Трансферные слухи. Джуджак уезжает в Германию, «Арсенал» уводит Джеко у «Ромы»

О переезжающем в «Зенит» Настасиче, попытках «Астон Виллы» собрать суперкоманду, саге с трансфером Джеко и возвращении Вучинича в Серию А – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

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О переезжающем в «Зенит» Настасиче, попытках «Астон Виллы» собрать суперкоманду, саге с трансфером Джеко и возвращении Вучинича в Серию А – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».«Динамо» и «Герта» согласовали условия трансфера Балаша Джуджака. Левый хавбек из Венгрии пополнит «Герту» за 11 млн евро.«Зенит» провел успешные переговоры с «Шальке» о приобретении Матии Настасича. Питерцы готовы выложить за сербского защитника около 10 млн евро. Немцы - согласились.«ПСВ» окончательно отказался от идеи возвращения Ибрагима Афеллая. Хавбек «Барселоны» не особо расстроился и уже подыскал себе новую команду. Ей станет «Сток Сити».«Челси» предлагает 36 млн евро за 21-летнего защитника Джона Стоунса. Первое предложение «синих» «Эвертон» отверг в категоричной форме. Сейчас же, по слухам, «ириски» готовы начать более конструктивный диалог о продаже Стоунса.Переход форварда «Манчестер Сити» Эдина Джеко в «Рому» на грани срыва. Клубы уже долгое время не могут договориться друг с другом. Отчаявшиеся продать Джеко «горожане» вступили в переговоры с «Арсеналом», который активно ищет нового центрфорварда. Помимо Джеко наставник «канониров» Арсен Венгер рассматривает кандидатуры Роберта Левандовски («Бавария») и Фернандо Льоренте («Ювентус»).«Астон Вилла» собирает суперкоманду. Бирмингемцы уже приобрели Джордана Айю за 8.5 млн фунтов, на очереди – Эммануэль Адебайор. Форвард «Тоттенхэма» согласился перейти в «Виллу», слово – за клубами.19-летний форвард «Ювентуса» Кингсли Коман стал предметом раздора между «Ливерпулем» и «Баварией». По сообщению TalkSport, за последние несколько часов ливерпульцы ускорили переговоры и, похоже, опередили мюнхенский клуб.«Фиорентина» намерена вернуть в Серию А Мирко Вучинича. Однако осуществить это будет непросто. В своем нынешнем клубе «Аль-Джазире», Вучинич зарабатывает 5 млн евро в год.Многообещающий форвард «Сампдории» Стефано Окака Чука в ближайшие дни перейдет в «Андерлехт». Еще в июне ему пророчили яркую карьеру в «Милане», но переход в стан «россонери» сорвался в последний момент.«Порту» всерьез заинтересован в хавбеках «Шахтера» Бернарде и Алексе Тейшейре. За обоих бразильцев «драконы» готовы вложить порядка 50 млн евро.Экс-форвард «Спартака» Маджид Уорис стал трансферной целью №1 для «Ренна». Наставник бретонцев Филипп Монтанье видит в Уорисе ударного форварда для своей команды в будущем сезоне. Сейчас Уорис принадлежит «Трабзонспору».