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  • "Торпедо" Валерия Карпина установило рекорд России. Дайджест новостей дня

"Торпедо" Валерия Карпина установило рекорд России. Дайджест новостей дня

<em>Армавирское «Торпедо» сыграло очередную ничью. «Локомотив» одолел «Анжи». Дисквалификация Суареса не будет сокращена. «Бомбардир» подводит итоги дня, собирая в одном месте его главные новости.</em><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> <br /> ФНЛ. Армавирское «Торпедо» установило рекорд России</span></strong><br /> <br /> В четвертом туре ФНЛ армавирское "Торпедо" под руководством Валерия Карпина вновь сыграло вничью. В матче с "Соколом", который состоялся в Армавире на стадионе "Юность", не было забито ни одного гола.<br /> <br /> Клуб Карпина установил рекорд России по числу нулевых ничьих на старте сезона. Четыре игры подряд с участием "Торпедо" завершились без забитых голов.<br /> <br /> Другая игра тура завершилась победой "Спартака-2" над астраханским "Волгарем". Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Леонтьев на 39 минуте матча. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Серхио Рамос договорился с Пересом о подписании нового контракта</strong></span><br /> <br /> Как сообщает испанское издание Marca, защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос встретился с президентом клуба Флорентино Пересом в Китае и достиг договоренности о подписании нового трудового соглашения. Футболист заметил, что финансовые вопросы для него на так важны, как чувство своей важности и ценности в клубе. Рамос выразил недовольство постоянно появляющимися слухами вокруг собственной персоны и хотел бы завершить карьеру именно на "Сантьяго Бернабеу". Вероятнее всего, в скором времени будет объявлено о заключении контракта. <br />  <br /> Ранее появлялась информация, что Рамос хочет получать в "Реале" 10 миллионов евро в год.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Динамо»: «Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК «Динамо»</strong></span><strong><br /> </strong><br /> Переводчик московского "Динамо" Игорь Царуш подал заявление в полицию на начальника службы безопасности команды Павла Коновалова. Об этом ТАСС сообщили в 1-м отделе полиции УМВД России по г.о. Химки.<br />  <br /> "В заявлении утверждается, что Царуш стал жертвой физического и психологического воздействия со стороны Коновалова", - сообщили в правоохранительных органах.<br /> <br /> В пресс-службе "Динамо" сказали, что Царуш никогда не числился в штате клуба.<br />  <br /> "Игорь Царуш не является и никогда не являлся работником ФК "Динамо".  Он периодически привлекался прежним спортивным директором и главным тренером для оказания услуг переводчика франкоговорящим футболистам. Если у Царуша есть какие-либо претензии, то он вправе обратиться в правоохранительные органы, которым клуб окажет всяческое содействие" - сообщили в пресс – службе "Динамо".<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Ван Гаал: «Трансфер Роналду в «МЮ» невозможен»</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> </span></strong><br /> Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал откровенно заявил, что переход игрока мадридского "Реала" Криштиану Роналду в его команду невозможен, информирует Goal.com.<br />  <br /> "Нам нужно добавить творчества в атаку. Если есть возможность усилить состав за адекватные деньги, то надо ею пользоваться. Роналду? Его трансфер нереально провести, у нас есть определенная финансовая ведомость, которой мы должны соответствовать. Нам нужно искать таких футболистов, как Эден Азар, Серхио Агуэро, Виллиан, Оскар. Нам нужно с ними конкурировать. Убежден, что некоторые наши соперники будут использовать против нас оборонительную тактику, а без креативных футболистов ей не противостоять. К нам пришли Бастиан Швайнштайгер, Мемфис Депай, Морган Шнейдерлин, Маттео Дармиан, но этого недостаточно", - заявил голландец.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дрогба подписал контракт с «Чикаго Файр» и был обменян в «Монреаль Импакт» </strong></span><br /> <br /> Нападающий Дидье Дрогба продолжит карьеру в MLS.<br /> <br /> 37-летний футболист подписал контракт с "Чикаго Файр", после чего был обменян в "Монреаль Импакт" на распределительные средства, сообщает официальный сайт канадского клуба. Подробности сделки не разглашаются. Дрогба будет включен в заявку "Монреаль Импакт" после того, как клуб уладит необходимые детали, а форвард получит разрешение на работу.<br /> <br /> Распределительные средства - сумма, которую команды MLS могут использовать для подписания игроков и/или повышения их зарплаты, чтобы оставаться в рамках предела зарплат.<br /> <br /> Прошлый сезон Дрогба провeл в "Челси" и покинул клуб этим летом на правах свободного агента. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории синих среди зарубежных футболистов.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>ФИФА не сократила срок дисквалификации Суареса</strong></span><br /> <br /> ФИФА не удовлетворила прошение федерации футбола Уругвая сократить сроки дисквалификации нападающего национальной сборной Луиса Суареса. Уругвайская федерация просила ФИФА принять во внимание факт, что к форварду в матчах на клубном уровне не было претензий, но первоначальное решение было оставлено в силе. <br />  <br /> Суарес был дисквалифицирован на девять матчей национальной команды за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира 2014 года. Позже Спортивный арбитражный суд разрешил ему тренироваться и принимать участие в товарищеских играх. <br />  <br /> Суарес не сможет принять участие ещe в четырeх матчах национальной команды.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">РФПЛ. «Локомотив» в гостях одолел «Анжи» </span></strong><br /> <br /> Матч активнее начали футболисты "Локомотива". Однако уже на 11-й минуте полузащитник "Анжи" Лукман Аруна воспользовался чудовищной ошибкой Алексея Миранчука и открыл счет. Ответ железнодорожников последовал незамедлительно. Шкулетич выиграл борьбу в воздухе и головой послал мяч в дальний угол ворот Помазана. Если бы не прекрасная игра голкипера "Анжи", "Локомотив" еще до перерыва должен был выходить вперед. Но пока Помазан выручал команду, страсти в матче продолжали накаляться. Травма Лазича и стычка Самедова с Семиным оказали свое влияние на течение игры, но на перерыв соперники ушли при ничейном результате. Второй тайм ознаменовался сериями взаимных ошибок. Игра по-прежнему проходила на встречных курсах, а вырвать победу могла любая из команд. Но удача улыбнулась "Локомотиву". Сначала Майкон на 77-й минуте опередил центральных защитников "Анжи" и головой замкнул передачу Шишкина. А всего через несколько минут Касаев ударом из-за пределов штрафной закрепил преимущество гостей.<br /> <br /> 27 июля. Махачкала. Стадион "Анжи-Арена"<br /> <br /> <strong>Анжи (Махачкала) - Локомотив (Москва) - 1:3</strong> <strong>(1:1)</strong> <a target="_blank" href="https:///online/80922">Текстовый онлайн матча</a><br />  <br /> <strong>Голы:</strong> 1:0 - Аруна, 14: 1:1 - Шкулетич, 18; 1:2 - Майкон, 77; 1:3 - Касаев, 82.<br /> <br /> <strong>Анжи:</strong> Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Лазич (Зотов, 26), Жиров, Маевский, Амаду, Аруна, Максимов (Абдулавов, 63), Эбесилио, Боли.<br /> <br /> <strong>Локомотив:</strong> Гильерме, Шишкин, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Михалик (Ндинга, 84), Коломейцев, Самедов (Янбаев, 90), Миранчук, Шкулетич (Майкон, 67).<br />  <br /> <strong>Предупреждения:</strong> Максимов, 47.<br /> <br /> Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).<br /> <br />

Россия. Премьер-лига Россия Манчестер Юнайтед Армавир Реал Локомотив Рамос Серхио Роналду Криштиану ван Гаал Луи Карпин Валерий
Комментарии (41)
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AZOVZENIT
1438033580
МОСТОВОЙ ,,,, ПРЕЗЕРАТИВ
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AZOVZENIT
1438033644
ИДи нахуй тупой маленькмй админ, нихуя не соображающий щегол. ЧЕРТ
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Али Самаркандский
1438049884
И отлично Карпин.Не забили ни одного мяча,но и не пропустили! Достойный рекорд.Не то что у Зенита.Два матча два пенальти.Два липовых пенальти.В двух матчах подряд.
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Tommy Lee
1438053279
Дебилы сраные, обновить таблицу ФНЛ руки кривые что ил.
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Nerlinger
1438055322
то блин ругали при Карпине пропускают много _ то блин рекорд...
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Nerlinger
1438055393
что за пи пи пи ни чего не отправляется?????!!!!!
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Севастополец
1438056885
Суарэсу вообще запретить играть в футбол пора бы.
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mat73
1438060664
Ух ты, зашел наконец на бомбардирру)))
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VINTRA
1438065281
бан
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New_Look
1438077143
Волера нуль-нуль!
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