Трансферные слухи. «Спартак» нашел форварда в Бразилии, «ПСЖ» готовит безумную сделку

"Бомбардир" запускает новую рубрику, в которой мы будем отражать главные трансферные слухи дня. В стартовом выпуске вас ждут предположения о Кевине Кураньи, возращении Думбия, переходе Халка и трансферной политике итальянской "Ромы".
Россия
Россия
В матче с "Уфой" оборона "Спартака" вновь предстала слабым звеном. Однако усилять ее "красно-белые" не спешат, сосредоточив трансферные усилия на покупке форварда "Атлетико Минейро" Карлоса Карвальо. "Россияне сделали очень серьезное предложение" - агент игрока подтвердил интерес "Спартака". В текущем сезоне на счету Карвальо значатся лишь два гола.
Таблица летних трансферов РФПЛ
Англия
Нападающий "Зенита" Халк может пополнить ряды "Манчестер Юнайтед". По мнению Луиса Ван Гала, бразилец со своими габаритами сможет легко вписаться в АПЛ и помочь "манкунианцам" вернуть чемпионский титул. В списке трансферных пожеланий Ван Гаала также значится форвард "ПСЖ" Златан Ибрагимович и вдруг перестал присутствовать Томас Мюллер.
Возвращение Сейду Думбия в ЦСКА крайне маловероятно, сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Агент игрока сейчас договаривается о переходе Думбия в один из английских клубов. Нынешний клуб ивуарийца "Рома" категорически не хочет продолжать с ним сотрудничество. Сегодня Думбия снова отличился со знаком "Минус": ивуариец не реализовал пенальти в товарищеском матче с "Манчестер Сити".
Таблица летних трансферов АПЛ
Германия
Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи, похоже, определился со своим следующим клубом. По сообщению Bild, немец рассчитывает перейти в "Аугсбург". Также робкую заинтересованность в Кураньи начинает проявлять "Байер".
Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель все ближе к переходу в "Ювентус". Туринцы готовы заплатить за него 13 млн евро. Отметим, что тремя годами ранее питерцы купили Витселя за 40 млн.
Нападающий Марко Ливайя, с помпой приобретенный "Рубином" год назад, близок к уходу из клуба. Казанцы настолько разочаровались в хорватском форварде, что готовы отпустить его бесплатно. Главным претендентом на Ливайю считается итальянская "Болонья".
Голкипер "Арсенала" Войцех Щесны в ближайшие часы станет игроком "Ромы". Детали сделки стороны, скорее всего, обнародуют завтра.
Таблица летних трансферов Серии А
Франция
"ПСЖ" готовит самую безумную сделку в истории футбола. По слухам, парижане хотят заплатить за форварда "Барселоны" Неймара 190 млн евро. Бразилец должен стать заменой уходящему Златану Ибрагимовичу.
Таблица летних трансферов Лиги 1