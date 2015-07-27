Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Трансферные слухи. Джуджак уезжает в Германию, «Арсенал» уводит Джеко у «Ромы»


    0
    Голосов: 0
    27.07.2015 21:25
    О переезжающем в «Зенит» Настасиче, попытках «Астон Виллы» собрать суперкоманду, саге с трансфером Джеко и возвращении Вучинича в Серию А – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    О переезжающем в «Зенит» Настасиче, попытках «Астон Виллы» собрать суперкоманду, саге с трансфером Джеко и возвращении Вучинича в Серию А – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

    Россия

    «Динамо» и «Герта» согласовали условия трансфера Балаша Джуджака. Левый хавбек из Венгрии пополнит «Герту» за 11 млн евро.

    «Зенит» провел успешные переговоры с «Шальке» о приобретении Матии Настасича. Питерцы готовы выложить за сербского защитника около 10 млн евро. Немцы - согласились.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Англия

    «ПСВ» окончательно отказался от идеи возвращения Ибрагима Афеллая. Хавбек «Барселоны» не особо расстроился и уже подыскал себе новую команду. Ей станет «Сток Сити».

    «Челси» предлагает 36 млн евро за 21-летнего защитника Джона Стоунса. Первое предложение «синих» «Эвертон» отверг в категоричной форме. Сейчас же, по слухам, «ириски» готовы начать более конструктивный диалог о продаже Стоунса.



    Переход форварда «Манчестер Сити» Эдина Джеко в «Рому» на грани срыва. Клубы уже долгое время не могут договориться друг с другом. Отчаявшиеся продать Джеко «горожане» вступили в переговоры с «Арсеналом», который активно ищет нового центрфорварда. Помимо Джеко наставник «канониров» Арсен Венгер рассматривает кандидатуры Роберта Левандовски («Бавария») и Фернандо Льоренте («Ювентус»).

    «Астон Вилла» собирает суперкоманду. Бирмингемцы уже приобрели Джордана Айю за 8.5 млн фунтов, на очереди – Эммануэль Адебайор. Форвард «Тоттенхэма» согласился перейти в «Виллу», слово – за клубами.

    19-летний форвард «Ювентуса» Кингсли Коман стал предметом раздора между «Ливерпулем» и «Баварией». По сообщению TalkSport, за последние несколько часов ливерпульцы ускорили переговоры и, похоже, опередили мюнхенский клуб.

    Таблица летних трансферов АПЛ

    Италия

    «Фиорентина» намерена вернуть в Серию А Мирко Вучинича. Однако осуществить это будет непросто. В своем нынешнем клубе «Аль-Джазире», Вучинич зарабатывает 5 млн евро в год.

    Многообещающий форвард «Сампдории» Стефано Окака Чука в ближайшие дни перейдет в «Андерлехт». Еще в июне ему пророчили яркую карьеру в «Милане», но переход в стан «россонери» сорвался в последний момент.

    Таблица летних трансферов Серии А

    Португалия

    «Порту» всерьез заинтересован в хавбеках «Шахтера» Бернарде и Алексе Тейшейре. За обоих бразильцев «драконы» готовы вложить порядка 50 млн евро.

    Франция

    Экс-форвард «Спартака» Маджид Уорис стал трансферной целью №1 для «Ренна». Наставник бретонцев Филипп Монтанье видит в Уорисе ударного форварда для своей команды в будущем сезоне. Сейчас Уорис принадлежит «Трабзонспору».

    Таблица летних трансферов Лиги 1
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: mcfc.co.uk, rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      19Dinamo23 31 июля 2015, 22:03

      надо джуджака быстрее сливать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ROMMMA 29 июля 2015, 16:04

      Зенит бы лучше своих молодых ставил и обучал. Губочана ведь довели до основы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 17:12

      Джеко пригодился бы "канонирам"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      зоркий глаз 28 июля 2015, 10:46

      Ну, и неплохо для Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 09:15

      Похоже российские клубы потихоньку учатся считать деньги, а Уорису не стоит менять турецкий чемпионат на французский, вообще странно, что Уорису не дали шанса в Спартаке, по формату он очень похож на Промеса, который является одним из лучших игроков Спартака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      MuminYNWA 28 июля 2015, 08:57

      Если Порту и впрямь готовы заплатить за них 50 лямов, то через пару лет они будут стоить 150

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Darya 28 июля 2015, 01:06

      Порту хочет заплатить 50 млн? Да когда "драконы" так тратились? Бредово звучит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 27 июля 2015, 23:11

      Динамо идет к краху (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 27 июля 2015, 22:43

      ;)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11