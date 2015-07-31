Трансферные слухи. Вальбуэна хочет вернуться на родину, Бензема будет продан в «Арсенал»

О нежелании Думбия возвращаться в ЦСКА, новом центральном защитнике для "Спартака", неожиданном повороте в деле Бензема и революции в "Сампдории" - в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".





Россия



Плеймейкер "Динамо" Матье Вальбуэна хочет вернуться на родину. В услугах игрока всерьез заинтересован "Лион". На Вальбуэна также претендуют "Сент-Этьенн" и его родной клуб "Марсель". L’Equipe сообщает о серьезном недовольстве игрока нынешними делами в "Динамо": обещанных громких трансферов москвичи так и не сделали.



Форвард "Ромы" Сейду Думбия не заинтересован в возвращении в ЦСКА, заявил агент игрока. В данный момент Думбия тренируется с "джаллоросси" и готовится использовать второй шанс от наставника "Ромы" Руди Гарсии.



Настоящая схватка идет за форварда "Зенита" Саломона Рондона. Неделю назад о своем интересе к венесуэльцу объявил "Спартак". Теперь Рондон стал главной целью середняков АПЛ: "Ньюкасл" предлагает за него 16 млн евро, а "Эвертон" - 18. "Зенит" хочет за Рондона все 20.



Наставник "Ростова" Курбан Бердыев продолжать собирать "Рубин" старого образца. Уже подписан контракт с опорником Кристианом Нобоа; на очереди – Кристиан Ансальди. Защитник "Зенита" сейчас активно ищет себе новую команду, но для перехода в "Ростов" ему придется пойти на сокращение зарплаты.



Защитник "Интера" Жуан Жезус вновь попал в поле зрения "Спартака". Москвичи рассчитывают укрепить им страдающий не первый год центр обороны. Поспорить за Жезуса "Спартаку" предстоит с "Фиорентиной".







Таблица летних трансферов РФПЛ

"Зенит" отказался отдавать в аренду Доменико Кришито в "Интер": только трансфер и не менее чем за 15 млн евро. Миланцы готовят "Зениту" новое предложение. Вероятно, в качестве компенсации "Интер" предложит питерцам права на защитника Давиде Сантона.

Англия







Таблица летних трансферов АПЛ

"Реал" готов расстаться с Каримом Бензема! К решению продать центрфорварда мадридцев подтолкнуло второе предложение "Арсенала" размером 57 млн евро. Отмечается, что стороны серьезно продвинулись в переговорах.





Италия



Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли продолжает поиски новой команды. По сообщению Gazzetta dello Sport, "Лацио" готов принять скандального форварда в аренду. Но с двумя условиями: 70% зарплаты должен платить "Ливерпуль", а стоимость самой аренды – не превышать 2 млн евро. Балотелли также предложен "Сампдории" и "Болонье".



Настоящая революция готова случиться в рядах "Сампдории". Президент генуэзцев Массимо Ферреро настолько взбешен разгромом от "Войводины" (0-4) в матче Лиги Европы, что готов уволить наставника команды Вальтер Дзенга прямо сейчас. Определяющим для Дзенги станет ответная игра с "Войводиной", которая пройдет 6 августа. В случае второго поражения Ферреро пригласит в "Сампдорию" Роберто Донадони, Чезаре Пранделли или Винченцо Монтеллу.



Защитник "Днепра" Дуглас может продолжить карьеру в "Лацио". Римляне предлагают за бразильца 6 млн евро. В прошедшем сезоне Дуглас вместе с днепропетровским клубом дошел до финала ЛЕ.

Испания







Таблица летних трансферов Серии А Нападающего "Динамо" Андрея Ярмоленко спешит приобрести "Валенсия". "Летучие мыши" направили киевлянам официальное предложение и даже выразили готовность пойти на некоторые уступки, если того потребует ситуация. С официальным предложением по Ярмоленко обратился также "Тоттенхэм".



Франция