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    Трансферные слухи. Гильерме готовится перейти в «Краснодар», сделка Ибрагимовича и «Милана» на грани срыва


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    Голосов: 0
    30.07.2015 23:43
    О ссоре Ломича и Гордеева, новом варианте Ярмоленко, саморекламе Да Кошты и неожиданном повороте в саге с Ибрагимовичем – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    О ссоре Ломича и Гордеева, новом варианте Ярмоленко, саморекламе Да Кошты и неожиданном повороте в саге с Ибрагимовичем – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

    Россия

    Будущее форварда ЦСКА Константина Базелюка – в глубоком тумане. По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, сейчас игрок проходит просмотр в «Крыльях Советов». Самарцы сомневаются в необходимости аренды Базелюка и, скорее всего, примут решение в самый последний момент. На случай отказа у нападающего есть еще несколько предложений, в том числе от клубов Премьер-Лиги.

    «Спартак» продолжает переговоры о трансфере хавбека «Кубани» Шарля Каборе. Француз раздражен хроническими задержками зарплат и уже выразил желание покинуть Краснодар. «Спартак» готов обменять Каборе на двух своих игроков – защитника Евгения Макеева и форварда Павла Яковлева.

    После небольшого перерыва «Милан» возобновил контакты с «Зенитом» по трансферу Акселя Витселя. По словам источника, близкого к итальянскому клубу, «россонери» готовятся сделать блицкриг по приобретению бельгийского опорника. Заполучить Витселя «Милану» будет непросто: недавно гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что Витсель продается за 100 млн евро.

    Защитник «Мордовии» Марко Ломич покидает клуб из-за конфликта с наставником саранчан Андреем Гордеевым. Тот подозревает серба в нарушении дисциплины и уже подыскивает Ломичу новую команду. Также «Мордовия» ведет переговоры с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме подтвердил факт скорого получения российского гражданства. Ожидается, что после этого бразилец перейдет в «Краснодар».

    Таблица летних трансферов РФПЛ



    Англия

    Форвард «Тоттенхэма» Эрик Ламела близок к переходу в «Порту». Англичане уже ищут ему замену: главным кандидатом на место Ламелы называется нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко.

    Таблица летних трансферов АПЛ

    Германия

    Экс-форвард «Монако» Димитар Бербатов может продолжить карьеру в Бундеслиге. Сегодня ему поступило предложение от «Вердера», который в спешном порядке ищет замену ушедшему в «Шальке» Франко Ди Санто.

    Таблица летних трансферов Бундеслиги

    Италия

    Форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Альберто Джилардино может продолжить карьеру в Серии А. На экс-звезду «Милана» всерьез претендует новичок высшей лиги «Карпи». Последние полгода Джилардино провел в «Фиорентине», но ничего путного из этого сотрудничества не вышло.

    Защитник «Сивасспора» Мануэль Да Кошта предложен «Милану». Португалец хочет попробовать себя в играх на высоком уровне, и «россонери», по его мнению, - идеальный вариант. «Уверен: я готов выступать за этот прославленный клуб», - отметил Да Кошта. Напомним, в 2011-2012 годах Да Кошта играл в России за «Локомотив».

    А в голову руководителей «Интера», «Сампдории» и «Дженоа» пришла отличная идея, которая вряд ли осуществлена. Они решили переманить к себе ударного форварда «Аталанты» Хермана Дениса. «Их попытки обречены на провал. Мы уже отказали каждому из этих клубов. Денис – игрок «Аталанты», и ничто этому не помешает», — заявил спортивный директор бергамасков Джованни Сартори.

    Таблица летних трансферов Серии А

    Франция

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович вновь удивляет. «Какой клуб будет для меня следующим? Вы будете по-настоящему шокированы», - заявил он в интервью Sky Sports. Пресса уже поговаривает о срыве перехода Ибрагимовича в «Милан». Возможно, следующий клуб Златана базируется в США, куда он давно мечтает переехать. У шведа также вроде как есть вариант с «МЮ».

    Таблица летних трансферов Лиги 1

    Белоруссия

    Некогда пыливший в «Арсенале» Александр Глеб близок к возвращению на родину. 34-летний хавбек должен заключить контракт с БАТЭ, за который уже выступал в сезоне 2012/13.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: psg.fr, tottenhamhotspur.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 18:45

      Ибра в Милан неперейдет мне кажется

      0
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      Рейтинг: +11

      Мачоо 2 августа 2015, 18:26

      Ибре не место в милане, он заслуживает большего

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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 22:05

      Трансферные слухи!!!

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      Рейтинг: -4

      DmitrKravch 1 августа 2015, 14:16

      рекламный спам

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      Рейтинг: +17

      bombardir001 1 августа 2015, 01:37

      Так хотелось бы увидеть ибрагимовича в милане

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 31 июля 2015, 23:57

      Ибраича сдвинуть в середняк. Посмотрим, как тащить будет :)

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      Рейтинг: +10

      Bilyash15 31 июля 2015, 22:50

      Ибра будет в Зените !!!

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      Рейтинг: +20

      Станислав Черчесов 31 июля 2015, 21:44

      Что значит вроде как?

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      Рейтинг: +11

      19Dinamo23 31 июля 2015, 21:40

      я надеюсь ибра не перейдёт в мю или мс

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      Рейтинг: +126

      Antonio BarcaMan 31 июля 2015, 20:13

      Именно что слухи. А подтверждаются они редко.

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