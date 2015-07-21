Трансферные слухи. «Спартак» нашел форварда в Бразилии, «ПСЖ» готовит безумную сделку

"Бомбардир" запускает новую рубрику, в которой мы будем отражать главные трансферные слухи дня. В стартовом выпуске вас ждут предположения о Кевине Кураньи, возращении Думбия, переходе Халка и трансферной политике итальянской "Ромы".



Россия



В матче с "Уфой" оборона "Спартака" вновь предстала слабым звеном. Однако усилять ее "красно-белые" не спешат, сосредоточив трансферные усилия на покупке форварда "Атлетико Минейро" Карлоса Карвальо. "Россияне сделали очень серьезное предложение" - агент игрока подтвердил интерес "Спартака". В текущем сезоне на счету Карвальо значатся лишь два гола.



Таблица летних трансферов РФПЛ В матче с "Уфой" оборона "Спартака" вновь предстала слабым звеном. Однако усилять ее "красно-белые" не спешат, сосредоточив трансферные усилия на покупке форварда "Атлетико Минейро" Карлоса Карвальо. "Россияне сделали очень серьезное предложение" - агент игрока подтвердил интерес "Спартака". В текущем сезоне на счету Карвальо значатся лишь два гола.





Англия



Нападающий "Зенита" Халк может пополнить ряды "Манчестер Юнайтед". По мнению Луиса Ван Гала, бразилец со своими габаритами сможет легко вписаться в АПЛ и помочь "манкунианцам" вернуть чемпионский титул. В списке трансферных пожеланий Ван Гаала также значится форвард "ПСЖ" Златан Ибрагимович и вдруг перестал присутствовать Томас Мюллер.



Возвращение Сейду Думбия в ЦСКА крайне маловероятно, сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Агент игрока сейчас договаривается о переходе Думбия в один из английских клубов. Нынешний клуб ивуарийца "Рома" категорически не хочет продолжать с ним сотрудничество. Сегодня Думбия снова отличился со знаком "Минус": ивуариец не реализовал пенальти в товарищеском матче с "Манчестер Сити".



Таблица летних трансферов АПЛ Возвращение Сейду Думбия в ЦСКА крайне маловероятно, сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Агент игрока сейчас договаривается о переходе Думбия в один из английских клубов. Нынешний клуб ивуарийца "Рома" категорически не хочет продолжать с ним сотрудничество. Сегодня Думбия снова отличился со знаком "Минус": ивуариец не реализовал пенальти в товарищеском матче с "Манчестер Сити".



Германия



Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи, похоже, определился со своим следующим клубом. По сообщению Bild, немец рассчитывает перейти в "Аугсбург". Также робкую заинтересованность в Кураньи начинает проявлять "Байер".



Таблица летних трансферов Бундеслиги





Италия



Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель все ближе к переходу в "Ювентус". Туринцы готовы заплатить за него 13 млн евро. Отметим, что тремя годами ранее питерцы купили Витселя за 40 млн.



Нападающий Марко Ливайя, с помпой приобретенный "Рубином" год назад, близок к уходу из клуба. Казанцы настолько разочаровались в хорватском форварде, что готовы отпустить его бесплатно. Главным претендентом на Ливайю считается итальянская "Болонья".



Голкипер "Арсенала" Войцех Щесны в ближайшие часы станет игроком "Ромы". Детали сделки стороны, скорее всего, обнародуют завтра.



Таблица летних трансферов Серии А Голкипер "Арсенала" Войцех Щесны в ближайшие часы станет игроком "Ромы". Детали сделки стороны, скорее всего, обнародуют завтра.





Франция

"ПСЖ" готовит самую безумную сделку в истории футбола. По слухам, парижане хотят заплатить за форварда "Барселоны" Неймара 190 млн евро. Бразилец должен стать заменой уходящему Златану Ибрагимовичу.