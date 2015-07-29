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  • Платини и Марадона будут участовать в выборах на пост президента ФИФА. Дайджест событий дня

Платини и Марадона будут участовать в выборах на пост президента ФИФА. Дайджест событий дня

<div><em>«Кубань» отрицает уход Каборе. Ян МʼВила заявил о фактах вымогательства в «Динамо». Аргентинский футболист погиб в автокатастрофе. «Бомбардир» подводит итоги дня в обзоре самых важных новостей</em><strong><br /> <br /> <font color="#ff9900">Салах пройдет медобследование в «Роме» в среду</font></strong> </div> <div> </div> <div>Полузащитник "Челси" Мохамед Салах продолжит карьеру в "Роме". </div> <div> </div> <div>Агент египтянина Рами Аббас Исса сообщил, что в среду 23-летний футболист прибудет в столицу Италии для прохождения медицинского обследования. </div> <div> </div> Ранее стало известно о том, что хавбек проведет в римской команде сезон на правах аренды, за что "волки" заплатят лондонцам два миллиона евро. Кроме того в контракте игрока будет прописан пункт выкупа за 20 миллионов евро. С зимы этого года Салах выступал за "Фиорентину" на правах аренды и провел 16 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. <br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Аргентинский футболист Диего Барисоне погиб в автокатастрофе </strong></span></div> <div> </div> <div>Защитник аргентинского "Лануса" Диего Барисоне скончался в результате травм, полученных в автомобильной аварии, сообщает источник.</div> <div> </div> <div>Инцидент произошел рано утром во вторник на трассе рядом с городом Коронда. Футболист, управлявший автомобилем, возвращался из Буэнос-Айреса в расположение команды. Барисоне врезался в заднюю часть грузовика с зерном. В результате аварии его машина перевернулась, самого 26-летнего игрока выбросило из салона, и он погиб на месте.</div> <div> </div> <div>Сотрудники полиции исследовали место ДТП и не смогли найти следов торможения у автомобиля Барисоне, что говорило бы о попытке с его стороны избежать столкновения.</div> <div> </div> <div>Барисоне перешел в "Ланус", выступающий в элитном дивизионе чемпионата Аргентины, в январе из "Униона" и успел провести в его составе 17 матчей.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»</strong></span></div> <div> </div> <div>Главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал слова Монтсеррат Сеары, супруги наставника мадридского "Реала" Рафаэля Бенитеса. Сеара в интервью испанским СМИ с иронией заметила, что ее муж работает в клубах, в которых до него работал португальский специалист, и исправляет ошибки последнего. </div> <div> </div> <div>"Жена Бенитеса ошибается, и это не шутки. В "Челси" меня сменил Ди Маттео, а в "Реале" - Анчелотти. Бенитес же сменил меня в "Интере", где за полгода развалил лучшую команду Европы. Ей бы лучше позаботиться о диете своего мужа, чем говорить обо мне", - цитирует Моуринью источник.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437115" target="_blank">"Я и мои люди - это топ. А ты - дерьмо". Как Жозе Моуринью ругается со всем миром</a><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Стаценко: «Официальных обращений по Каборе от «Спартака» и «Локомотива» не было» </strong></span></div> <div> </div> <div>Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко опроверг информацию о возможном трансфере полузащитника Шарля Каборе в "Спартак" или "Локомотив". </div> <div> </div> <div>По словам функционера, ни одни из московских клубов не обращался в краснодарский клуб с запросом о покупке 27-летнего уроженца Буркина-Фасо. Напомним, что футболист не принял участия в стартовых матчах сезона своей команды с "Уралом" и "Тереком". В минувшем же сезоне Каборе провел 26 матчей в Премьер-лиге, сделав 3 результативные передачи.</div> <div> </div> <div>"У меня нет такой информации, – приводит ТАСС слова Стаценко. – Могу сказать, что ни "Спартак", ни "Локомотив" с официальными обращениями на нас не выходили".<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Марадона подтвердил намерение участвовать в выборах президента ФИФА</strong></span></div> <div> </div> <div>Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил своe намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещeнном на портале El Pibe de Oro.</div> <div> </div> <div>"Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное. Я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе. С нас довольно коррупции, довольно воровства!" - заявил Марадона.</div> <div> </div> <div>Напомним, выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»</strong></span></div> <div> </div> <div>Французский полузащитник Янн М’Вила подтвердил факт того, что начальник службы безопасности "Динамо" Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб. Напомним, у самого Янна еще даже нет действующего контракта с "Динамо". </div> <div> </div> <div>— Ян, это правда, что вы не получали зарплату в "Динамо", но при этом с вас требовали деньги?</div> <div> </div> <div>— Да, это правда!</div> <div> </div> <div>— В связи с этим нет желания побыстрее отсюда уехать?</div> <div> </div> <div>— Я настолько шокирован случившимся, что пока даже не способен на эту тему думать.</div> <div> </div> <div>Напомним, что начальник службы безопасности требовал у французского футболиста 10 тысяч долларов, а затем избил переводчика Игоря Царуша, который, по мнению сотрудника клуба, плохо переводил Янну требуемую информацию. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=436835" target="_blank">Импортозамещение. Почему "Динамо" прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ</a><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/_I2V0456.JPG" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Матч «Спарта» - ЦСКА покажет телеканал «Россия 2»</strong></span></div> <div> </div> <div>Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартой" и ПФК ЦСКА покажет в прямом эфире телеканал "Россия-2". </div> <div> </div> <div>Игра состоится  5 августа и начнется в 19:45 по московскому времени. Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437093" target="_blank">Это - "Спарта". Как ЦСКА начал свой еврокубковый поход</a><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Нобоа перешел в «Ростов» </strong></span></div> <div> </div> <div> Полузащитник Кристиан Нобоа перешел в "Ростов" из греческого ПАОКа. Контракт с 30-летнего хавбека рассчитан на два года.</div> <div> </div> <div>Нобоа в составе "Рубина" становился двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка. Всего за казанский клуб Нобоа сыграл 107 игр и забил 22 гола. В зимнее межсезонье 2011/12 Нобоа перешeл в московское "Динамо", за которое отличился 12 раз в 78 матчах. 9 января 2015 года Кристиан стал игроком греческого клуба ПАОК. На счету Нобоа 49 встреч за национальную сборную Эквадора.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Принц Али бин Аль-Хуссейн : «Платини – это нехорошо для ФИФА» </strong></span></div> <div> </div> <div> Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн прокомментировал решение главы УЕФА Мишеля Платини баллотироваться на пост президента ФИФА.</div> <div> </div> <div>"Платини – это нехорошо для ФИФА. Фанаты и игроки заслуживают большего. ФИФА охвачена скандалами. Мы должны перестать вести дела так, как делали это обычно. Нужно прекратить практику закулисных и подпольных сделок.</div> <div>Я проконсультируюсь с отдельными футбольными федерациями по поводу того, что нужно сделать в интересах футбола. Очевидно, что ФИФА нуждается в новом независимом лидере, который не запятнал себя прошлыми операциями", – сказал принц.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> </div>

Весь мир ЦСКА Спарта Кубань (ЛФЛ) Динамо Каборе Шарль Слуцкий Леонид Марадона Диего Платини Мишель
Комментарии (28)
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Kar_Laeda
1438235628
Сделайте меня президентом. Я - независимый. Буду независимо от личных предпочтений брать взятки от всех подряд. Россия станет чемпионом мира. Сборная США будет исключена из футбола.
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Ilya_Kulikov
1438242179
Вы гоните? какой Марадона, что он вообще такого сделал?
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absurd9
1438272288
Ну Платини не Платини, а фифа может помочь полное обновление!
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Antonio BarcaMan
1438272532
Ну скорее всего Платини, а так интересно было бы на Диего в чине президента ФИФА посмотреть.
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Hotspur55
1438295524
Нда,Динамо, а точнее люди, работающие там, просто опозорили и клуб, и Россию перед людьми. Одни скандалы доносятся сейчас оттуда
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JFK
1438333036
я считаю,что марадона не должен работать в футбольных организациях. гениальный футболист,но не более
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beka_)
1438336167
Платини должен стать новым президентом ФИФА.
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sir_Alex
1438341794
Марадона непроходной вариант
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19Dinamo23
1438368703
хотелось бы чтобы марадонна стал президентом фифа
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GINSTOP
1438531216
Платини мне кажется выйграет
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