "Марсель", а в будни рассматривал приходящие ему предложения: "Рома", "Интер", "Ливерпуль". Но в итоге выбрал скромный "Суонси", который не даст ему большой зарплаты и уж точно не даст комнаты титулов. Одна из главных звезд Лиги 1 переходит в середняк АПЛ - наглядный показатель разницы между чемпионатами Франции и Англии

    Таблица летних переходов Лиги 1
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт "Вест Хэма", инстаграм, официальный сайт "Астон Виллы", официальный сайт "Блэкберна", официальный сайт "Бристоль Сити"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 11:16

      Интересно будет понаблюдать за Андре Айю!

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 18:41

      Давно пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      DmitryKravch3 2 августа 2015, 11:40

      Точные прогнозы футбольных матчей bet2bet.ru

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 01:50

      Ух ты как Астон вилла прибарохлилась!! и ведь не шибко дорого..

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 21:54

      Андре Айю сильный футболист.

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > AK--47 2 августа 2015, 00:18

      А у тебя походу слабый интернет)

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 21:53

      Андре Айю сильный футболист.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 21:53

      Андре Айю

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 августа 2015, 20:55

      Астон Вилла сильно закупилась! Клуб потратил очень серьёзные деньги! И это команда, которая в прошлом сезоне чуть не вылетела из АПЛ (набрала всего на 3 очка больше чем вылетевшие команды). Да некоторым середнякам РФПЛ такие миллионы даже и не снились! Главное, что бы эти покупки принесли пользу, и Астон Вилла закончила сезон в зоне еврокубков (хочется видеть там от Англии так сказать новые "лица").

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      Рейтинг: +13

      pixar088 1 августа 2015, 20:11

      астон вилла в этом сезоне в пятерку войдет

      0
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      Рейтинг: +11

      alexkover 1 августа 2015, 20:00

      кабай((

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